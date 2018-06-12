Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov

1.6 milyon dolarlık özel limuzini 'Canavar'ı Kuzey Kore liderine gösteren Trump, Kim Jong-un bir süre aracını inceledikten sonra sohbetine devam etti.

Trump, Kim Jong-un'a 1.6 milyon dolarlık aracını gösterdi

1 / 27 ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da gerçekleşen tarihi görüşme ilginç anlara da sahne oldu.

2 / 27 İki liderin samimi sohbeti sırasında ABD Başkanı Trump, 1.6 milyon dolarlık özel limuzini 'Canavar'ı Kuzey Kore liderine gösterdi.

3 / 27 Kapının önündeki limuzinin yanına kadar gelen ve aracın içine bir süre bakan ikili daha sonra geri dönerek sohbetlerine devam etti. Trump'ın hevesli tavrının yanında Kim Jong-un'un araca fazla yaklaşmaması dikkat çekti.

4 / 27 Askeri ve kimyasal saldırı durumunda bile Başkan Trump’ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

5 / 27 8 ton ağırlığı bulunan otomobilin kapıları ise 20 santimetre kalınlığında kalın zırhtan oluşuyor. Aracın gövdesi ise 15 santimlik zırhla kaplı.

6 / 27 Kapılar ayrıca Boeing 757’nin kullandığı kapılar gibi tehlike anında dışarıdan müdahaleye izin vermiyor. Beş katlı kurşun geçirmez camlar ise, zırh delici mermilere bile karşı koyuyor. Zırhlı tekerlekleri olan araç her durumda hareketine devam edebiliyor.

7 / 27 Ayrıca kimyasal saldırı tehdidine karşı Canavar’da oksijen sistemi bulunuyor. 6,6 litre V8 motoru bulunan araç saatte 100 kilometre hız yapabiliyor. Ayrıca yakıt deposunda da zırh bulunan Canavar dizel yakıtla çalışıyor.

8 / 27 Dünyanın izlediği Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi sona erdi.

9 / 27 Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

10 / 27 İki lider, Sentosa Adası'nda ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önüne kurulan kırmızı halıda birbirlerine doğru yürüdü, kuvvetlice el sıkışarak poz verdi.

11 / 27 Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

12 / 27 Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

13 / 27 ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.

14 / 27 Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

15 / 27 İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

16 / 27 Görüşmenin ardından iki lider anlaşma imzalamak üzere tekrar kameraların karşısına geçti. Önlerindeki anlaşmayı aynı anda imzalayan Trump, ve Kim kısa birer açıklama yaptı. Kim, "Dünya önemli bir değişime şahit oluyor" ifadelerini kullanırken Trump, " Büyük bir sorunu çözeceğiz bunu bütün dünya için yapacağız." diye konuştu.

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