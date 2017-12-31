TIME dergisi yılın en iyi fotoğraflarını seçti! Türkiye'den 3 kare

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 13:24 |1 saat önce

ABD merkezli TIME dergisi, 2018'in en iyi fotoğraflarını seçti.

2017'nin en iyi fotoğraflarını seçtiler

1 / 98 Listedeki fotoğraflar hem yılın en önemli gelişmelerini hatırlamamızı hem de sanatsal fotoğraf çalışmalarına dikkatli bir bakış atmamızı sağlıyor.

2 / 98 FOTO: Alessandro Penso Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan Yusuf isimli 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun fotoğrafı listede yer aldı. Yusuf, işe saat 8'de başlayıp, akşam 7'de ayrıldığını söyledi.

3 / 98 BÜLENT KILIÇ / AFP TIME editörlerinin seçtiği listede Türkiye'den de üç adet fotoğraf bulunuyor. TIME, Meral Akşener'in 28 Mart'ta İstanbul'da referandum kampanyası yaptığı sırada çekilen fotoğrafa listede yer verdi.

4 / 98 Foto: Emin Özmen Adalet Yürüyüşü esnasında Sakarya'da yolda uyuyakalan adam da TIME dergisinin listesine girdi.

5 / 98 Alessio Paduano/ AFP Göçmen krizi, 2015'e nazaran etkisini kaybetse de benzer trajediler hâlâ devam ediyor...

6 / 98 Felipe Dana / AP Irak'ın Musul kentinden bir kare... Yıkık kentinde içinde bir çok bisikletiyle geziyor...

7 / 98 Venezuela'da kalp yetmezliği nedeniyle ölen Kennyerber Aquino Mechna'ın kuzenleri minik çocuğunu cenazesine üzüntülü bir şekilde bakıyor...

8 / 98 Endonezya'da bağımsızlık günü kutlamalarında, Code nehrinin kenarında savaşa benzetilen bir oyun performe edildi... 17 Ağustos'ta çekilen görüntü Ulet Ifansasti'nin objektifinden.

9 / 98 Güney Suda'ın Juba kentinde çocuklar tiyatro oyunu sergiliyor...

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