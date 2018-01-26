Türk kızının peri masalı

Son Güncelleme 36 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.01.2018 08:13 |36 dakika önce

Öğrenciyken eve destek olmak için İngiltere’de garsonluk yapan Funda Önal, ülkenin en zengin iş adamlarından Scott Sullivan'la evlenip prensese dönüştü.

Funda Önal prensese dönüştü

1 / 40 İngiltere, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'ın peri masalını andıran hayatını konuşurken buna benzer bir masalın kahramanı Türk kızı Funda Önal oldu.

2 / 40 Takvim Gazetesi'nin haberine göre; 1984'te İngiltere Sheffield'de doğan Türk kızı, öğrencilik yıllarında ailesine destek olmak için garsonluk gibi birçok işte çalıştı.

3 / 40 Daha sonra şansını ülkedeki reality şovlarda deneyen Funda Önal, modellik ile oyunculuk yapmaya başladı. Ancak Türk güzelin hayatı, geçtiğimiz yıl tamamen değişti.

4 / 40 Funda Önal, 2017 Ağustos'unda ani bir kararla İngiltere'nin en zengin iş adamlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan'la evlendi.

5 / 40 Kendisine ait bir jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk eşinin bir dediğini iki etmedi.

6 / 40 Kendisini bir anda peri masalının içerisinde bulan 34 yaşındaki Önal, şimdilerde bir yandan lüks hayatının tadını çıkartırken bir yandan da oyunculuk yapıyor.

7 / 40 Funda Önal'ın sosyal medya paylaşımları...

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