Teslim alınmayan valizden 9 çeşit canlı çıktı!

Uzun süre valizin içindeki küçük kutularda hayatta kalmaya çalışan canlıları güvenlik ekipleri kurtardı.

Teslim alınmayan valizden kaplumbağa, akrep, yılan çıktı

1 / 15 Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

2 / 15 Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı.

3 / 15 Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.

4 / 15 Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

5 / 15 Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

6 / 15 Atatürk Havalimanı'na Rusya'dan geri gönderilen bir yolcunun bagajında çıkan yılan ve kaplumbağa gibi canlı hayvanlar, gümrük ekiplerini bile şaşırttı.

7 / 15 Valizden çıkan 'Burma' piton yılanları, Albina Orman Kertenkeleleri ve Vietnam kurbağaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim edildi.

8 / 15 İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün gece bir yolcunun valizinde çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi.

9 / 15 Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi.

10 / 15 Bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içerisinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü.

11 / 15 Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi.

12 / 15 Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

13 / 15 HAYVANLARIN ÖLMESİNİ GÜMRÜK MEMURLARI ÖNLEDİ Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir bagajdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, çantayı incelemeye aldı.

14 / 15 İncelemenin ardından uzun süredir çantanın içinde bekleyen ve havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanların hayatını ekipler kurtardı.