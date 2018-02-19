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Türk kadın pilot sanal alemi salladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.02.2018 14:32 | Son Güncelleme

Eser Aksan Erdoğan, Türkiye'nin genç kadın pilotlarından biri. O dünyayı geziyor, sosyal medya kullanıcıları da onu takip ediyor.

Görevi gereği dünyanın dört bir yanına seyahat eden kendisini bir seyahat tutkunu olarak tanımlayan Eser Aksan Erdoğan, gittiği yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medya üzerinden de paylaşıyor...

Türk pilot Eser Aksan Erdoğan'ın paylaşımları dillerde

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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SEYAHAT EDİYOR

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SEYAHAT EDİYOR
Sivil havacılık pilotu Eser Aksan Erdoğan, görevi gereği dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor.
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100 BİN TAKİPÇİYE ULAŞTI

100 BİN TAKİPÇİYE ULAŞTI
Seyahat ettiği yerlerden eşiyle de fotoğraf paylaşan Eser Aksan Erdoğan, sosyal medyada 100 bin takipçiye ulaşmış durumda.
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İşte güzel Türk pilot Eser'in, Instagram hesabından renkli kareler...
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu ne haber platformu mu? Yoksa instagram paylaşım ortamı mı?
uçağı uçurabildiği gibi kocasini da uçurabiliyorsa iyi pilottur o zaman
aman nazar değmesin,mutluluklar dilerim
anlaşıldı ünlü olmak istiyorsun
https://www.youtube.com/watch?v=whWIyRg3xp0
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