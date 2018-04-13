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Tişörtten kurtuldu, kendini sütyenle sokağa vurdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Zaman zaman sütyensiz sokağa çıktığına şahit olduğumuz ünlüler bazen de tişörtten kurtulmak istiyor.

Rahatına düşkün oldukları kadar bir o kadar da iddialarını sürdürmek isteyen ünlü isimler bakın tişörtten kurtulunca nasıl kıyafetlerle sokağa çıkıyor...

Sokağa sütyenle çıktılar!

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Parti çıkışı objektife yakalanan ünlüler seçtiği kıyafetler iddialarını ortaya koydu.
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Fiziğine fazlaca güvenen ünlü isimler tişört giymeden sokağa çıktı.
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Londra'nın ünlü cadde ve sokaklarına sütyenle çıkan ünlüler bakın objektiflere nasıl yansıdı...
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sütyen Sokak moda ünlü

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