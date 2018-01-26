HABER

Türk kızının peri masalı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.01.2018 08:13 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Öğrenciyken eve destek olmak için İngiltere’de garsonluk yapan Funda Önal, ülkenin en zengin iş adamlarından Scott Sullivan'la evlenip prensese dönüştü.

Funda Önal prensese dönüştü

1 / 40

İngiltere, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'ın peri masalını andıran hayatını konuşurken buna benzer bir masalın kahramanı Türk kızı Funda Önal oldu.
2 / 40

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; 1984'te İngiltere Sheffield'de doğan Türk kızı, öğrencilik yıllarında ailesine destek olmak için garsonluk gibi birçok işte çalıştı.
3 / 40

Daha sonra şansını ülkedeki reality şovlarda deneyen Funda Önal, modellik ile oyunculuk yapmaya başladı. Ancak Türk güzelin hayatı, geçtiğimiz yıl tamamen değişti.
4 / 40

Funda Önal, 2017 Ağustos'unda ani bir kararla İngiltere'nin en zengin iş adamlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan'la evlendi.
5 / 40

Kendisine ait bir jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk eşinin bir dediğini iki etmedi.
6 / 40

Kendisini bir anda peri masalının içerisinde bulan 34 yaşındaki Önal, şimdilerde bir yandan lüks hayatının tadını çıkartırken bir yandan da oyunculuk yapıyor.
7 / 40

Funda Önal'ın sosyal medya paylaşımları...
8 / 40

9 / 40

10 / 40

11 / 40

12 / 40

13 / 40

14 / 40

15 / 40

16 / 40

17 / 40

18 / 40

19 / 40

20 / 40

21 / 40

22 / 40

23 / 40

24 / 40

25 / 40

26 / 40

27 / 40

28 / 40

29 / 40

30 / 40

31 / 40

32 / 40

33 / 40

34 / 40

35 / 40

36 / 40

37 / 40

38 / 40

39 / 40

40 / 40

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
model evlilik Funda Önal Scott Sullivan

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ülkeler kendilerini bu savunma teknolojileriyle koruyor!

Ülkeler kendilerini bu savunma teknolojileriyle koruyor!

Bella Hadid frikik vermekten kurtulamadı

Bella Hadid frikik vermekten kurtulamadı

Köpekleri yeni doğan bebeği kıskanmasın diye...

Köpekleri yeni doğan bebeği kıskanmasın diye...

Türkiye'yi daha önceden hiç böyle görmediniz!

Türkiye'yi daha önceden hiç böyle görmediniz!

Bu pazar bildiklerinizden çok farklı

Bu pazar bildiklerinizden çok farklı

Türkiye'ye roket saldırısını böyle duyurdular!

Türkiye'ye roket saldırısını böyle duyurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.