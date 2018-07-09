Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!

7 / 30 KAZADAN KURTULANLAR ANLATTI...

Kazada devrilen vagonlardan birinde olan yurttaş "Her şey 5-6 saniyede oldu herkes çığlık atmaya başladı. Tren sol tarafa düştü camlar patladı, camdan aşağı düşenler gitti" ifadesini kullanırken, kazadan önce yağışın kesildiğini belirten diğer bir kazazede "Bölgede yağış vardı biz geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu kimse ne olduğunu anlayamadı.