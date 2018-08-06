Terörün gölgesi kalktı, Birkleyn Mağaraları ilgi odağı oldu

Vatandaşlar bir yandan Birkleyn Mağaraları'nda çıkan buz gibi suyun kenarında piknik yapıyor, diğer yandan da yüksek kayalıklardan suya atlayıp serinliyor.
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü
İran'a yaptırımlar devrede! Türkiye de etkilenecek!
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
Hem suçlu hem güçlü! Başka biriyle yakalanınca kocasının penisini ısırarak kopardı!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
650 yıllık Artuklu Hamamı yeni yerine taşınıyor
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum