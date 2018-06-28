Turistler bundan vazgeçemiyor!

İşte bu yıl 14 milyon aşkın turist ağırlamayı hedefleyen Antalya'da turistlerin vazgeçilmez eğlencesi...

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Turizmin başkenti Antalya'ya akın eden yerli ve yabancı turisti uygun ücretle cennet koylara taşıyan tur tekneleri, sundukları günübirlik ya da saatlik gezi imkanıyla turizmin vazgeçilmezi oldu.