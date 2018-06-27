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Transparan olayını fazla abartınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Londra'daki bir davete katılan Felicity Hayward, giydiği kıyafetle tüm bakışları üzerine çekti.

Transparan olayını fazla abartınca...

Fazla kiloları sayesinde ünlü olan Felicity Hayward, bedenine olan beğenisini herkese göstermeye karar verince ortaya bu görüntüler çıktı...

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Felicity Hayward transparan elbise

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