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Tescilli güzel evinde ölü bulundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Eski Büyük Britanya güzeli Sophie Gradon, İngitere’nin Northumberland bölgesinde ölü bulundu.

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki güzel Aşk Adası programında yaptığı skandallarla anılıyordu.

Eski Britanya güzeli Sophie Gradon evinde ölü bulundu

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Geçtiğimiz senelerde İngiltere'nin sevilen yarışma programlarından Aşk Adası'nda da boy gösteren ve yaşadıkları ile uzun süre gündemde kalan eski Britanya güzeli Sophie Gradon, evinde ölü bulundu.
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Eski Büyük Britanya güzeli Sophie Gradon, İngitere’nin Northumberland bölgesindeki evinde ölü bulundu.
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'AŞK ADASI'NDA YARIŞMIŞTI

'AŞK ADASI'NDA YARIŞMIŞTI
Gradon, 2016 yılında ülkenin en çok izlenen programlarından biri olan, bekar erkek ve kadınların bir villada aşkı aradıkları Love Island (Aşk Adası) yarışmasında yer alarak, bütün İngiltere’nin dikkatini çekmişti.
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DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYORDU

DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYORDU
32 yaşındaki güzel, depresyonla mücadele ettiğini aylar önce açıklamıştı.
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Gradon’ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı polis yetkilileri tarafından açıklandı. Güzel yıldız geçtiğimiz Eylül ayında Twitter’a, “Merhaba arkadaşlar, sadece ölüler depresyonla mücadele etmiyor. geri döneceğim, söz veriyorum” yazmıştı.
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'RUHUMU SATTIM'

'RUHUMU SATTIM'
Katıldığı yarışma sırasında gardropta cinsel ilişkiye girerek bütün dikkatleri üzerine çeken Gradon, “Ruhumu reality show’a sattım” açıklamasında da bulunmuştu. Gradon yarışmada bir kadına öpüşmüş ve yarışmanın bugüne kadar ki tek biseksüel yarışmacısı olduğu anlaşılmıştı.
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Sophie Gradon ingiltere ölüm

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