Terk edilmiş balığı bırakmadı, sevgi ve ilgiyle ölümden kurtardı!

Evcil hayvan almayı planlamasa da terk edilmiş balıkları fark ettikten sonra, talihsiz balığın hayatını kurtarmaya karar verdi.

Terk edilmiş halde bulmuştu! O canlıya bebek gibi baktı, sonuç inanılmaz

1 / 49 Balığı gördüğü andan itibaren yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Küçük adam için çok üzülmüştüm. Orada ölmesini istemiyordum.

2 / 49 Karar verdim, çürümesine engel olacaktım. O gece orada kalırsa öleceğinden yüzde 95 emin oldum. Ufaklığı eve getirdim. İyileşmesine nasıl yardımcı olabileceğimi araştırmaya başladım.

3 / 49 Temiz sıcak su, ilaç ve temel bakımı ihtiyaçlarını karşılayınca bir hafta içinde daha iyi olmaya başladı.'

4 / 49 Sonrasında ise küçük balığın durumuyla ilgili ciddi gelişmeler yaşanmaya başladı.

5 / 49 Kuyruğu yeniden büyümeye başlayan ve yüzgeçleri normale dönen balık, haftalarca ilaçla tedavi edildikten sonra sağlıklı bir balığa dönüştü.

6 / 49 Schild, muhteşem gözüken balığına Argo adını verdi. Hayvanların yaşadıkları zorluklarla ilgili farkındalık kazandırmak içinse balığın değişimini fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

7 / 49 'Onu ilk aldığımda çok güzel bir balık olduğundan emindim. Fakat bana kazandırdığı en büyük şey yaşama arzusu ve cesareti oldu.' diye ekledi açıklamalarına.

8 / 49 1 aylık bakımla ihtişamlı yüzgeçlerine ve kuyruğuna kavuştu. Ölümün kıyısından dönen bu ufaklık, şimdilerde ne mi yapıyor? Yaralı olduğu zamanların acısını çıkartırmışcasına büyük bir hızla yapmayı en sevdiği şeyi yapıyor. Yani hiç durmadan yüzüyor.

9 / 49 NE OLDUĞUNU DAHİ ANLAMAMIŞTI! Ne olduğunu bilmediği bu canlıya sırtını dönmeyen kadın, canlının yaşaması için elinden geleni yapıyor.

10 / 49 Ölmek üzereyken bakmaya başladığı hayvanı pes etmeden büyütüyor.

11 / 49 İlk bulunduğunda boyu sadece 1 cm olan bu canlı, kendisine bakan kişi sayesinde ölümden kurtuluyor.

12 / 49 Hayvansever kadın, şırıngayla beslediği yavruya tuvalete çıkabilmesi için de pamuk çubukla yardım ediyor.

13 / 49 Yavru küçük bedeni üşümesin diye battaniyelere sarılarak büyütülüyor.

14 / 49 Gösterilen değer karşısında pes etmeyen yavru da sevgi ve bakım yardımıyla hayata tutunmayı başarıyor.

15 / 49 Ve yavaş yavaş büyümeye başlıyor.

16 / 49 Hayvansever kadın başta, hayatını kurtardığı yavrunun fare olduğunu düşünüyor.

17 / 49 Fakat yavru büyüdükçe fareye benzemediğini fark ediyor.

18 / 49 Gözleriyle mest eden bu yavruyu araştırdığında ise uçan sincap türü olduğunu öğreniyor.

19 / 49 İşte yavru büyüyünce ortaya çıkan görüntüler...

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21 / 49 UÇAN SİNCAPLAR Uçan sincap, yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlıdan sadece biri.

22 / 49 Uçan sincaplar, bir ağacın gövdesinden fırlar ve gerilmiş derinin planöre benzeyen etkisiyle bir seferde 30 metrelik bir uzaklık aşabilir.

23 / 49 Büyük uçan sincaplar ağaçlar arasında planör gibi kayarlar.

24 / 49 Bu canlıların arka arkaya 6 atlamayla 530 metrelik bir mesafe alabildikleri gözlenmiştir.

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27 / 49 BU SİNCAPLAR UÇUYOR İlk olarak 1997 yılında Harvard Üniversitesi kampüsünde ortaya çıktığı kabul edilen bir oyun, gün geçtikçe Japonya’da bir hobi haline geldi.

28 / 49 “Sincap avı” olarak bilinen oyun, Japonya’da kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin milyonların eğlenmek için vakit ayırdığı bir spor haline geldi.

29 / 49 Oyundaki amaç ise, bir ip veya oltanın ucuna bağlanan fıstık yardımıyla sincapları havaya kaldırmak.

30 / 49 Ve uğraşlar sonucu ortaya bu görüntüler çıktı...

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