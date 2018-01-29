Teyzesinin bıraktığı sandıktan bakın neler çıktı

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.01.2018 07:27 |1 saat önce

1940'larda Rusya'dan Hamburg'a kaçan bir kadın ülkeye kaçmasından sonra gerçekleşen bir yangında feci şekilde yanarak can verdi.

Çıkanlar şok etti

1 / 417 Yıllar sonra yanarak can veren kadının büyük yeğenine büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de eve gittiğinde bir sandığı bulmasıyla önce şoke oldu.

2 / 417 Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu.

3 / 417 Sandığı açtığında ilk olarak sadece boş bir tepsi gördü! Ancak biraz daha incelediğinde bir yüzük buldu.

4 / 417 Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.

5 / 417 AİLESİNİN GİZLİ GEÇMİŞİ En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu.

6 / 417 Fotoğraflarda bulunan insanların bir kısmını tanımıyordu, ama kitaplardan biri duraklamasına neden oldu.

7 / 417 Teyzesinden miras kalan sandıktan Hitler'in 'Kavgam' kitabının orijinal kopyası çıktı

8 / 417 Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabının orijinal bir kopyasını buldu.

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17 / 417 BAHÇESİNDEN MAMUT ÇIKTI Ertesi gün yetkilileri de çağıran James Bristle, çıkanlarla şok oldu.

18 / 417 Amerika'nın bu bölgesinde daha öncede benzer kazılar yapılmıştı ama böylesi ilk kez oluyordu.

19 / 417 İşte bahçesinden çıkan mamut kemikleri.

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23 / 417 İşte yerin altından çıkan mucize...

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29 / 417 Sabah kahvaltısı için aldığı yaban mersininin içinden çıkanı görünce inanamadı.

30 / 417 Tabaktaki meyvelerden birinin diğerinden farklı göründüğünü fark edince incelemeye başladı ve gördükleriyle şok oldu.

31 / 417 İçinde bir yuva olduğunu fark etti ve biraz daha derine inince bir örümcek meyveden dışaı çıktı.

32 / 417 Yiyeceklerinizi yemeden önce her zaman kontrol edin diyerek sosyal medyada paylaştı.

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34 / 417 Duvarın içinde buldukları kavanozdan çıkanlar şok etti.

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39 / 417 St. Petersburg'da bir apartman dairesinde arama yapan polisler bulduklarıyla şok oldular. Daireye giren polisler, kanepenin altına gizlenmiş tomarla para buldular.

40 / 417 Daire sahibi 54 yaşındaki Natalia isimli kadın kendini polislere muhasebeci olarak tanıtımış, kadın şu anda tanık olarka dinleniyor.

41 / 417 İngiltere'de yeni taşındığı evinin arka bahçesinde bulduğu sığınak şok etti.

42 / 417 Küçük bir kapı bulduğu düşünmüştü ama üzerini kaldırınca, 2. Dünya savaşından kalan bir sığınak olduğu anlaşıldı.

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46 / 417 35 yıllık evine tadilat yapan adam çatı katında ilginç bir şeye rastladı.

47 / 417 Çatı arasında gizemli bir kutu bulan adam içini açınca şaşkına döndü.

48 / 417 İşte o kutudan çıkanlar...

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58 / 417 Çıkanlar şok etti Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.

59 / 417 Çıkanlar şok etti Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

60 / 417 Çıkanlar şok etti Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.

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63 / 417 Çıkanlar şok etti Arkeolojik kazılarda bulunan bu eserin değeri temizlendikten sonra ortaya çıktı. 3.5 cm uzunluğunda bir taş üzerinde 3.500 yıllık muhteşem bir çizim bulundu.

64 / 417 Çıkanlar şok etti Yunanistan'ın Pylos şehrindeki soylu bir savaşçının mezarında bulundu. Çizim kalitesi, tarihçileri şaşırttı. Çünkü insan vücudundaki böylesine etkileyici çizimlerin o dönemde yapılamayacağınıdüşünüyorlardı.

