Transparan Heidi'den yatak pozu

Heidi Klum’dan ‘Pes' dedirten paylaşım

1 / 45 Uzun süre podyumda fırtınalar estiren 44 yaşındaki güzel Klum gece için tercih ettiği transparan kıyafetle ilgi odağı oldu.

2 / 45 Geceye damga vuran cesur kıyafetli kadınlar arasında öne çıkmayı başaran Heidi Klum, kıyafet tercihinde gösterdiği cesareti kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımlarla sergilemeyi sürdürdü.

3 / 45 Heidi Klum yatağında çekilmiş ve iç çamaşırlarıyla görüldüğü kareyi ‘İyi geceler New York’ notuyla paylaştı.

4 / 45 Heidi Klum'un Grammy'e damga vuran kıyafeti...

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9 / 45 İngliz DailyMail sitesinin Alman harikası başlığıyla verdiği haberde Klum, Kaliforniya'da tatil yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

10 / 45 Dört çocuk sahibi Heidi Klum ‘California Rüyası’ notuyla paylaştığı selfiesinde tamamen çıplak bir şekilde güneşlenirken görünüyor. Yüzüstü yatmış halini fotoğraflayan Klum dört milyon takipçisiyle paylaştığı bu fotoğrafı üzerinden çok sayıda yorum aldı.

11 / 45 BUNU İLK KEZ YAPMIYOR Klum bunu ilk kez yapmıyor üstelik. Çıplak olmayı seven eski modelin böyle o kadar çok fotoğrafı var ki artık onun bu paylaşımları takipçileri şaşırtmıyor.

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13 / 45 CADILAR BAYRAMI KRALİÇESİ New York'ta düzenlediği partiye kurt adam kostümüyle katılan Klum, bir kez daha Cadılar Bayramı ondan sorulur dedirtti.

14 / 45 Klum, instagram hesabından da kurt adama dönüşme sürecini paylaşarak, bu sürecin aslında ne kadar zor olduğunu gösterdi.

15 / 45 Klum, ''bazı insanlar benim geçen yıl bir şey yapmadığımı düşündü, ancak bu yıl her zamankinden daha iyi hazırladım'' diye konuştu.

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26 / 45 HEIDI'NİN 'KURT ADAM'A DÖNÜŞME SÜRECİ

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31 / 45 Heidi Klum'un diğer kostümleri Jessica Rabbit, 2015

32 / 45 2013’te kendi yaşlanmış halini canlandırdı

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34 / 45 2016’da ise sadece kendisiydi ama kendisinden 6 tane vardı

35 / 45 Burada da plastik makyajla kostümün hazırlanma sürecini görüyoruz

36 / 45 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin vizyona girdiği 2011’de ise bu kostümü giymişti

37 / 45 “Kadavra” kostümü

38 / 45 Süper Kahraman, 2010

39 / 45 Kuzgun, 2009

40 / 45 Hindu Tanrıçası Kali, 2008

41 / 45 Vampir, 2005

42 / 45 Alien, 2003

43 / 45 Betty Boop, 2002

44 / 45 Lady Godiva, 2001