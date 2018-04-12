Türk mutfağının minyatür hali

Peki Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini halka farklı bir gözle sunan kişiler kim ve hazırlıkları nasıl bir süreci beraberinde getiriyor dersiniz? İşte cevabı...

Türk mutfağına bir de bu gözle bakın

1 / 13 Tenceresinden tabağına, fırınından buzdolabına her şeyin minyatür olduğu "Mini Türk Mutfağı"nda, Anadolu'nun birbirinden leziz yemekleri ufacık mutfak aletleriyle mini boyutlarda hazırlanıyor.

2 / 13 Sosyal medyanın yanı sıra metrobüslerdeki ekranlarda da sıkça göze çarpan "Mini Türk Mutfağı", sosyal medya süpervizörü Burcu Aydın ile videografiker eşi Anıl Aydın'ın, Türk mutfağını dünyaya farklı bir yöntemle tanıtmak amacıyla 5-6 ay önce hayata geçirdikleri bir proje.

3 / 13 "Miniature Space"in dünyada başlattığı bu akımın Türkiye'deki öncüleri olan Aydın çifti, çektikleri minyatür yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.

4 / 13 Kanalın YouTube'da 27 bin, Instagram'da 55 bin ve Facebook'ta 12 bin takipçisi bulunuyor. Minik bir oyuncak mutfağı andıran görüntüsüyle görenleri masalsı bir dünyaya sürükleyen "Mini Türk Mutfağı"nda binbir zahmetle pişirilen yemekler ise gerçek.

5 / 13 Burcu Aydın, lahmacundan çiğ köfteye, baklavadan yaprak sarmasına kadar birçok lezzetli yiyeceği Mini Türk Mutfağı'nda itinayla hazırlıyor. Yemekler, bir minyatür sanatçısının yaptığı ve mumla ocağa dönüştürülen kuzinede pişiriliyor. Burcu Aydın'ın hazırlık aşamalarını ise eşi Anıl Aydın kamerayla görüntüleyerek, sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerin beğenisine sunuyor.

6 / 13 'MUTFAKTA FENA DEĞİLİM AMA MİNYATÜRLERİ BENİ BAYAĞI ZORLADI' Burcu Aydın, Mini Türk Mutfağı'nın benzer örneklerini yurt dışında gördüğünü ve bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini anlattı. Projenin alt yapısının hazırlığının iki yıl sürdüğünü, öncelikle evinin bir odasını küçük bir stüdyoya çevirdiğini, mini mutfağı kurduklarını ve çekimlere başladıklarını belirten Aydın, 5-6 ay önce de sosyal medya kanallarında çektikleri yemek tariflerini yayınlamaya başladıklarını söyledi.

7 / 13 Minyatür yemek yapmanın, büyük ebatlarda yemek yapmaya göre zor olduğunu dile getiren Aydın, "Mutfakta fena değilim ama minyatürleri beni baya zorladı. Mini Türk Mutfağı'na, Türk mutfağının iki güzel tarifiyle başlamıştım. Baklava ve sarma... Sarmayı defalarca denedim çünkü büyüğünün birebir ölçüsünü bulabilmek baya bir zor. Baya bir aşamadan sonra yapmayı başardım. Mutfakta ölçüleri bulabilmek, o eşyalarla bir şey kesebilmek, o görüntüyü yakalayabilmek çok zor. O nedenle büyük tariflerden epey ayrıştırıcı ve zor." diye konuştu.

8 / 13 Mutfak malzemelerini genellikle yurt dışından temin ettiklerini, Türkiye'de de bu işle uğraşan bir çok minyatür sanatçısının bulunduğunu anlatan Aydın, "Uzak doğu ülkeleri bu işi çok severek yapıyor ve bir sürü ürün var. Onları yurt dışından sipariş ediyorum ve mutfağı da bu şekilde oluşturdum." dedi.

9 / 13 Mini Türk Mutfağı projesine ilk başladığında yaptığı işi anlatmanın kendisini biraz zorladığını belirten Aydın, "Yola çıkarken amacım Türk mutfağını daha değişik bir yolla anlatabilmekti. Bu eğlenceli videolarla anlatmak güzel, benim için de keyifli oldu. İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Arada neden bu işi bu şekilde yaptığım, 'büyüğünü yapsan daha iyi olmaz mı?' gibi yorumlar alıyorum." diye konuştu.

10 / 13 'HEDEFİMİZ MİNİ TÜRK MUTFAĞINI TANITMAK' Anıl Aydın, küçük ölçeklerde olması nedeniyle çekimlerde ilk başlarda zorlandıklarını ancak yaptıkça öğrendiklerini dile getirdi. Zamanla kendilerini geliştirerek daha iyi bir seviyeye geldiklerini anlatan Aydın, sosyal medya üzerinden de çok olumlu yorumlar aldıklarını söyledi.

11 / 13 Bu işten keyif alabilecek, yemeğe meraklı olan herkese hitap ettiklerini ifade eden Aydın, "Global ölçüde hedefimiz, Türk mutfağını tanıtmak ve buradaki tarifleri dünyaya duyurmak. Anadolu yöresi çok çeşitli mutfağa sahip. Bunun örneklerini büyük ve orijinal şekliyle değil de daha küçük bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için lahmacun, sarma, baklava, mıhlama yaptık. İlginç bir tanıtım yöntemiyle tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürel bir proje olduğu, ülkemizin, Anadolu topraklarını tanıtmak için hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılabilir."

12 / 13 Sosyal medyadaki takipçilerinin Mini Türk Mutfağı'nın tanıtımına katkısının çok büyük olduğunu belirten Aydın, güzel yorumlar yapıldıkça ve izlendikçe bir sonraki tarifi daha büyük bir titizlikle çektiklerini söyledi.