65 / 417 Çıkanlar şok etti Rus askerler kazı yaptıkları yerden çıkanlarla şok oldular.

66 / 417 Çıkanlar şok etti Kazdıkları yerden çıkan sandığın içini açınca...

67 / 417 Çıkanlar şok etti Nazi Asker Şapkası, üniforma, alkol, kişisel eşyalar ve purolar çıktı...

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72 / 417 Çıkanlar şok etti 10 yıl kaybettiği babaannesinin evinde bulduğu metal kutu açılınca içindekiler şok etti.

73 / 417 Çıkanlar şok etti Kutuyu açabilmek içinvpek çok anahtar denendi ve sonunda doğru anahtarı buldu.

74 / 417 Çıkanlar şok etti Kutunun içinden, pasaport, diploma, sertifika ve bazı belgeler çıktı.

75 / 417 Çıkanlar şok etti Ve eski paralar çıktı.

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77 / 417 Çıkanlar şok etti

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80 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Rudi Schlattner 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanmış sayısız trajik hikayeden birinin kahramanı.

81 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Savaşın ardından Almanların sınırdışı edilmesine karar verilince Çekoslavakya‘daki evlerini terk edip Almanya‘ya göç etmek zorunda kalmış bir ailenin üyesi Schlattner.

82 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Aşağıda gördüğünüz villayı Rudi Schlattner’in babası 1928-1929 yılları arasında inşa eder.

83 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Schlattner 70 yıl önce evlerini terk ederken bir gün mutlaka döneceğini biliyordur. Hayat onu nihayet 83 yaşındayken buraya tekrar sürükler.

84 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Schlattner 70 yıl sonra döndüğü evinde böyle büyük bir süprizle karşılaşacağını tahmin etmiş miydi bilinmez. Lakin olaylar şöyle gelişir

85 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Tavan arasında tesadüfen fark ettiği bir ipi çekince karşısında bir kapı açılır.

86 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Kapının ardında babasının 70 yıl önce kaçarken sakladığı eşyalar duruyordur.

87 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Oyuncaklardan dikiş setine, çoraplardan kitaplara; o zamanlar evlerinin bir parçası olan birçok eşya bu gizli bölmeye saklanmıştır.

88 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Schlattner 70 yıldır adeta sahiplerini bekleyen bu eşyalarla karşılaşınca afallar.

89 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Babasının dikkatlice gizlediği o eşyalar şimdi Usti nad Labem‘de bir müzede sergilenecek.

90 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır Villanın şimdiki durumunu merak edenler için: Burası artık bir çocuk yuvası olarak kullanılıyor.

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102 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır

103 / 417 70 yıl sonra ortaya çıkan sır

104 / 417 Gizli bölme buldu şok oldu Amerika'da taşındığı evi tadilat etmek isteyen bir adam bulduğu gizli bölme ile şok oldu.

105 / 417 Çatı katında ilginç tabela Çatı katı çıktığında erkekler tuvaleti tabelası olan küçük bir kapı buldu.

106 / 417 Çıkanlar şok etti İçeride kırmızı halı, borular ve havalandırma buldu.

107 / 417 Çıkanlar şok etti

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109 / 417 Çıkanlar şok etti Fransız polisi durdurdukları bir araçta 1,8 milyon euro buldu.

110 / 417 Çıkanlar şok etti Koltukların iç kısımlarına sakladıkları paralarla yakalanan Çinli çift, polisler tarafından tutuklandı.

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113 / 417 Çıkanlar şok etti Büyükbabasından kalan kasayı açınca gözlerine inanamadı.

114 / 417 Çıkanlar şok etti Büyükbabasının yıllardır sakladığı kasa şifrelerinden yola çıkarak kasayı açmayı başardı ve içinden bakın neler çıktı.

115 / 417 Çıkanlar şok etti İlk şifreden sonra kasa içinde kilitli bir bölme daha çıktı karşısına.

