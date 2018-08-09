Transparanda sınır tanımadı!

İşte objektilflere yansıyan o anlar...

Ibiza'da görüntülenen Demi Rose, giydiği kıyafetle tüm bakışları üzerine topladı.

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Transparanda sınır tanımayan güzel, çıktığı gezide tüm kıvrımlarını sergileyen bir kıyafet tercih etti.