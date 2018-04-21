Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Birincinin açıklandığı gecede bir de Avcılar 3'ncü bölge Milletvekili Adaylığını açıklayan Açık Kimlikli Trans Birey Niler Albayrak'ın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğu duyruldu.
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