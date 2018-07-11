Türk tamirciden dahiyane fikir! Aracını ortadan ikiye kesip...

1975 model aracın arkasına aynı model başka bir aracı ikiye bölerek römork yapan Uguner, Murat 124'e benzersiz bir görünüm kazandırdı.

Arabayı ortadan ikiye kesip...

1 / 44 Oto tamircisi Özkan Uguner, 1975 model aracının arkasına aynı aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı. Aracı görenler gözlerine inanamadı.

2 / 44 Manisalı oto tamircisi Özkan Uguner, 1975 model Murat 124 marka aracını hurda halden modifiye yaparak sıfır hale getirdi. Tam bir klasik otomobil tutkunu olan tamirci, 1975 model aracının arkasına aynı model başka bir aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı.

3 / 44 Arkaya yaptığı römorku da modifiye eden tamirci, çocuklarını da yanına alarak Türkiye turuna çıktı. Yollarda modifiye edilmiş klasik otomobili ve arkasında aynı model ortadan ikiye kesilmiş römorku gören vatandaşlar gözlerini bu tasarım harikası otomobilden alamıyor.

4 / 44 Yağmurlu havalarda aracın içinde duran aile sıcak havalarda ise römorka binerek serin bir yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Klasik otomobiliyle Bursa’ya gelen Özkan Uguner, “Ben oto tamircisiyim, aynı zamanda klasik otomobil meraklısıyım. 1975 model hurda hâlindeki aracımı bakıma alarak sıfır durumu getirdim. Bu araca aynı model başka bir aracı ortadan keserek römork yaptım. Bu aracı gece gündüz çalışarak 6 ayda bu hâle getirdik. 10 bin 500 lira harcadık. Bazıları 1975 model araçla bu kadar uğraşılır mı diye soruyor. Hobi başka bir şey. Bu araçla turlara katılıyorum, Türkiye’yi geziyorum. Bana bu araç satılık mı diye çok soran oluyor. Bu benim hobim, satmak istemiyorum” dedi.

5 / 44 33 BİN LİRAYA ALDI, 700 BİN LİRAYA SATTI! ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü.

6 / 44 Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.

7 / 44 Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

8 / 44 Lipskin, 2015 yılında 7 bin dolar (33 bin Türk lirası civarı) karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi.

9 / 44 New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar (593 bin Türk lirası) civarı harcadı.

10 / 44 Ancak otobüsün kendisi için büyük olduğunu söyleyen Lipskin, aracı 149.000 dolara (700 bin Türk lirası civarı) sattı.

11 / 44 Finans sektöründe çalışan genç kadın, "Annem delirdiğimi düşünüyordu. Evindeki tüm insanlara, 'Kızım yaşamak için bir otobüs satın alıyor' diyordu" sözleriyle yaptığının ailesine çılgınca geldiğini söylüyor.

12 / 44 Finans sektöründe çalışmaya devam eden ancak uzaktan çalışan Jessie Lipskin yurtdışında birkaç ay geçirdikten sonra daha küçük bir aracı eve dönüştürmeyi planlıyor.

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28 / 44 ALDIĞINDA MOTORU BİLE YOKTU, SON HALİ ŞAŞIRTTI! Eski araçseverlerin bile tanımakta zorlanacağı bu araç, hurdadan daha beter bir hale gelmiş Liaz-677.

29 / 44 Bu araçtan bir şey olmaz dediğinizi duyar gibiyiz ancak, aracın son halini gördüğünüzde bu dediğinizden vazgeçeceksiniz.

30 / 44 İşte adım adım bir hurdanın eski efsaneye dönüşümü...

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