Terör elebaşının posterleri tek tek sökülüyor

TSK bu sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 59'a yükseldiğini duyurdu.

Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor

1 / 21 TSK ve ÖSO dün Afrin’in kuzeybatısında, Kilis ve Gaziantep il sınırlarının buluştuğu noktanın (Gülbaba batısı) Suriye tarafında Raco beldesine bağlı Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda, Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini terör örgütü PYD/PKK’dan aldı. Böylece haritada hilal oluşmak üzere.

2 / 21 Terör örgütünden alınan nokta sayısı 112’ye çıkarken, kuzeybatıda PYD/PKK’nın elinde bulunan Raco-Bülbül Dağı arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik sınır hattı da temizlenmiş oldu.

3 / 21 Böylece terör örgütünün Afrin’in kuzeyinde Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesilmiş oldu. Afrin bölgesinde PYD/PKK denetiminde Cinderes ve Raco arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik bölüm kaldı. Bu bölümün alınıp Afrin bölgesinde Türkiye sınırının tamamen terörden temizlenmesi için operasyonlar sürüyor.

4 / 21 Bölgeye dün hâkim olan sağanak yağış ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdüğü için taarruzlar önceki günlere göre biraz yavaşladı. Sisli havayı fırsat bilerek teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu bölgeler savaş uçaklarınca bombalanıp, kara destek atışlarıyla vuruldu.

5 / 21 Sosyal medyada ÖSO hesapları dün ele geçirilen ve Türkiye sınırına çok yakın olan Meydan Ekbez köyünden görüntüler paylaştı.

6 / 21 Görüntülerde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ÖSO birlikleri tarafından duvarlardan sökülüyor.

7 / 21 ÖSO birlikleri yerel halkla da bir araya gelerek sohbet ediyor.

8 / 21 Öte yandan AA'nın haberine göre ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı harekâtında YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

9 / 21 Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor. "Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskûn mahal savaşında yer alması bekleniyor.

10 / 21 İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitap eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz HamzaTümeni'nin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız" dedi.

11 / 21 Reuters, terör hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin bu fotoğrafı paylaştı.

12 / 21 DÜN NELER YAŞANDI? Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını AA kameraları görüntüledi.

13 / 21 Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi.

14 / 21 Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.

15 / 21 Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti. ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip etti.

16 / 21 Barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve doküman buldu.

17 / 21 Kampa ilişkin sosyal medyada da fotoğraflar paylaşıldı.

18 / 21 Fotoğraf yine teröristlerin kampından.

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20 / 21 Afrin'de terör örgütünden temizlenen Kara Baba köyünde örgütün hazırladığı tünel ve mevziler görülüyor.