Peki televizyonda defalarca gördüğümüz adeta aklımıza kazınan Tosun Paşa filminin sahneleri nerede çekildi? İşte filmin gerçekte çekildiği mekanlar...

Tosun Paşa filmine bir de böyle bakın

1 / 22 1976 yılı yapımı Tosun Paşa filmi, 70'li yıllarda art arda çekilen Yeşilçam komedi filmlerinin arasında yer alıyor. Tosun Paşa filmi tarihi bir komedi olarak Türk sinemasında sık yer bulmayan bir türün üyesi olarak öne çıkıyor.

2 / 22 Kemal Sunal'ın Türk sinemasına hediye ettiği Şaban karakteri ve Türk sinemasının en sevilen oyuncularından oluşan güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Tosun Paşa nerede çekildi, kimler hangi roldeydi, hatırlayalım.

3 / 22 TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Tosun Paşa filmi 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen kurgusal bir olayı konu alır. Osmanlı döneminin İskenderiyesini resmeden filmde burada yaşayan iki köklü aile Tellioğulları ve Seferoğulları'nın mücadelesi beyazperdeye taşınır. Her iki aile de Yeşil Vadi denen bölgeyi istemektedir. Yeşil Vadi'nin kimin olacağına ise Daver Bey karar verecektir. Daver Bey'in bir de Leyla adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Tellioğlulları ve Seferoğlulları Yeşil Vadiye sahip olmak için Leyla'yı bekar oğullarına isterler. Daver Bey seçimi kızı Leyla'ya bırakır.

4 / 22 Leyla kendisine talip olan iki aileden Seferoğulları'nın oğlunu beğenir. Tellioğulları için Yeşil Vadi de Leyla da artık hayal olmuştur. Bunun üzerine Tellioğulları bir plan yapar. O dönem Mısır üzerinde söz sahibi olan Tosun Paşa'nın kendilerinin tarafında olduğunu duyurarak Daver Bey'i korkutmak ve isteklerine ulaşmak isterler. Evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokarlar. Gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca her şey birbirine girer.

5 / 22 TOSUN PAŞA FİLMİNDE KİMLER ROL ALIYOR? Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosu fazlasıyla zengin! Birçok komedi filminde iyi bir ikili olarak karşımıza çıkan Kemal Sunal ve Şener Şen, Şaban ve Lütfü Tellioğlu rolüyle yine bir araya geliyor. Daver Bey'in kızı Leyla rolünü Müjde Ar üstleniyor. Daver Bey rolünü Mete Sezer, gerçek Tosun Paşa rolünü ise Oktar Durukan canlandırıyor. Adile Naşit, Ayşen Gruda, Akil Öztuna, Zihni Göktay, Bilge Zobu, Sıtkı Akçatepe gibi Yeşilçam sinemasının sevilen isimleri filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

6 / 22 Filmin yönetmen koltuğunda da Türk sinemasının önemli isimlerinden Kartal Tibet oturuyor. Nazım Hikmet'in eserinden uyarlanan filmin senaryosu ise Yavuz Turgul'a ait.

7 / 22 TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ? Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. İşte o yerler;

8 / 22 Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirildi.

9 / 22 Ayrıca Küçüksu Kasrı da bu çekimler sırasında kullanıldı.

10 / 22 Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.

11 / 22 Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

12 / 22 Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

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