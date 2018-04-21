Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Birincinin açıklandığı gecede bir de Avcılar 3'ncü bölge Milletvekili Adaylığını açıklayan Açık Kimlikli Trans Birey Niler Albayrak'ın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğu duyruldu.

Geceye 300’den fazla trans ve travesti izleyici olarak gelerek yarışmaya destek verdi.

Yarışmanın sunuculuğunu Türkiye'nin ilk travesti kraliçesi, oyuncu ve model Çağla Akalın yaptı.

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Çağla Akalın daha önce Avcılar 3'ncü bölge Milletvekili Adaylığını açıklayan Açık Kimlikli Trans Birey Niler Albayrak'ın bu seneki seçimlerde yine aday olduğunu izleyiciler ile paylaştı.