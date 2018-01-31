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Terör örgütünden Afrin için kara propaganda!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.01.2018 11:25 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtını karalama kampanyasına devam ediyor.

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Terör örgütünden sosyal medyada kara propaganda

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Terör örgütü destekçileri Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını "Afrin'de düşürülen TSK'ya ait savaş uçağı" diye paylaştı.
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"YPG'nin Afrin'de TSK'ya ait askeri araçlara zarar verdiği" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 30 Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.
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"Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.
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"TSK'ya ait tanka saldırıldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 29 Mart 2011'de Libya'da alev alan bir tanka ait olduğu tespit edildi.
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Cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esad rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edildi.
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"Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çekildiği ortaya çıktı.
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Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı tespit edildi.
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Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısında çekildiği belirlendi.
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PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu ve sivillerin cenaze törenine ait görseli, "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla servis etti.
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Sosyal medyada, "Afrin'de sivillerin hedef alındığı" imasıyla paylaşılan fotoğrafın, 8 Temmuz 2015 tarihli, "250 Suriyeli Hristiyan Halep'ten Belçika'ya nasıl kaçırıldı" başlıklı habere ait olduğu ortaya çıktı.
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"Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan yaralı bir bebek görselinin ise Irak'ta çekildiği ve internet ortamında 16 hafta önce paylaşıldığı tespit edildi.
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Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.
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Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi.
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Twitter'dan paylaşılan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu.
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Anahtar Kelimeler:
TSK PYD Afrin
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Anahtar Kelimeler:
TSK PYD Afrin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
eli silah tutan çocuğuda kadınıda yaşlıyıda öldüreceğiz.bizim çocuklarımız kadın yaşlılarımız askerimiz öleceğine bu kürt teröristlerin ölsün.
TERÖR VE DESTEKÇİLERİ İDAM FAZLASIYLA HAK EDİYOR... REFERANDUMDAN ÖNCE VERİLEN İDAM SÖZÜ TUTULSUN....
KUNDAKTAKİ BEBEĞE KURŞUN SIKAN ALÇAKLAR NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ UNUTMADIK O ZAMNALARI TÜRK ASKERİ KENDİNE SIKAR ÇOCUĞA SİVİLE SIKMAZ.
kacınılmaz son kanlı aydan sonra başlayacağız afrini siviller terk etsin..
Birde içeridekiler var kara propaganda yapan tahmin edin kimler ?
onlar istedikleri kadar kara propaganda yapsın leş sayısı 700 küsür diye açıklanıyor ama en az x2 afrin ele geçirilip tüm itler temizlenince hedef münbiç oradan kobani ırak sınırına kadar devam
kendi kendinizi yalanliyorsunuz gonderileri gonderen kisilerin uzerini kapiyorsunuz, acik biraksiniza bu haberde size saraydan geldi yayinlayin diye.yemiyoruz yemiyecegiz yalanlarinizi.
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