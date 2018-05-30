Türkiye'de hayrete düşüren görüntü

Su borusunun kırıldığını ya da içinde bir cismin sıkıştığını ve suyun gitmesini engellediğini düşünen köylüler, boruların içinden 13 metrelik söğüt ağacı kökü çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

Su borusunun içinden çıkanı görünce hayrete düştüler

1 / 19 Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi köyünde içme suyunun kesilmesi üzerine muhtar ve köylüler, su deposunun bulunduğu bölgede çalışma yaptı.

2 / 19 Başlatılan çalışmalarda içme suyunun borularının içinden 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkarıldı.

3 / 19 Köy muhtarı Ahmet Kiper, "Köyümüzün suyu kesilince, kesintinin neden olduğunu anlamak için çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmada içme suyu borularının içinden 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkardık.

4 / 19 Su kesintisine neden olan ağaç kökünün uzunluğu bizi oldukça şaşırttı" diye konuştu.

5 / 19 Köylüler ve muhtar su borusunun içinden çıkan ağaç kökünü omuzlarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayrete düşüren görüntüler oldukça şaşırttı.

6 / 19 SU BORULARININ İÇİNDE ÇİLEK YETİŞTİRDİ Kargı ilçesinde işletmecilik yapan Mustafa Akpınar, hobi olarak tarımla ilgili bir proje yapmayı düşündü. İlçedeki tarım ürünlerinin aksine daha değişik bir ürün yetiştirmeyi düşünen Akpınar, çilek yetiştirmek için çalışmalarına başladı.

7 / 19 Uzman kişilerden de yardım alan Akpınar, kendine ait 250 m2 büyüklüğündeki tarlasına yerleştirdiği plastik boruların içerisine ektiği 3 bin çilek fidanını damlama su yöntemi ile suluyor. Akpınar, ilk ektiği çilek fidanlarından verim almaya başladı.

8 / 19 Hobi amaçlı başladığı işi şimdi geliştirmeyi planladığını belirten Akpınar, "İlk olarak bir hobi olarak yapmayı planladım. Kargı’da çiftçilerimiz genelde çeltik, bamya gibi ürünleri tercih ediyor. Bu ürünleri yılın sadece belli aylarında alabilirsiniz. Ben yılın her ayı verim alabileceğim bir ürün yapmak istedim. Araştırmalarım sonucunda da çilek yetiştirmeye karar verdim. 250 m2 büyüklüğündeki tarlama yerleştirdiğim su borularına kurduğum damlama yönetimi ile çileklerimize nemli bir ortam sağlıyoruz’’ dedi.

9 / 19 Kış aylarında ise kuracağı bir mekanizma ile bahçesinin üzerini kapatarak seracılıkla yılın her ayı çilek yetiştirmeyi planlayan Akpınar, "Tarlamızın üzerini yazın açılır, kışın kapanır bir mekanizma ile kapatacağız. Kuracağımız ısıtma sistemi ile aynı sıcaklığı sağlayarak kışında aynı verimi almayı planlıyorum’’ ifadesini kullandı.

10 / 19 İlçedeki çiftçilerin de meyveciliğe yönelmelerini tavsiye eden Akpınar, meyveciliğin diğer ürün gruplarına göre yılın daha çok ayı üretildiğini ve gelirinin ise daha fazla olduğunu söyleyerek, amacının Kargı’da çilek yetiştiriciliğini arttırmak olduğunu söyledi.

11 / 19 Akpınar, şuanda 3 bin adet çilek fidanı ektiğini, bunu önümüzdeki günlerde 5 bine tamamlayacağını belirterek, ileride daha da çoğaltmak istediğini sözlerine ekledi.

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19