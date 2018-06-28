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Turistler bundan vazgeçemiyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Antalya'ya giden turistler tekne turlarına katılmadan geçemiyor. Günübirlik gezi imkanı sağlayan tekneler, tura katılan kişilere eşsiz koylarda yüzme imkanı sağlıyor.

İşte bu yıl 14 milyon aşkın turist ağırlamayı hedefleyen Antalya'da turistlerin vazgeçilmez eğlencesi...

Antalya'ya gelen turistler soluğu orada alıyor

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Turizmin başkenti Antalya'ya akın eden yerli ve yabancı turisti uygun ücretle cennet koylara taşıyan tur tekneleri, sundukları günübirlik ya da saatlik gezi imkanıyla turizmin vazgeçilmezi oldu.
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Bu sezon 14 milyonu aşkın turist ağırlama hedefindeki Antalya'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'na hizmet veren tur tekneleri, sabahın erken saatlerinde gelmeye başlayan müşterilerini ağırlamak için geceden hazırlanıyor.
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Antalya'nın eşsiz koylarında yemek ve yüzme molaları veren tur teknelerinden tarifeli, 70-80 kişilik kalabalık gruplara yönelik ya da özel hizmet almak mümkün.
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Sınırlı Sorumlu 200 No'lu Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Lavaşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.
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