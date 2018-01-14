Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Pegasus Havayolları`nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı`na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçak ve kaza yeri günün ağarması ile havadan görüntülendi.

3 / 10 Uçakta 168 kişi vardı

Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.