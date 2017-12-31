TIME dergisi yılın en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare
ABD merkezli TIME dergisi, 2018'in en iyi fotoğraflarını seçti.
2017'nin en iyi fotoğraflarını seçtiler
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Listedeki fotoğraflar hem yılın en önemli gelişmelerini hatırlamamızı hem de sanatsal fotoğraf çalışmalarına dikkatli bir bakış atmamızı sağlıyor.
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FOTO: Alessandro Penso
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan Yusuf isimli 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun fotoğrafı listede yer aldı. Yusuf, işe saat 8'de başlayıp, akşam 7'de ayrıldığını söyledi.
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BÜLENT KILIÇ / AFP
TIME editörlerinin seçtiği listede Türkiye'den de üç adet fotoğraf bulunuyor. TIME, Meral Akşener'in 28 Mart'ta İstanbul'da referandum kampanyası yaptığı sırada çekilen fotoğrafa listede yer verdi.
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Foto: Emin Özmen
Adalet Yürüyüşü esnasında Sakarya'da yolda uyuyakalan adam da TIME dergisinin listesine girdi.
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Alessio Paduano/ AFP
Göçmen krizi, 2015'e nazaran etkisini kaybetse de benzer trajediler hâlâ devam ediyor...
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Felipe Dana / AP
Irak'ın Musul kentinden bir kare... Yıkık kentinde içinde bir çok bisikletiyle geziyor...
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Venezuela'da kalp yetmezliği nedeniyle ölen Kennyerber Aquino Mechna'ın kuzenleri minik çocuğunu cenazesine üzüntülü bir şekilde bakıyor...
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Endonezya'da bağımsızlık günü kutlamalarında, Code nehrinin kenarında savaşa benzetilen bir oyun performe edildi... 17 Ağustos'ta çekilen görüntü Ulet Ifansasti'nin objektifinden.
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Güney Suda'ın Juba kentinde çocuklar tiyatro oyunu sergiliyor...
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