Türk profesör karların ortasında uyudu

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 11:47 |8 saat önce

Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, mülteci sorununa dikkat çekmek için, ’Yatak’ başlıklı farklı bir çalışmaya imza attı.

Profesörden çarpıcı tepki

1 / 11 Profesör yatağını karın üzerine kurup uyudu... Nedeni mülteciler Prof. Dr. Kavukçu, yatağını taşıdığı karla kaplı ovada kimi zaman uyudu kimi zaman da bir yaşam biçimini sergiledi.

2 / 11 Daha önce şiddete yönelik yaptığı performanslarla tanınan Prof. Dr. Kavukçu, bu kez mülteci sorununu dile getirdi.

3 / 11 Demirden yaptırdığı karyolayı fakültenin arkasındaki karla kaplı ovaya taşıyan Kavukcu, üzerine serdiği döşek ve yorganın içerisine girerek tepkisini ortaya koydu.

4 / 11 Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ovada yaklaşık 3 saat boyunca kalan Prof. Dr. Kavukçu, zaman zaman yatağın içerisinde girerek uyudu, çevresinde dolaştı ve yatağın üzerine kar atarak bir yaşam biçimini sergiledi.

5 / 11 Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sorunlarını ilginç bir performansla ortaya koyan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyada mültecilerin yalnızlaştırılmasına bir anlam veremediğini söyledi.

6 / 11 Projenin, mülteci sorununa değinen ve yerinden yurdundan edilen insanları anlatan bir dil olduğuna değinen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, günümüzün sanat dili ile gerçekleştirilen bu performansta, terör ve şiddete vurgu yapıldığını söyledi.

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