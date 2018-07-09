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Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

Tren faciasının ardından yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar çözümü sosyal medyadan bulmaya çalıştı.

Sesini duyurarak yakınlarına ulaşmaya çalışan acılı ailelerin paylaşımları çığlık oldu. İşte sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan o kişiler...

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çığlığı yükseldi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından kurtarılan yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi.
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Bu sırada yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar yardım çığlığını sosyal medyadan duyurdu.
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İşte trendeki yakınlarından haber alamayan vatandaşların sanal alemde yankılanan yardım çığlıkları...
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KAZADAN KURTULANLAR ANLATTI...

KAZADAN KURTULANLAR ANLATTI...
Kazada devrilen vagonlardan birinde olan yurttaş "Her şey 5-6 saniyede oldu herkes çığlık atmaya başladı. Tren sol tarafa düştü camlar patladı, camdan aşağı düşenler gitti" ifadesini kullanırken, kazadan önce yağışın kesildiğini belirten diğer bir kazazede "Bölgede yağış vardı biz geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu kimse ne olduğunu anlayamadı.
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Biz ilk vagondaydık, Allah bize yardım etti. Diğer vagonların devrildiğini gördüm" dedi.
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KAZANIN ARDINDAN ARTA KALANLAR...

KAZANIN ARDINDAN ARTA KALANLAR...
Tekirdağ'daki tren faciasının, kaza anından yolcuların kurtarılış ve hastaneye götürülüşüne kadar her anı yürekleri yaktı.
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Aşırı yağış nedeniyle menfez ile rağ arasındaki toprağın boşalması sonucu meydana geldiği söylenen tren faciasına ilişkin acı bilançoyu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı ve tren kazasında 24 kişinin öldüğünü, 338 kişininse yaralandığını söyledi.
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194 kişi kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi görürken, 124 hasta hala müşahede altında tutuluyor.
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Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırılması üzerineyse olayın hafızalara kazınacak görüntüleri ortaya çıktı.
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İşte faciadan arta kalanlar...
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Anahtar Kelimeler:
tren Kaza Tekirdağ Çorlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
burda hala sorumluları kurtamaya çalışan akşeytanlar dolu insnlıgınızdan utanın
Çok kişinin kellesi gider ama ufak memurların.O bölge için fore kazık ihalesi çalışması yıllardır var.Ama geç kalındı.
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