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Teslim alınmayan valizden 9 çeşit canlı çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

Rusya'da teslim alınmadığı için İstanbul'a geri gönderilen valizin içinden aralarında yılan ve akrebin de bulunduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Uzun süre valizin içindeki küçük kutularda hayatta kalmaya çalışan canlıları güvenlik ekipleri kurtardı.

Teslim alınmayan valizden kaplumbağa, akrep, yılan çıktı

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Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.
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Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı.
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Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.
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Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.
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Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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Atatürk Havalimanı'na Rusya'dan geri gönderilen bir yolcunun bagajında çıkan yılan ve kaplumbağa gibi canlı hayvanlar, gümrük ekiplerini bile şaşırttı.
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Valizden çıkan 'Burma' piton yılanları, Albina Orman Kertenkeleleri ve Vietnam kurbağaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.
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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün gece bir yolcunun valizinde çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi.
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Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi.
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Bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içerisinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü.
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Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi.
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Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
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HAYVANLARIN ÖLMESİNİ GÜMRÜK MEMURLARI ÖNLEDİ

HAYVANLARIN ÖLMESİNİ GÜMRÜK MEMURLARI ÖNLEDİ
Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir bagajdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, çantayı incelemeye aldı.
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İncelemenin ardından uzun süredir çantanın içinde bekleyen ve havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanların hayatını ekipler kurtardı.
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Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim etti.
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Anahtar Kelimeler:
Valiz havalimanı yılan kaplumbağa

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