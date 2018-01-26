Türk kızının peri masalı
Öğrenciyken eve destek olmak için İngiltere’de garsonluk yapan Funda Önal, ülkenin en zengin iş adamlarından Scott Sullivan'la evlenip prensese dönüştü.
Funda Önal prensese dönüştü
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İngiltere, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'ın peri masalını andıran hayatını konuşurken buna benzer bir masalın kahramanı Türk kızı Funda Önal oldu.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; 1984'te İngiltere Sheffield'de doğan Türk kızı, öğrencilik yıllarında ailesine destek olmak için garsonluk gibi birçok işte çalıştı.
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Daha sonra şansını ülkedeki reality şovlarda deneyen Funda Önal, modellik ile oyunculuk yapmaya başladı. Ancak Türk güzelin hayatı, geçtiğimiz yıl tamamen değişti.
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Funda Önal, 2017 Ağustos'unda ani bir kararla İngiltere'nin en zengin iş adamlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan'la evlendi.
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Kendisine ait bir jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk eşinin bir dediğini iki etmedi.
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Kendisini bir anda peri masalının içerisinde bulan 34 yaşındaki Önal, şimdilerde bir yandan lüks hayatının tadını çıkartırken bir yandan da oyunculuk yapıyor.
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Funda Önal'ın sosyal medya paylaşımları...
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