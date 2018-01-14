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Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 14.01.2018 09:31 | Son Güncelleme 9 saat önce

Trabzon Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası yürekleri ağza getirdi. Sabah havanın aydınlanmasıyla kazanın şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi.

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Trabzon'da pistten çıkan uçak günün ağarması ile birlikte havadan görüntülendi

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Havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi
Pegasus Havayolları`nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı`na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçak ve kaza yeri günün ağarması ile havadan görüntülendi.
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Pistten çıkmıştı

Pistten çıkmıştı
Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.
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Uçakta 168 kişi vardı

Uçakta 168 kişi vardı
Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.
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Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla drone ile görüntülendi.
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Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi`ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi.
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Anahtar Kelimeler:
havalimanı uçak kazası Trabzon

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Büyük geçmiş olsun. Dün bir vatandaş meclis önünde kendini yaktı. Mynet haberde göremedim. Gazetecilik ve habercilik böyle sansürle olmaz. Bu yorum yayınlanmazsa anlayacağım ki gerçekten sansür altındasınız ve sizi bir daha takip etmeyeceğim.
geçmiş olsun herşeyden önemlisi can sağlığı. Kazanın sebebi ve pistin konumunun kaza üzerine etkisi de araştırılmalı.
pegasus sen işini bilirsin
@engincan2012 bi de ne kastettiğini anlasak !!!
ALLAH KORUMUŞ ÇOK ŞÜKÜR DAHA BÜYÜK BOYUTLARDA OLABİLİRDİ ÇOK GEÇMİŞ OLSUN UÇAKTAKİLER DAHADA UÇAK SEYAHATİ YAPMAZ THE END.
allah korumuş
Açık denize paralel uçak pisti yapan zekayı tebrik ediyorum.Denizden gelen rüzgarın etkisini ya da bu uçak pistten çıktığında nereye uçarın hesabını düşünemeyen ama uçak pisti yapma cesaretini gösterebilen beyin kime ait acaba
@ahmet.kocer1980 Trabzonda uçak pisti yapılabilecek düz alan yoktur.. Olan da bu kadardır.. Dünya da benzer ve çok daha kötü havaalanları vardır.. Şartlar nedeniyle bu şekilde olmak zorundadır ve ihtiyaçtandır.. Ama projesini ve bütçesini senin karşılayacağın yeni bir havaalanına da hayır demeyiz yani..
bu bahsettiğine mühendis degil siyasetci denir. Mühendise soran mi var ki bak sen bile muhendisten cok biliyorsun siyasetciler de se in gibi dusunuyor. Herseyin en iyisini siyasetciler biliyor
@ahmet.kocer1980 al sana en gusel cvb hadi karsilaaaa
Bu pisti uçurumun 10mt yanına yapan kişilere mühendis deniyor. Yazık okula harcanan paralara emeklere yazık. Adamların ünvanı mühendis ama kümeste iki tavuğu versen bakamazlar
vay be resmen allah korumuş dedikleri bu olsa gerek
Bu uçağın durumu ile Türkiyenin durumu aynı ikiside uçurumun kenarında.
okudugum kadariyla on tekerin bagli oldugu parca iniste kirilmis. yine ucu atlatilmis sukur.
Geçmiş olsun yolcular,Trabzon ve Pegasus
Pegasusla alakası yok denize dolgu yaparak alanı küçük tutarsan olacağı bu
kaza yapan otobüs firmalarınıda yazın
sahibinden çıtır kazalı düşük km de uçak
ucak denize girseydi can kayiplari yaşanirdı. Allah korumus resmen Büyük geçmiş olsun
gule gulee
AZ DAHA GİTSE HERKES BOĞULACAKMIŞ,ALLAH KORUDU,ORASI ÇOK DERİNDİR
bu ne biçim pist, ne yaşıyorsunuz abi... uçurum kenarı pist yapma neyin kafası?
PİST İLE DENİZ kıyısı arasına istinat duvarı örülmeli.en azından uçaklar denize batmamış olur.
Pegasus ekipleri çok bilincsiz. firma az maaş verecem diye ekipleri kontrol etmiyor. 2.pilotlara ne olursan ol paran varsa gel diyor. eğitimi ticarete ceviriyor. bu kazadan ders alsınlar Allah korusun daha büyügü olabirdi
kırk yılda bir emercensi eğitimleri işe yarıyor ve gereklilikleri net bir şekilde ortada.
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Müdürlüğü iş başına, bu olay Ordu_Giresun hava limanında olursa sonuç ne olur?? Hava alanları şehir dışında olur bizde ise evimizin, yatımızın yanında istiyoruz. Geçmiş olsun.
1965 lerde havaalanının şimdiki KTÜ alanına ve daha geriye yapılacağı söyleniyirdu ,bu alan nasıl oraya uzamış?
https://www.61saat.com/bolgesel/trabzon-da-pegasus-sirketi-tehlikeli-inis-yapiyor-iddiasi-h384216.html
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