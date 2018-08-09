Türk Lirası'nın değerli olduğu en güzel ülkeler

Biletall.com’un hazırladığı son blog yazısı bu sorunun cevabını arıyor ve Türk lirasının daha değerli olduğu ülkeleri sıralıyor. İşte o ülkeler...

Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke

1 / 40 Hem doğal güzellikleri ile sizi büyüleyecek, hem de Türk Lirasının daha değerli olduğu ülkeleri online seyahat markası Biletall derledi. Buna göre listede Sırbistan, Romanya, Macaristan, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti listenin üst sıralarında yer alıyor.

2 / 40 SIRBİSTAN Birbirinde güzel doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan gezilmeye değer bir ülke. Bunun yanında para birimi olarak ülkede Sırp dinarının kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan’ı oldukça çekici kılıyor. Bir öğün yemeği ortalama 2-3 Euro ile karşılayabilmek mümkünken gerek şehir içi gerekse şehir dışı ulaşım fiyatları da oldukça uygun. Bununla birlikte eğer kalacak yer konusunda çok rahat düşkünü değilseniz gecelik 5-6 Euro’ya bulabileceğiniz pansiyonlar mevcut.

3 / 40 ROMANYA Romanya içerisinde yer alan doğal güzellikleri ile herkesi kendine çeken bir ülkedir. Para birimi olarak Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer almasına rağmen Euro para birimi burada kullanılmamaktadır. Bunun için ziyaret edilebilecek olan ülkeler içerisinde yer alır. Romanya’da para birimi olarak Rumen leyi kullanılmaktadır. 1 Rumen leyinin de yaklaşık olarak 1.14 TL’ye karşılık geldiği düşünülürse, oldukça hesaplı bir şekilde ülke içerisinde seyahat etmek mümkün olacaktır. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan restoranların gayet ucuz olduğu bilinmektedir. Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul eden bir ülke olarak bilinmektedir.

4 / 40 MACARİSTAN Romanya gibi Macaristan da Avrupa Birliği içerisinde yer alır. Bu sebeple de her zaman ziyaret edilmek istenen yerler arasında gelmektedir. Macaristan’ın para birimi olarak Macar forintidir. 1 Macar forintinin de 0,016 Türk lirasına karşılık geldiği söylenebilir. Doğal güzellikleri ile dikkat çekmekle birlikte Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olarak Macaristan rotanızda ekonomik bir ülke olarak yer alabilir.

5 / 40 UKRAYNA Türk lirasının en çok değerli olduğu ülkelerden birisi de Ukrayna’dır. Ukrayna içerisinde para birimi olarak Grivna kullanılır. 100 Grivna da yaklaşık olarak 13 liraya tekabül etmekte. Bunun için Türk lirasının Ukrayna içerisinde oldukça değerli olduğu bir gerçektir. Ülkedeki restoranlardan ucuz bir şekilde faydalanılabilecek düzeyde. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan mimari de dikkat çekici özelliklere sahiptir.

6 / 40 ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler arasında yer almaktadır. Para birimi olarak Euro yerine Çek Korunası tercih edilmektedir. 1 Çek Korunasının da 0,20 TL’ye karşılık gelmesinden dolayı, ülke içerisinde yapılabilecek olan tüm etkinlikler de kişiler için oldukça uygundur. Aynı zamanda mimari özellikleri ile oldukça ilgi çekici bir ülkedir. Ülkedeki ulaşım kolaylığı, ülke içerisinde seyahati önemli ölçüde kolay kılmaktadır. Sanatın çok büyük önem taşıdığı ülkede, eğitime de müthiş derecede önem verilmektedir. Okuma yazma bilenlerin oranı ise %99 oranında.

7 / 40 Hayat kurtaracak seyahat uygulamaları Eskiden bir harita alıp koyulurduk yollara. Artık tek bir telefon bütün işinizi görüyor. İşte seyahat sırasında hayatınızı kurtaracak uygulamalar.. Seyahat sırasında nerede taşıma aracı bulacağım diye düşünmeyin bu uygulamalar size bu konuda yardımcı olacak.

8 / 40 Taxi Magic: Bulunduğunuz yerde taksi bulmanız gerktiğinde Taksi Magic internet üzerinden taksi sevk sistemleri ile entegre bir rezervasyon tesisi ile bu konuda size yardımcı olur. Ayrıca harita üzerinden taksi gelişini izleyebilirsiniz. [Ücretsiz]

9 / 40 FlightAware Uçuş Takibi: FlightAware Uçuş Takibi gerçek zamanlı durum ve herhangi bir ticari uçuş dünya çapında izleme haritası ile genel havacılığı izlemenize olanak tanır. [Ücretsiz]

10 / 40 HopStop: HopStop ayrıntılı toplu taşıma, ABD, Kanada ve Avrupa'da taksi, bisiklet ve hatta yürümek için yön sağlar. [Ücretsiz]

11 / 40 Amtrak: Amtrak mobil uygulaması size hareket halindeyken gezi kitabı için eklenen tesis ile ihtiyacınız olan tüm seyahat bilgilerine erişim sağlar.

12 / 40 GateGuru: Bu uygulama yalnız 30.000 sayısız yorum ve ipuçlarına dayalı olarak gerçek zamanlı uçuş durumları, havaalanı bekleme süreleri, havaalanı gıda mağazaları ile ilgili yapılandırılmış liste sağlar.

13 / 40 Skyscanner: Skyscanner, saniyeler içinde 1000 bütçeye uygun, tarifeli havayolu üzerinde karşılaştırma yaparak en iyi fırsatlar için havayolları veya seyahat acentalarından doğrudan uçak bileti satın almanızı sağlar. [Ücretsiz]

14 / 40 AMetro: AMetro uygulaması ile metro, otobüs ve tren dahil olmak üzere diğer birçokistasyonların tüm dünyada geçiş sistemlerinin haritalarını gösterdiği gibi tahmini seyahat süresi arasındaki yolları bulabilirsiniz. [Ücretsiz]

15 / 40 Seyahat esnasında yönünüzü bulmanıza yardımcı olacak harita ve GPS uygulamaları.

16 / 40 Triposo telefonunuz için en iyi seyahat rehberini sunuyor. Yapmanız gereken sadece ülkenin kılavuzunu indirmek. Çevrim dışı da çalışabilen kılavuz şehrin detaylı haritalarını da içerir.[Ücretsiz]

17 / 40 Oh, Ranger! ParkFinder: Size en yakın parkları bulan bir uygulama. [Ücretsiz]

18 / 40 Skobbler (US / CAN): Skobbler ses ile navigasyon veren görsel bir rehberdir. Ayrıca take-me-home işlevselliği ile birlikte gelir. [Ücretli]

19 / 40 Waze: Trafik sıkışıklığında kullanılan uygulama size trafiğin ne kadar sıkışık olduğunu ve benzin istasyonlarını göstererek zamandan tasarruf yapmanızı sağlar.. [Ücretsiz]

20 / 40 OffMaps 2: OffMaps cihazınızda çevrimdışı olduğunda bile haritalar ile arama yapmanızı sağlar. Nerede olursanız olun bu uygulamayı favorilerinize ekleyebilirsiniz. [Ücretli]

21 / 40 Trapster: Trapster hız tuzakları, hız sınırları, kırmızı ışık hem de gerçek zamanlı olarak sorun alabilirsiniz diğer yol kuralları sizi uyarır serin bir uygulama. [Ücretsiz]

22 / 40 AroundMe: Bu uygulama ile tanımadığınız mekanlarda çevrenizde neler olduğunu hızlı bir şekilde bilmenizi sağlar. [Ücretsiz]

23 / 40 IExit: Devletlerarası kullanılabilen uygulama size çevrenizde bulunan otel, benzin istasyonu gibi yerleri gösterir. Bilmediğiniz yerlerde iExit en iyi arkadaşınız olabilir. [Ücretli]

24 / 40 To Go?: To Go size en yakın marketler, eczane, taksi şirketleri ya da tarihsel nokta gibi yerleri bulmanızı sağlayan bir uygulama.[Ücretsiz]

25 / 40 BohoGuides: BohoGuides rehber ve haritaları daha önceden indirip saklamanızı sağlayan basit bir uygulama. [Ücretli]

26 / 40 <p>SwimGuide: Swim Guide yüzmek için bir plajın açık olup olmadığını ve içinde bulunan su kalitesi uygulaması ile su kalitesinin kötü olup olmadığını bildirir. Alanları su kalitesi referans için renk ile işaretlenmiştir. Ayrıca arama yaparak veya haritalar ile size en yakın plajları söyler. [Ücretsiz]

27 / 40 Yabancı şehir ve ülkelerde nasıl otel bulurum diye düşünmeyin. İşte otel bulmanızı kolaylaştıracak uygulamalar...

28 / 40 Jetsetter: Dünyanın en büyük otel, ev ve tatil yerini bulmanızı sağlar.. [Ücretsiz]

29 / 40 Expedia Oteller: Expedia dünya çapında 130.000 otellerde, gece için bile büyük fırsatlar bulmanızı sağlar. [Ücretsiz]

30 / 40 Hostelworld.Com: Dünya çapında destinasyonlarda 25.000 otel ve bütçe özellikleri üzerinde bilgiler sunan bir uygulama. [Ücretsiz]

31 / 40 Airbnb: Kiralık yerleri gösterir! [Ücretsiz]

32 / 40 Hotels.Com: Hotels.com uygulaması en iyi interaktif otel rezervasyon deneyimi sunar. [Ücretsiz]

33 / 40 HotelsByMe: HotelsByMe kolaycaotelin detaylı bilgilerini bulabilir ve dünya çapında 120.000 otel üzerinde fiyatları karşılaştır. [Ücretsiz]

34 / 40 Seyahat yaparken yabancı şehir ve ülkelerde nerede yer ve içerim diye düşünenler için bu uygulamaları öneriyoruz.

35 / 40 Sweet Spot: Sweet Spot hızlı ve kolay bir şekilde ABD, Kanada ve İngiltere de bulunan fırıncılar, şeker ve dondurmacıları bulmanıza yardımcı olur[Ücretsiz]

36 / 40 Find Chocolate: Bu uygulama yakın çikolata dükkanlarının bir listesini oluşturmak için geçerli konumunuzu kullanır ve orayı kolayca bulmanıza yardım eder. [Ücretsiz]

37 / 40 Zagat: Zagat ile uçak, metro veya herhangi bir yerde seyahat ederken restoran dolaşabilirsiniz. [Ücretli]

38 / 40 Foodspotting: Foodspotting, konum ne olursa olsun yemek yemek için herhangi bir restorant bulmanıza yardımcı olan bir uygulama. [Ücretsiz]

39 / 40 OpenTable: 20.000 'den fazla restoran ortağı ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ücretsiz restoran rezervasyonları yapmanıza olanak sağlar. [Ücretsiz]