116 / 417 Elindeki şifrelerle burayı da açınca...

117 / 417 Çıkanlar şok etti Kasanın içinden birçok evrak, fatura ve tapular çıktı.

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119 / 417 Çıkanlar şok etti İngiliz polisi, baskın yaptığı bu evde eroin ve bir çanta dolusu para buldu.

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122 / 417 Çıkanlar şok etti Büyükbabasının çekmecesinden çıkan kutu hayrete düşürdü.

123 / 417 Çıkanlar şok etti Kutuyu açınca içinden bakın neler çıktı.

124 / 417 Çıkanlar şok etti Büyükbabasının ve diğer aile büyüklerinin lise diplomaları, gazete sayfaları ve yıllar öncesinin dergileri çıktı.

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135 / 417 Çıkanlar şok etti Kız arkadaşının bulduğu kutudan çıkanlar şok etti.

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140 / 417 Çıkanlar şok etti Yeni taşındığı evi yenilemek isteyen bir adam, prizin içinde gizli bir kasa buldu.

141 / 417 Çıkanlar şok etti Euan Wright ve arkadaşı Louise, yeni evlerini dekore ederken ilginç bir şeyle karşılaştı. Yeni taşındığı evi yenilerken eski prizleri de değiştirmek isteyen Euan, prizin sahte olduğunu fark etti.

142 / 417 Çıkanlar şok etti Sadece bir tornavida yardımıyla açılabilen gizli bölmede evin eski sahibine ait özel eşyalar çıktı.

143 / 417 Çıkanlar şok etti İkinci dünya savaşından kalan bir kupanın içinden çıkan şok etti.

144 / 417 Çıkanlar şok etti Araştırmacıların keşfettiği kupadan 2 külçe altın çıktı.

145 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı.

146 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü.

147 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift...

148 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı Köşede duran kutuyu görüp içini açtı.

149 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.

150 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

151 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

152 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

153 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

154 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

155 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

156 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

157 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

158 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

159 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

160 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

161 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.

162 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

163 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

164 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

165 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

166 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

167 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

168 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

169 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.

170 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

171 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

172 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

173 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

174 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

175 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

176 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

177 / 417 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

178 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

179 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar 30 yıllık bir kasanın içerisindekileri merak eden ikili kasayı açmak için çalışmalara başladı.

180 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar Açılması oldukça güç olan kasanın kesilmesi için demir makası, spiral makinesi kullanıldı.

181 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar Eski kasanın içerisinden bozuk paralar, eski küpeler ve kağıt yığınları çıktı.

182 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar İşte adım adım kasanın açılma süreci...

183 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

184 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

185 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

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189 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

190 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

191 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

192 / 417 30 yıllık kasanın içinden çıkanlar

193 / 417 Çıkanlar şok etti Hiç grafiti duvarlarının altında ne yattığını merak ettiniz mi?

194 / 417 Çıkanlar şok etti Peki 30 yıl boyunca boyanan bir duvarın içeriden nasıl gözüktüğünü?

195 / 417 Çıkanlar şok etti Sosyal medya kullanıcısı PaulDeGraaf, grafiti ile kaplı bir duvarın kazılmış bölümünü gözler önüne serdi. 30 yıl boyunca grafitilerle boyanan duvarın görüntüsü tam bir renk cümbüşü...

196 / 417 Çıkanlar şok etti

197 / 417 Çıkanlar şok etti 68 yaşındaki Syd Pearson, yıllardır elinde dedektörüyle altın aradı ve sonunda istediğini de buldu.

198 / 417 Çıkanlar şok etti Dedektörünün uyarı vermesiyle heyecanlanan Pearson, büyük bir altın külçesi buldu.

199 / 417 Çıkanlar şok etti Pearson'un bulduğu altın külçesinin son 10 yılın en büyüğü olduğu söyleniyor.

200 / 417 Çıkanlar şok etti Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300.000 dolar.

201 / 417 Çıkanlar şok etti Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı.

202 / 417 Çıkanlar şok etti Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

203 / 417 Çıkanlar şok etti Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait.

204 / 417 Çıkanlar şok etti Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.

205 / 417 Çıkanlar şok etti

206 / 417 Çıkanlar şok etti

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208 / 417 Çıkanlar şok etti Ailesinin yıllardır sakladığı kutuyu açınca, şaşkınlığını gizleyemedi.

209 / 417 Çıkanlar şok etti İçini açınca adeta şok oldu.

210 / 417 Çıkanlar şok etti

211 / 417 Çıkanlar şok etti Kutunun içinde ailesine ait resmi bir belge ve bir de mühür yapmak için kalıp çıktı.

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218 / 417 Çıkanlar şok etti Teyzesinden miras kalan eve gelen bu adam, bulduğu sandıkla şok oldu.

219 / 417 Çıkanlar şok etti

220 / 417 Çıkanlar şok etti Ağzı sıkı sıkıya kapalı olan bu sandığı açma yollarını ararken, evde sandığı açabileceğini düşündüğü bir anahtar buldu.

221 / 417 Çıkanlar şok etti

222 / 417 Çıkanlar şok etti Sandıktan, yüzük, eski kitaplar, mektuplar, fotoğraflar ve Adolf Hitler'in bir kitabı çıktı.

223 / 417 Çıkanlar şok etti

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225 / 417 Çıkanlar şok etti Ağzı sıkı sıkıya kapalı olan bu sandığı açma yollarını ararken, evde sandığı açabileceğini düşündüğü bir anahtar buldu.

226 / 417 Çıkanlar şok etti

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231 / 417 Çıkanlar şok etti Araştırmacılar, Mississippi Tıp Merkezi kampüsünün altında 7.000 mezar buldular.

232 / 417 Çıkanlar şok etti Arkeologlar, çıkan cesetleri inceleyerek, yaşlarını, sağlık durumlarını ve cinsiytelerini analiz etmeyi umuyor.

233 / 417 Çıkanlar şok etti

234 / 417 Çıkanlar şok etti İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.

235 / 417 Çıkanlar şok etti Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.

236 / 417 Çıkanlar şok etti Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.

237 / 417 Çıkanlar şok etti

238 / 417 Çıkanlar şok etti

239 / 417 Çıkanlar şok etti

240 / 417 Çıkanlar şok etti

241 / 417 Çıkanlar şok etti

242 / 417 Çıkanlar şok etti

243 / 417 Çıkanlar şok etti 9 yıl öylece duran paskalya yumurtasının içini açınca şok oldular...

244 / 417 Çıkanlar şok etti İşte 9 yıllık yumurtanın içi...

245 / 417 Çıkanlar şok etti

246 / 417 Çıkanlar şok etti

247 / 417 Çıkanlar şok etti Nijerya'da ekonomik ve finansal suçlar komisyonu şüphelendiği bir eve baskın düzenledi.

248 / 417 Çıkanlar şok etti Evde karşılaştığı görüntü polisleri de görenleri de şoke etti.CNN International‘ın haberine göre ‘kirli giysiler’ içindeki bir kadının apartmana çantalar sokup çıkardığına dair ihbar alan birim, apartmana baskın yaptı.

249 / 417 Çıkanlar şok etti Evde çelik kasalarda saklanmış bir şekilde 43 milyon dolar, 27 milyon Pound ve 23.2 milyon Nijerya parası nakit halde bulundu

250 / 417 Çıkanlar şok etti Paralar kıyafetlerin içerisine profesyonelce saklanmıştı.Yapılan açıklamaya göre, paraların ‘yasa dışı aktiviteler’den elde edildiği düşünülürken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

251 / 417 Çıkanlar şok etti Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Evin büyük bir suç şebekesinin kasası olduğu bildirildi.

252 / 417 Çıkanlar şok etti

253 / 417 Çıkanlar şok etti

254 / 417 Çıkanlar şok etti

255 / 417 Çıkanlar şok etti Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.

256 / 417 Çıkanlar şok etti Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar

257 / 417 Çıkanlar şok etti Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.

258 / 417 Çıkanlar şok etti Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.

259 / 417 Çıkanlar şok etti

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261 / 417 Çıkanlar şok etti

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264 / 417 Çıkanlar şok etti Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, çıkanlarla şok oldu.

265 / 417 Çıkanlar şok etti Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.

266 / 417 Çıkanlar şok etti İşte yumurtaların içinden çıkan kertenkeleler...

267 / 417 Çıkanlar şok etti

268 / 417 Çıkanlar şok etti Polis, şüphelendiği kamyonu durdurduğunda çıkanlara inanamadı...

269 / 417 Çıkanlar şok etti Özel tasarlanmış mobilyaşarın içinden, 3 kilo eroinle birlikte milyonlarca dolar para çıktı.

270 / 417 Çıkanlar şok etti

271 / 417 Çıkanlar şok etti

272 / 417 Çıkanlar şok etti

273 / 417 Çıkanlar şok etti

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275 / 417 Çıkanlar şok etti

276 / 417 Çıkanlar şok etti

277 / 417 Çıkanlar şok etti

278 / 417 Çıkanlar şok etti İlk gördüklerinde kaya sanmışlardı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

279 / 417 Çıkanlar şok etti İşte yaşayan kaya ve içinden çıkanlar...

280 / 417 Çıkanlar şok etti

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284 / 417 Çıkanlar şok etti Çin Vietnam sınırında bir kamyonu durduran Guangxi bölgesi polisleri, kamyondan çıkanlarla şok oldular.

285 / 417 Çıkanlar şok etti Sürücü kamyonun içindekilerle ilgili listeyi polislere verdiğinde kamyondaki sayıyla tutmadığını gördüler ve kamyonu aramaya karar verdiler.

286 / 417 Çıkanlar şok etti Kutuları açmaya başlayınca dehşete düştüler.

287 / 417 Çıkanlar şok etti Kutuların içinden 70 adet dondurulmuş Siyam timsahı ve 88 adet kuyruk bulundu.

288 / 417 Çıkanlar şok etti Yürüyüş yaptıkları sırada buldukları herkesi şaşkına çevirdi.

289 / 417 Çıkanlar şok etti İlk başlarda kimse bunun ne olduğunu anlayamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

290 / 417 Çıkanlar şok etti Bunun yabani dağ mantarı olduğu ortaya çıktı.

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292 / 417 Çıkanlar şok etti Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.

293 / 417 Çıkanlar şok etti İşte gizli esrar tarlasının o görüntüleri.

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299 / 417 Çıkanlar şok etti Çin'de tam 47 kişinin gömülü olduğu bir mezar bulundu.

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303 / 417 Çıkanlar şok etti Aldığı 2.el otomobilin içinden çıkanlar şok etti.

304 / 417 Çıkanlar şok etti Kapısında sorun olduğu için değiştirmek istedi ama tamir etmek için açtıklarında şok oldular...

305 / 417 Çıkanlar şok etti Ve işte aracın kapısından çıkanlar.

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308 / 417 Çıkanlar şok etti Duvarın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı.

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323 / 417 Çıkanlar şok etti 20 yıl sonra eski bir ahırdan çıkan bu otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

324 / 417 Çıkanlar şok etti Şimdiye kadar kimsenin uğramadığı bu ahırdan 1972 yapımı Mercedes-Benz 280 SE çıktı.

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331 / 417 Çıkanlar şok etti Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.

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335 / 417 Çıkanlar şok etti İngiltere'de bir alışveriş merkezinin altında bulunan gizli merdivenlerden aşağı inen görevliler gördüklerine inanamadı.

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346 / 417 Çıkanlar şok etti İngiltere'deki tarihi malikânede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, döşeme tahtalarının altında bulunanlar herkesi şok etti.

347 / 417 Çıkanlar şok etti 15. yüzyılda inşa edilen ve Kent Kontluğu'nda bulunan Knole House, 365 odası, 52 merdiveni, 12 girişi ve 7 bahçesiyle İngiltere'nin en büyük evlerinden bir tanesi. Ortaya çıkarılan bir alışveriş listesi ve iki notun, 1603, 1622 ve 1633 yıllarına dayandığı tespit edildi.

348 / 417 Çıkanlar şok etti Evde bulunan alışveriş listesine balık, iki düzine kalaylı kaşık, kızartma tavası ve sebzeler alınması not edilmiş. Listeyi, evin baş hizmetçilerinden biri olan Robert Draper kaleme almış.

349 / 417 Çıkanlar şok etti Alışveriş listesi üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, kağıdın 384 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

350 / 417 Çıkanlar şok etti Arkeologlar kazı yaptıkları yerde bulduklarıyla şok oldular...

351 / 417 Çıkanlar şok etti İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen ve yaralanan askerlerin kalıntıları işte böyle çıkarıldı.

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359 / 417 Çıkanlar şok etti El yapımı ahşap kutunun içinden çıkanları görenler inanamadı.

360 / 417 Çıkanlar şok etti Kutunun içinden eller çizilmiş periyodik cetvel ve farklı çizimler bulundu.

361 / 417 Çıkanlar şok etti Kutunun içinden, hava yolculuk rotalarını gösteren haritaların yanısıra, ayrıntı çizimler de çıktı.

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373 / 417 Çıkanlar şok etti 40 yıl önce evlenen bu çiftin sakladıklarını görünce inanamayacaksınız.

374 / 417 Çıkanlar şok etti 40 yıl boyunca, hiçbirini atmadı ve kutulara koyarak tavanarasında sakladı.

375 / 417 Çıkanlar şok etti İşte 40 yıl boyunca eşinin yazdığı mektupları saklayan kakdının kocasına yaptığı o sürpriz.

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377 / 417 Çıkanlar şok etti Çin'de arkeologlar kazı yaptıkları alanda buldukları mezarı açtıklarında şok oldular...

378 / 417 Çıkanlar şok etti İçinden çıkanlar uzmanları şaşkına çevirdi..

379 / 417 Çıkanlar şok etti İşte o mezardan çıkan, altın, zümrüt ve kehribarlar...

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393 / 417 Çıkanlar şok etti Mark Thompson isimli bu adam İngiltere'nin Sherwood Ormanı'nda metal dedektörü ile gezerken 14.yy'a ait altın bir yüzük buldu.

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400 / 417 Çıkanlar şok etti Açık artırma sitesinden aldığı taşın içinden çıkanla şok oldular...

401 / 417 Çıkanlar şok etti Oldukça sıradan bir taş olduğunu düşünmüşlerdi ama incelemelerden sonra herkes şaşkına döndü...

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407 / 417 Çıkanlar şok etti Kazı yapan işçilerin bulduğu tabut şok etti.

408 / 417 Çıkanlar şok etti Uzmanlar tarafından dikkatle taşınan tabutun içinden çıkanlarla herkes neye uğradığını şaşırdı...

409 / 417 Çıkanlar şok etti Tabutun içinin para dolu olduğunu gören uzmanlar, araştırma yapabilmek için çalışmalara başladı.

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411 / 417 Çıkanlar şok etti Amerika'da arabasından sesler geldiğini fark eden bir kadın tekerleğinin içinden çıkanlarla şok oldu...

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415 / 417 Çıkanlar şok etti Çin'de polis memurları şüphelendikleri bir kamyonu durdurunca her şey ortaya çıktı.

416 / 417 Çıkanlar şok etti Lastik taşıdığını iddia eden kamyon şoförü, ne yaptıysa polisleri ikna edemedi.