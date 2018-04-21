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Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.04.2018 07:59 | Son Güncelleme

Birbirinden iddialı 13 yarışmacının boy gösterdiği travesti güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

Birincinin açıklandığı gecede bir de Avcılar 3'ncü bölge Milletvekili Adaylığını açıklayan Açık Kimlikli Trans Birey Niler Albayrak'ın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğu duyruldu.

Travesti güzellik yarışmasının kazananı belli oldu

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Travesti güzellik yarışmasında birinciliği İstanbul'dan Naz Duru aldı.
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Geceye 300’den fazla trans ve travesti izleyici olarak gelerek yarışmaya destek verdi.
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Yarışmanın sunuculuğunu Türkiye'nin ilk travesti kraliçesi, oyuncu ve model Çağla Akalın yaptı.
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Çağla Akalın daha önce Avcılar 3'ncü bölge Milletvekili Adaylığını açıklayan Açık Kimlikli Trans Birey Niler Albayrak'ın bu seneki seçimlerde yine aday olduğunu izleyiciler ile paylaştı.
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CHP’nin geçen dönem kendilerini “yalnız bıraktığını” söyleyen translar, artık CHP’den bir Trans kadını Meclis’te görmek istediklerini belirtti.
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İşte gecenin kazanan isminin instagram paylaşımları...
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ancak zaten chp ye yakışır ana ihanet partisii
pislikler
bide kazansa, troller döner mi dönmez mi merak ediyorum :)
şuraya olumsuz yorum yazan, olumsuz yorumu destekleyen kim varsa yarısından fazlası travesti ile birlikte olmuştur. iddiaya giren var mı?
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