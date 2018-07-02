Tepki yağıyor! Pedofiliyi önlemek için deyip...

Pek çok firmanin bu alana yönelmeye başlarken, bazı şirketler 'pedofiliyi önlemek için' diyerek çocuk formunda seks robotları da üretti.

Sonunda bunu da yaptılar

1 / 72 2017'nin Şubat ayında, dünyanın ilk seks robotu, Abyss Creations adlı Kaliforniyalı şirket tarafından yapılmıştı.

2 / 72 Bu ilk seks robotunun ardından yavaş yavaş gelişmeye başlayan piyasada, şu an dört Amerikalı şirket, hizmet veriyor.

3 / 72 Seks robotlarının fiyatları, 5 bin ile 15 bin dolar arasında değişiyor ve bu sektörün, gelecekte 30 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor.

4 / 72 Seks robotlarını üreten şirketler, pazarlama stratejisi olarak, bu robotların cinsel hastalık tehlikesinin önüne geçeceği ve cinsel istismar suçlarının büyük oranda azalacağını söylüyordu.

5 / 72 Fakat şimdi, doktorlar bu iddianın gerçekliğini sorgulamakta.

6 / 72 CNBC'de yayımlanan habere göre, BMJ adlı akademik tıbbi dergide yayımlanan, Kings College London'da kadın sağlığı profesörü Susan Bewley ile cinsel sağlık doktoru Chantal Cox-George'un yaptığı araştırmanın sonucunda görülüyor ki, şirketlerin iddialarının hiçbir bilimsel dayanağı yok.

7 / 72 Araştırma sonucunda iki akademisyen, robotların güvenli seks konusunda yararlı olacağını ve ilişki konusunda sıkıntı yaşayan insanlara yardım edeceğini kabul ediyor.

8 / 72 Fakat seks robotlarının kullanımı, insanların gerçek cinselliğe karşı duyarsızlaşması tehdidini taşıyor.

9 / 72 Şirketlerin parafilinin, yani cinsel sapkınlıkların tedavisinde robotların yardımcı olacağına yönelik iddiası da, araştırmaya göre doğru değil.

10 / 72 Bazı şirketler, şimdiden çocuk formunda seks robotları yapmaya başladı.

11 / 72 Uzmanlar, bu robotların kullanımının, cinsel sapkınlıkların tedavisi yerine bu sapkınlıkları daha normalleştireceği söylendi.

12 / 72 Seks robotu çılgınlığı her geçen gün artıyor. Peki bu robotlar son haline gelene kadar hangi üretim aşamalarından geçiyor?

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22 / 72 Cinsel organı bulunan ilk robot İspanyol mühendis Sergi Santos tarafından geliştirilen Samantha, uzun zamandır manşetleri süslüyor. İnsanlara tepki verebilen ve cinsel organı bulunan ilk ilişki robotu Samantha, geçen yıl Avusturya''da düzenlenen Arts Electronica Festivali''nde sergilendiği sırada izdihama sebep olmuştu.

23 / 72 Yapay zekaya sahip interaktif robot Samantha dudağında ve omzunda bulunan sensörler sayesinde dokunuşu algılıyor; konuşarak ya da ‘inleyerek' tepki verebiliyor.

24 / 72 Robotun geliştiricisi Santos, Newcastle'daki Yaşam Bilimleri Merkezi'nde gerçekleştirdiği bir sunumda, Samantha'nın aşırı agresif cinsel partnerlere “hayır” diyebilme yeteneğine kavuştuğunu belirtti.

25 / 72 Cildinin altındaki sensörler sayesinde partnerinin kendisine nasıl yaklaştığını tespit edebilen Samantha, saygısız ve saldırgan bir tutum algıladığı takdirde tepkisiz moda giriyor. Santos, partnerin yaklaşımını değiştirdiği ve Samantha'ya doğru bir şekilde dokunduğu takdirde ilişki robotunun tekrardan aktif hale geldiğini söylüyor.

26 / 72 Hayatını Barcelona'da sürdüren Sergi Santos, 16 yıllık evliliği sırasında eşiyle birlikte yaşadığı cinsel sorunları Samantha ile çözdüğünü ve robotun ilişkilerini kurtardığını belirtti. Tabii herkes Santos gibi düşünmüyor.

27 / 72 Cinsel ilişki robotlarına karşı yürütülen birçok kampanyanın kurucusu olan Profesör Kathleen Richardson, Samantha'yı 'pornografi ve fuhuşun bir uzantısı' olarak nitelendiriyor. De Montfort Üniversitesi'nde robotlar ve yapay zeka (AI) üzerine çalışmalar yürüten Richardson, yaklaşık 5 bin dolarlık fiyat etiketine sahip ilişki robotuna verilecek paranın, daha iyi şeylere harcanabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar robotlarla cinsel ilişkinin, insanlar arasındaki cinsel ilişkiden çok daha fazla olacağını söylerken, gelecekte ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını belirtiyor.

28 / 72 Samantha’yı geliştirirken amacının ‘robotun da ilişkiden zevk alması’ olduğunu kaydeden Santos, “Samantha dokunulmaktan hoşlanıyor. Ayrıca farklı etkileşim biçimleri var. Romantik var, aile var, bir de seksi var. Normalde öpülmekten hoşlanıyor” dedi.

29 / 72 Santos, ellerine ve kalçasına dokunulduğunda 'bunu sevdim' ya da 'hoş ve nazik' gibi ifadeler kullandığını da belirtti. Ürettiği seks robotunun cinsel ilişkiye girmeden önce romantizm istemeye programlı oluğunu söyleyen Santos, Samanta’nın rahat hissettiğinde de cinsel moda geçtiğini ifade etti.

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