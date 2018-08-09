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Transparanda sınır tanımadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

23 yaşındaki ünlü model Ibiza'da alışverişe çıktı. Demi Rose, kıyafet seçimiyle tüm bakışları üzerine topladı.

İşte objektilflere yansıyan o anlar...

Demi Rose Ibiza alışverişinde!

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Ibiza'da görüntülenen Demi Rose, giydiği kıyafetle tüm bakışları üzerine topladı.
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Transparanda sınır tanımayan güzel, çıktığı gezide tüm kıvrımlarını sergileyen bir kıyafet tercih etti.
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23 yaşındaki model fiziğine olan güvenini bakın nasıl gözler önüne serdi...
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