Terör örgütünden Afrin için kara propaganda!

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Terör örgütünden sosyal medyada kara propaganda

1 / 14 Terör örgütü destekçileri Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını "Afrin'de düşürülen TSK'ya ait savaş uçağı" diye paylaştı.

2 / 14 "YPG'nin Afrin'de TSK'ya ait askeri araçlara zarar verdiği" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 30 Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.

3 / 14 "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.

4 / 14 "TSK'ya ait tanka saldırıldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 29 Mart 2011'de Libya'da alev alan bir tanka ait olduğu tespit edildi.

5 / 14 Cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esad rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edildi.

6 / 14 "Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

7 / 14 Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı tespit edildi.

8 / 14 Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısında çekildiği belirlendi.

9 / 14 PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu ve sivillerin cenaze törenine ait görseli, "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla servis etti.

10 / 14 Sosyal medyada, "Afrin'de sivillerin hedef alındığı" imasıyla paylaşılan fotoğrafın, 8 Temmuz 2015 tarihli, "250 Suriyeli Hristiyan Halep'ten Belçika'ya nasıl kaçırıldı" başlıklı habere ait olduğu ortaya çıktı.

11 / 14 "Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan yaralı bir bebek görselinin ise Irak'ta çekildiği ve internet ortamında 16 hafta önce paylaşıldığı tespit edildi.

12 / 14 Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.

13 / 14 Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi.