Teyzesinin bıraktığı sandıktan bakın neler çıktı
1940'larda Rusya'dan Hamburg'a kaçan bir kadın ülkeye kaçmasından sonra gerçekleşen bir yangında feci şekilde yanarak can verdi.
Çıkanlar şok etti
1 / 417
Yıllar sonra yanarak can veren kadının büyük yeğenine büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de eve gittiğinde bir sandığı bulmasıyla önce şoke oldu.
2 / 417
Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu.
3 / 417
Sandığı açtığında ilk olarak sadece boş bir tepsi gördü! Ancak biraz daha incelediğinde bir yüzük buldu.
4 / 417
Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.
5 / 417
AİLESİNİN GİZLİ GEÇMİŞİ
En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu.
6 / 417
Fotoğraflarda bulunan insanların bir kısmını tanımıyordu, ama kitaplardan biri duraklamasına neden oldu.
7 / 417
Teyzesinden miras kalan sandıktan Hitler'in 'Kavgam' kitabının orijinal kopyası çıktı
8 / 417
Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabının orijinal bir kopyasını buldu.
17 / 417
BAHÇESİNDEN MAMUT ÇIKTI
Ertesi gün yetkilileri de çağıran James Bristle, çıkanlarla şok oldu.
18 / 417
Amerika'nın bu bölgesinde daha öncede benzer kazılar yapılmıştı ama böylesi ilk kez oluyordu.
19 / 417
İşte bahçesinden çıkan mamut kemikleri.
23 / 417
İşte yerin altından çıkan mucize...
29 / 417
Sabah kahvaltısı için aldığı yaban mersininin içinden çıkanı görünce inanamadı.
30 / 417
Tabaktaki meyvelerden birinin diğerinden farklı göründüğünü fark edince incelemeye başladı ve gördükleriyle şok oldu.
31 / 417
İçinde bir yuva olduğunu fark etti ve biraz daha derine inince bir örümcek meyveden dışaı çıktı.
32 / 417
Yiyeceklerinizi yemeden önce her zaman kontrol edin diyerek sosyal medyada paylaştı.
34 / 417
Duvarın içinde buldukları kavanozdan çıkanlar şok etti.
39 / 417
St. Petersburg'da bir apartman dairesinde arama yapan polisler bulduklarıyla şok oldular. Daireye giren polisler, kanepenin altına gizlenmiş tomarla para buldular.
40 / 417
Daire sahibi 54 yaşındaki Natalia isimli kadın kendini polislere muhasebeci olarak tanıtımış, kadın şu anda tanık olarka dinleniyor.
41 / 417
İngiltere'de yeni taşındığı evinin arka bahçesinde bulduğu sığınak şok etti.
42 / 417
Küçük bir kapı bulduğu düşünmüştü ama üzerini kaldırınca, 2. Dünya savaşından kalan bir sığınak olduğu anlaşıldı.
46 / 417
35 yıllık evine tadilat yapan adam çatı katında ilginç bir şeye rastladı.
47 / 417
Çatı arasında gizemli bir kutu bulan adam içini açınca şaşkına döndü.
48 / 417
İşte o kutudan çıkanlar...
58 / 417
Çıkanlar şok etti
Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.
59 / 417
Çıkanlar şok etti
Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
60 / 417
Çıkanlar şok etti
Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
61 / 417
Çıkanlar şok etti
62 / 417
Çıkanlar şok etti
63 / 417
Çıkanlar şok etti
Arkeolojik kazılarda bulunan bu eserin değeri temizlendikten sonra ortaya çıktı. 3.5 cm uzunluğunda bir taş üzerinde 3.500 yıllık muhteşem bir çizim bulundu.
64 / 417
Çıkanlar şok etti
Yunanistan'ın Pylos şehrindeki soylu bir savaşçının mezarında bulundu. Çizim kalitesi, tarihçileri şaşırttı. Çünkü insan vücudundaki böylesine etkileyici çizimlerin o dönemde yapılamayacağınıdüşünüyorlardı.
65 / 417
Çıkanlar şok etti
Rus askerler kazı yaptıkları yerden çıkanlarla şok oldular.
66 / 417
Çıkanlar şok etti
Kazdıkları yerden çıkan sandığın içini açınca...
67 / 417
Çıkanlar şok etti
Nazi Asker Şapkası, üniforma, alkol, kişisel eşyalar ve purolar çıktı...
68 / 417
Çıkanlar şok etti
69 / 417
Çıkanlar şok etti
70 / 417
Çıkanlar şok etti
71 / 417
Çıkanlar şok etti
72 / 417
Çıkanlar şok etti
10 yıl kaybettiği babaannesinin evinde bulduğu metal kutu açılınca içindekiler şok etti.
73 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutuyu açabilmek içinvpek çok anahtar denendi ve sonunda doğru anahtarı buldu.
74 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutunun içinden, pasaport, diploma, sertifika ve bazı belgeler çıktı.
75 / 417
Çıkanlar şok etti
Ve eski paralar çıktı.
76 / 417
Çıkanlar şok etti
77 / 417
Çıkanlar şok etti
78 / 417
Çıkanlar şok etti
79 / 417
Çıkanlar şok etti
80 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Rudi Schlattner 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanmış sayısız trajik hikayeden birinin kahramanı.
81 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Savaşın ardından Almanların sınırdışı edilmesine karar verilince Çekoslavakya‘daki evlerini terk edip Almanya‘ya göç etmek zorunda kalmış bir ailenin üyesi Schlattner.
82 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Aşağıda gördüğünüz villayı Rudi Schlattner’in babası 1928-1929 yılları arasında inşa eder.
83 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Schlattner 70 yıl önce evlerini terk ederken bir gün mutlaka döneceğini biliyordur. Hayat onu nihayet 83 yaşındayken buraya tekrar sürükler.
84 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Schlattner 70 yıl sonra döndüğü evinde böyle büyük bir süprizle karşılaşacağını tahmin etmiş miydi bilinmez. Lakin olaylar şöyle gelişir
85 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Tavan arasında tesadüfen fark ettiği bir ipi çekince karşısında bir kapı açılır.
86 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Kapının ardında babasının 70 yıl önce kaçarken sakladığı eşyalar duruyordur.
87 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Oyuncaklardan dikiş setine, çoraplardan kitaplara; o zamanlar evlerinin bir parçası olan birçok eşya bu gizli bölmeye saklanmıştır.
88 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Schlattner 70 yıldır adeta sahiplerini bekleyen bu eşyalarla karşılaşınca afallar.
89 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Babasının dikkatlice gizlediği o eşyalar şimdi Usti nad Labem‘de bir müzede sergilenecek.
90 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
Villanın şimdiki durumunu merak edenler için: Burası artık bir çocuk yuvası olarak kullanılıyor.
91 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
92 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
93 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
94 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
95 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
96 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
97 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
98 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
99 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
100 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
101 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
102 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
103 / 417
70 yıl sonra ortaya çıkan sır
104 / 417
Gizli bölme buldu şok oldu
Amerika'da taşındığı evi tadilat etmek isteyen bir adam bulduğu gizli bölme ile şok oldu.
105 / 417
Çatı katında ilginç tabela
Çatı katı çıktığında erkekler tuvaleti tabelası olan küçük bir kapı buldu.
106 / 417
Çıkanlar şok etti
İçeride kırmızı halı, borular ve havalandırma buldu.
107 / 417
Çıkanlar şok etti
108 / 417
Çıkanlar şok etti
109 / 417
Çıkanlar şok etti
Fransız polisi durdurdukları bir araçta 1,8 milyon euro buldu.
110 / 417
Çıkanlar şok etti
Koltukların iç kısımlarına sakladıkları paralarla yakalanan Çinli çift, polisler tarafından tutuklandı.
111 / 417
Çıkanlar şok etti
112 / 417
Çıkanlar şok etti
113 / 417
Çıkanlar şok etti
Büyükbabasından kalan kasayı açınca gözlerine inanamadı.
114 / 417
Çıkanlar şok etti
Büyükbabasının yıllardır sakladığı kasa şifrelerinden yola çıkarak kasayı açmayı başardı ve içinden bakın neler çıktı.
115 / 417
Çıkanlar şok etti
İlk şifreden sonra kasa içinde kilitli bir bölme daha çıktı karşısına.
116 / 417
Elindeki şifrelerle burayı da açınca...
117 / 417
Çıkanlar şok etti
Kasanın içinden birçok evrak, fatura ve tapular çıktı.
118 / 417
Çıkanlar şok etti
119 / 417
Çıkanlar şok etti
İngiliz polisi, baskın yaptığı bu evde eroin ve bir çanta dolusu para buldu.
120 / 417
Çıkanlar şok etti
121 / 417
Çıkanlar şok etti
122 / 417
Çıkanlar şok etti
Büyükbabasının çekmecesinden çıkan kutu hayrete düşürdü.
123 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutuyu açınca içinden bakın neler çıktı.
124 / 417
Çıkanlar şok etti
Büyükbabasının ve diğer aile büyüklerinin lise diplomaları, gazete sayfaları ve yıllar öncesinin dergileri çıktı.
125 / 417
Çıkanlar şok etti
126 / 417
Çıkanlar şok etti
127 / 417
Çıkanlar şok etti
128 / 417
Çıkanlar şok etti
129 / 417
Çıkanlar şok etti
130 / 417
Çıkanlar şok etti
131 / 417
Çıkanlar şok etti
132 / 417
Çıkanlar şok etti
133 / 417
Çıkanlar şok etti
134 / 417
Çıkanlar şok etti
135 / 417
Çıkanlar şok etti
Kız arkadaşının bulduğu kutudan çıkanlar şok etti.
136 / 417
Çıkanlar şok etti
137 / 417
Çıkanlar şok etti
138 / 417
Çıkanlar şok etti
139 / 417
Çıkanlar şok etti
140 / 417
Çıkanlar şok etti
Yeni taşındığı evi yenilemek isteyen bir adam, prizin içinde gizli bir kasa buldu.
141 / 417
Çıkanlar şok etti
Euan Wright ve arkadaşı Louise, yeni evlerini dekore ederken ilginç bir şeyle karşılaştı. Yeni taşındığı evi yenilerken eski prizleri de değiştirmek isteyen Euan, prizin sahte olduğunu fark etti.
142 / 417
Çıkanlar şok etti
Sadece bir tornavida yardımıyla açılabilen gizli bölmede evin eski sahibine ait özel eşyalar çıktı.
143 / 417
Çıkanlar şok etti
İkinci dünya savaşından kalan bir kupanın içinden çıkan şok etti.
144 / 417
Çıkanlar şok etti
Araştırmacıların keşfettiği kupadan 2 külçe altın çıktı.
145 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı.
146 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü.
147 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift...
148 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
Köşede duran kutuyu görüp içini açtı.
149 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.
150 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
151 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
152 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
153 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
154 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
155 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
156 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
157 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
158 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
159 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
160 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
161 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.
162 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
163 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
164 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
165 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
166 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
167 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
168 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
169 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.
170 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
171 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
172 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
173 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
174 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
175 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
176 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
177 / 417
Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
178 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
179 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
30 yıllık bir kasanın içerisindekileri merak eden ikili kasayı açmak için çalışmalara başladı.
180 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
Açılması oldukça güç olan kasanın kesilmesi için demir makası, spiral makinesi kullanıldı.
181 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
Eski kasanın içerisinden bozuk paralar, eski küpeler ve kağıt yığınları çıktı.
182 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
İşte adım adım kasanın açılma süreci...
183 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
184 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
185 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
186 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
187 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
188 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
189 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
190 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
191 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
192 / 417
30 yıllık kasanın içinden çıkanlar
193 / 417
Çıkanlar şok etti
Hiç grafiti duvarlarının altında ne yattığını merak ettiniz mi?
194 / 417
Çıkanlar şok etti
Peki 30 yıl boyunca boyanan bir duvarın içeriden nasıl gözüktüğünü?
195 / 417
Çıkanlar şok etti
Sosyal medya kullanıcısı PaulDeGraaf, grafiti ile kaplı bir duvarın kazılmış bölümünü gözler önüne serdi. 30 yıl boyunca grafitilerle boyanan duvarın görüntüsü tam bir renk cümbüşü...
196 / 417
Çıkanlar şok etti
197 / 417
Çıkanlar şok etti
68 yaşındaki Syd Pearson, yıllardır elinde dedektörüyle altın aradı ve sonunda istediğini de buldu.
198 / 417
Çıkanlar şok etti
Dedektörünün uyarı vermesiyle heyecanlanan Pearson, büyük bir altın külçesi buldu.
199 / 417
Çıkanlar şok etti
Pearson'un bulduğu altın külçesinin son 10 yılın en büyüğü olduğu söyleniyor.
200 / 417
Çıkanlar şok etti
Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300.000 dolar.
201 / 417
Çıkanlar şok etti
Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı.
202 / 417
Çıkanlar şok etti
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
203 / 417
Çıkanlar şok etti
Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait.
204 / 417
Çıkanlar şok etti
Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.
205 / 417
Çıkanlar şok etti
206 / 417
Çıkanlar şok etti
207 / 417
Çıkanlar şok etti
208 / 417
Çıkanlar şok etti
Ailesinin yıllardır sakladığı kutuyu açınca, şaşkınlığını gizleyemedi.
209 / 417
Çıkanlar şok etti
İçini açınca adeta şok oldu.
210 / 417
Çıkanlar şok etti
211 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutunun içinde ailesine ait resmi bir belge ve bir de mühür yapmak için kalıp çıktı.
212 / 417
Çıkanlar şok etti
213 / 417
Çıkanlar şok etti
214 / 417
Çıkanlar şok etti
215 / 417
Çıkanlar şok etti
216 / 417
Çıkanlar şok etti
217 / 417
Çıkanlar şok etti
218 / 417
Çıkanlar şok etti
Teyzesinden miras kalan eve gelen bu adam, bulduğu sandıkla şok oldu.
219 / 417
Çıkanlar şok etti
220 / 417
Çıkanlar şok etti
Ağzı sıkı sıkıya kapalı olan bu sandığı açma yollarını ararken, evde sandığı açabileceğini düşündüğü bir anahtar buldu.
221 / 417
Çıkanlar şok etti
222 / 417
Çıkanlar şok etti
Sandıktan, yüzük, eski kitaplar, mektuplar, fotoğraflar ve Adolf Hitler'in bir kitabı çıktı.
223 / 417
Çıkanlar şok etti
224 / 417
Çıkanlar şok etti
225 / 417
Çıkanlar şok etti
Ağzı sıkı sıkıya kapalı olan bu sandığı açma yollarını ararken, evde sandığı açabileceğini düşündüğü bir anahtar buldu.
226 / 417
Çıkanlar şok etti
227 / 417
Çıkanlar şok etti
228 / 417
Çıkanlar şok etti
229 / 417
Çıkanlar şok etti
230 / 417
Çıkanlar şok etti
231 / 417
Çıkanlar şok etti
Araştırmacılar, Mississippi Tıp Merkezi kampüsünün altında 7.000 mezar buldular.
232 / 417
Çıkanlar şok etti
Arkeologlar, çıkan cesetleri inceleyerek, yaşlarını, sağlık durumlarını ve cinsiytelerini analiz etmeyi umuyor.
233 / 417
Çıkanlar şok etti
234 / 417
Çıkanlar şok etti
İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.
235 / 417
Çıkanlar şok etti
Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.
236 / 417
Çıkanlar şok etti
Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.
237 / 417
Çıkanlar şok etti
238 / 417
Çıkanlar şok etti
239 / 417
Çıkanlar şok etti
240 / 417
Çıkanlar şok etti
241 / 417
Çıkanlar şok etti
242 / 417
Çıkanlar şok etti
243 / 417
Çıkanlar şok etti
9 yıl öylece duran paskalya yumurtasının içini açınca şok oldular...
244 / 417
Çıkanlar şok etti
İşte 9 yıllık yumurtanın içi...
245 / 417
Çıkanlar şok etti
246 / 417
Çıkanlar şok etti
247 / 417
Çıkanlar şok etti
Nijerya'da ekonomik ve finansal suçlar komisyonu şüphelendiği bir eve baskın düzenledi.
248 / 417
Çıkanlar şok etti
Evde karşılaştığı görüntü polisleri de görenleri de şoke etti.CNN International‘ın haberine göre ‘kirli giysiler’ içindeki bir kadının apartmana çantalar sokup çıkardığına dair ihbar alan birim, apartmana baskın yaptı.
249 / 417
Çıkanlar şok etti
Evde çelik kasalarda saklanmış bir şekilde 43 milyon dolar, 27 milyon Pound ve 23.2 milyon Nijerya parası nakit halde bulundu
250 / 417
Çıkanlar şok etti
Paralar kıyafetlerin içerisine profesyonelce saklanmıştı.Yapılan açıklamaya göre, paraların ‘yasa dışı aktiviteler’den elde edildiği düşünülürken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
251 / 417
Çıkanlar şok etti
Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Evin büyük bir suç şebekesinin kasası olduğu bildirildi.
252 / 417
Çıkanlar şok etti
253 / 417
Çıkanlar şok etti
254 / 417
Çıkanlar şok etti
255 / 417
Çıkanlar şok etti
Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.
256 / 417
Çıkanlar şok etti
Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar
257 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.
258 / 417
Çıkanlar şok etti
Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.
259 / 417
Çıkanlar şok etti
260 / 417
Çıkanlar şok etti
261 / 417
Çıkanlar şok etti
262 / 417
Çıkanlar şok etti
263 / 417
Çıkanlar şok etti
264 / 417
Çıkanlar şok etti
Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, çıkanlarla şok oldu.
265 / 417
Çıkanlar şok etti
Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
266 / 417
Çıkanlar şok etti
İşte yumurtaların içinden çıkan kertenkeleler...
267 / 417
Çıkanlar şok etti
268 / 417
Çıkanlar şok etti
Polis, şüphelendiği kamyonu durdurduğunda çıkanlara inanamadı...
269 / 417
Çıkanlar şok etti
Özel tasarlanmış mobilyaşarın içinden, 3 kilo eroinle birlikte milyonlarca dolar para çıktı.
270 / 417
Çıkanlar şok etti
271 / 417
Çıkanlar şok etti
272 / 417
Çıkanlar şok etti
273 / 417
Çıkanlar şok etti
274 / 417
Çıkanlar şok etti
275 / 417
Çıkanlar şok etti
276 / 417
Çıkanlar şok etti
277 / 417
Çıkanlar şok etti
278 / 417
Çıkanlar şok etti
İlk gördüklerinde kaya sanmışlardı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.
279 / 417
Çıkanlar şok etti
İşte yaşayan kaya ve içinden çıkanlar...
280 / 417
Çıkanlar şok etti
281 / 417
Çıkanlar şok etti
282 / 417
Çıkanlar şok etti
283 / 417
Çıkanlar şok etti
284 / 417
Çıkanlar şok etti
Çin Vietnam sınırında bir kamyonu durduran Guangxi bölgesi polisleri, kamyondan çıkanlarla şok oldular.
285 / 417
Çıkanlar şok etti
Sürücü kamyonun içindekilerle ilgili listeyi polislere verdiğinde kamyondaki sayıyla tutmadığını gördüler ve kamyonu aramaya karar verdiler.
286 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutuları açmaya başlayınca dehşete düştüler.
287 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutuların içinden 70 adet dondurulmuş Siyam timsahı ve 88 adet kuyruk bulundu.
288 / 417
Çıkanlar şok etti
Yürüyüş yaptıkları sırada buldukları herkesi şaşkına çevirdi.
289 / 417
Çıkanlar şok etti
İlk başlarda kimse bunun ne olduğunu anlayamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.
290 / 417
Çıkanlar şok etti
Bunun yabani dağ mantarı olduğu ortaya çıktı.
291 / 417
Çıkanlar şok etti
292 / 417
Çıkanlar şok etti
Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.
293 / 417
Çıkanlar şok etti
İşte gizli esrar tarlasının o görüntüleri.
294 / 417
Çıkanlar şok etti
295 / 417
Çıkanlar şok etti
296 / 417
Çıkanlar şok etti
297 / 417
Çıkanlar şok etti
298 / 417
Çıkanlar şok etti
299 / 417
Çıkanlar şok etti
Çin'de tam 47 kişinin gömülü olduğu bir mezar bulundu.
300 / 417
Çıkanlar şok etti
301 / 417
Çıkanlar şok etti
302 / 417
Çıkanlar şok etti
303 / 417
Çıkanlar şok etti
Aldığı 2.el otomobilin içinden çıkanlar şok etti.
304 / 417
Çıkanlar şok etti
Kapısında sorun olduğu için değiştirmek istedi ama tamir etmek için açtıklarında şok oldular...
305 / 417
Çıkanlar şok etti
Ve işte aracın kapısından çıkanlar.
306 / 417
Çıkanlar şok etti
307 / 417
Çıkanlar şok etti
308 / 417
Çıkanlar şok etti
Duvarın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı.
309 / 417
Çıkanlar şok etti
310 / 417
Çıkanlar şok etti
311 / 417
Çıkanlar şok etti
312 / 417
Çıkanlar şok etti
313 / 417
Çıkanlar şok etti
314 / 417
Çıkanlar şok etti
315 / 417
Çıkanlar şok etti
316 / 417
Çıkanlar şok etti
317 / 417
Çıkanlar şok etti
318 / 417
Çıkanlar şok etti
319 / 417
Çıkanlar şok etti
320 / 417
Çıkanlar şok etti
321 / 417
Çıkanlar şok etti
322 / 417
Çıkanlar şok etti
323 / 417
Çıkanlar şok etti
20 yıl sonra eski bir ahırdan çıkan bu otomobil görenleri şaşkına çevirdi.
324 / 417
Çıkanlar şok etti
Şimdiye kadar kimsenin uğramadığı bu ahırdan 1972 yapımı Mercedes-Benz 280 SE çıktı.
325 / 417
Çıkanlar şok etti
326 / 417
Çıkanlar şok etti
327 / 417
Çıkanlar şok etti
328 / 417
Çıkanlar şok etti
329 / 417
Çıkanlar şok etti
330 / 417
Çıkanlar şok etti
331 / 417
Çıkanlar şok etti
Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.
332 / 417
Çıkanlar şok etti
333 / 417
Çıkanlar şok etti
334 / 417
Çıkanlar şok etti
335 / 417
Çıkanlar şok etti
İngiltere'de bir alışveriş merkezinin altında bulunan gizli merdivenlerden aşağı inen görevliler gördüklerine inanamadı.
336 / 417
Çıkanlar şok etti
337 / 417
Çıkanlar şok etti
338 / 417
Çıkanlar şok etti
339 / 417
Çıkanlar şok etti
340 / 417
Çıkanlar şok etti
341 / 417
Çıkanlar şok etti
342 / 417
Çıkanlar şok etti
343 / 417
Çıkanlar şok etti
344 / 417
Çıkanlar şok etti
345 / 417
Çıkanlar şok etti
346 / 417
Çıkanlar şok etti
İngiltere'deki tarihi malikânede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, döşeme tahtalarının altında bulunanlar herkesi şok etti.
347 / 417
Çıkanlar şok etti
15. yüzyılda inşa edilen ve Kent Kontluğu'nda bulunan Knole House, 365 odası, 52 merdiveni, 12 girişi ve 7 bahçesiyle İngiltere'nin en büyük evlerinden bir tanesi. Ortaya çıkarılan bir alışveriş listesi ve iki notun, 1603, 1622 ve 1633 yıllarına dayandığı tespit edildi.
348 / 417
Çıkanlar şok etti
Evde bulunan alışveriş listesine balık, iki düzine kalaylı kaşık, kızartma tavası ve sebzeler alınması not edilmiş. Listeyi, evin baş hizmetçilerinden biri olan Robert Draper kaleme almış.
349 / 417
Çıkanlar şok etti
Alışveriş listesi üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, kağıdın 384 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.
350 / 417
Çıkanlar şok etti
Arkeologlar kazı yaptıkları yerde bulduklarıyla şok oldular...
351 / 417
Çıkanlar şok etti
İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen ve yaralanan askerlerin kalıntıları işte böyle çıkarıldı.
352 / 417
Çıkanlar şok etti
353 / 417
Çıkanlar şok etti
354 / 417
Çıkanlar şok etti
355 / 417
Çıkanlar şok etti
356 / 417
Çıkanlar şok etti
357 / 417
Çıkanlar şok etti
358 / 417
Çıkanlar şok etti
359 / 417
Çıkanlar şok etti
El yapımı ahşap kutunun içinden çıkanları görenler inanamadı.
360 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutunun içinden eller çizilmiş periyodik cetvel ve farklı çizimler bulundu.
361 / 417
Çıkanlar şok etti
Kutunun içinden, hava yolculuk rotalarını gösteren haritaların yanısıra, ayrıntı çizimler de çıktı.
362 / 417
Çıkanlar şok etti
363 / 417
Çıkanlar şok etti
364 / 417
Çıkanlar şok etti
365 / 417
Çıkanlar şok etti
366 / 417
Çıkanlar şok etti
367 / 417
Çıkanlar şok etti
368 / 417
Çıkanlar şok etti
369 / 417
Çıkanlar şok etti
370 / 417
Çıkanlar şok etti
371 / 417
Çıkanlar şok etti
372 / 417
Çıkanlar şok etti
373 / 417
Çıkanlar şok etti
40 yıl önce evlenen bu çiftin sakladıklarını görünce inanamayacaksınız.
374 / 417
Çıkanlar şok etti
40 yıl boyunca, hiçbirini atmadı ve kutulara koyarak tavanarasında sakladı.
375 / 417
Çıkanlar şok etti
İşte 40 yıl boyunca eşinin yazdığı mektupları saklayan kakdının kocasına yaptığı o sürpriz.
376 / 417
Çıkanlar şok etti
377 / 417
Çıkanlar şok etti
Çin'de arkeologlar kazı yaptıkları alanda buldukları mezarı açtıklarında şok oldular...
378 / 417
Çıkanlar şok etti
İçinden çıkanlar uzmanları şaşkına çevirdi..
379 / 417
Çıkanlar şok etti
İşte o mezardan çıkan, altın, zümrüt ve kehribarlar...
380 / 417
Çıkanlar şok etti
381 / 417
Çıkanlar şok etti
382 / 417
Çıkanlar şok etti
383 / 417
Çıkanlar şok etti
384 / 417
Çıkanlar şok etti
385 / 417
Çıkanlar şok etti
386 / 417
Çıkanlar şok etti
387 / 417
Çıkanlar şok etti
388 / 417
Çıkanlar şok etti
389 / 417
Çıkanlar şok etti
390 / 417
Çıkanlar şok etti
391 / 417
Çıkanlar şok etti
392 / 417
Çıkanlar şok etti
393 / 417
Çıkanlar şok etti
Mark Thompson isimli bu adam İngiltere'nin Sherwood Ormanı'nda metal dedektörü ile gezerken 14.yy'a ait altın bir yüzük buldu.
394 / 417
Çıkanlar şok etti
395 / 417
Çıkanlar şok etti
396 / 417
Çıkanlar şok etti
397 / 417
Çıkanlar şok etti
398 / 417
Çıkanlar şok etti
399 / 417
Çıkanlar şok etti
400 / 417
Çıkanlar şok etti
Açık artırma sitesinden aldığı taşın içinden çıkanla şok oldular...
401 / 417
Çıkanlar şok etti
Oldukça sıradan bir taş olduğunu düşünmüşlerdi ama incelemelerden sonra herkes şaşkına döndü...
402 / 417
Çıkanlar şok etti
403 / 417
Çıkanlar şok etti
404 / 417
Çıkanlar şok etti
405 / 417
Çıkanlar şok etti
406 / 417
Çıkanlar şok etti
407 / 417
Çıkanlar şok etti
Kazı yapan işçilerin bulduğu tabut şok etti.
408 / 417
Çıkanlar şok etti
Uzmanlar tarafından dikkatle taşınan tabutun içinden çıkanlarla herkes neye uğradığını şaşırdı...
409 / 417
Çıkanlar şok etti
Tabutun içinin para dolu olduğunu gören uzmanlar, araştırma yapabilmek için çalışmalara başladı.
410 / 417
Çıkanlar şok etti
411 / 417
Çıkanlar şok etti
Amerika'da arabasından sesler geldiğini fark eden bir kadın tekerleğinin içinden çıkanlarla şok oldu...
412 / 417
Çıkanlar şok etti
413 / 417
Çıkanlar şok etti
414 / 417
Çıkanlar şok etti
415 / 417
Çıkanlar şok etti
Çin'de polis memurları şüphelendikleri bir kamyonu durdurunca her şey ortaya çıktı.
416 / 417
Çıkanlar şok etti
Lastik taşıdığını iddia eden kamyon şoförü, ne yaptıysa polisleri ikna edemedi.
417 / 417
Çıkanlar şok etti
Polisler kamyondan lastikleri indirince gördüklerine inanamadılar. Lastiklerin içine saklanmış boz ayı pençeleri yetkilileri şok etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum