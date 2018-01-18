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Türk profesör karların ortasında uyudu

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 11:47 | Son Güncelleme 8 saat önce

Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, mülteci sorununa dikkat çekmek için, ’Yatak’ başlıklı farklı bir çalışmaya imza attı.

Profesörden çarpıcı tepki

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Profesör yatağını karın üzerine kurup uyudu... Nedeni mülteciler

Profesör yatağını karın üzerine kurup uyudu... Nedeni mülteciler
Prof. Dr. Kavukçu, yatağını taşıdığı karla kaplı ovada kimi zaman uyudu kimi zaman da bir yaşam biçimini sergiledi.
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Daha önce şiddete yönelik yaptığı performanslarla tanınan Prof. Dr. Kavukçu, bu kez mülteci sorununu dile getirdi.
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Demirden yaptırdığı karyolayı fakültenin arkasındaki karla kaplı ovaya taşıyan Kavukcu, üzerine serdiği döşek ve yorganın içerisine girerek tepkisini ortaya koydu.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ovada yaklaşık 3 saat boyunca kalan Prof. Dr. Kavukçu, zaman zaman yatağın içerisinde girerek uyudu, çevresinde dolaştı ve yatağın üzerine kar atarak bir yaşam biçimini sergiledi.
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Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sorunlarını ilginç bir performansla ortaya koyan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyada mültecilerin yalnızlaştırılmasına bir anlam veremediğini söyledi.
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Projenin, mülteci sorununa değinen ve yerinden yurdundan edilen insanları anlatan bir dil olduğuna değinen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, günümüzün sanat dili ile gerçekleştirilen bu performansta, terör ve şiddete vurgu yapıldığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
protesto mülteci Prof. Dr. Mehmet Kavukçu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hocayı kutluyorum .
Kendi evinde kaç mülteci var acaba
Helal olsun hala suriyede nasıl savaşı kızıştırabilirim diye düşünenlerede lanet olsun..
Saçlarını da beyaza boyayıp beyaz elbiseler giyseydi, direkt karın üzerinde uyuyup öyle resim çekseydi daha makbul olurdu. gerçi o zaman da hocayı beyaz zeminde kaybederdik, bulamazdık ve donup kalırdı muhtemelen. Karlar eriyip , buzlar çözülünce de geç kalınırdı... üzülürdük...
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