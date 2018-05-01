Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları

İşte yurt genelinde yaşanan 1 Mayıs coşkusu sırasında ortaya çıkan manzaralar...

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlandı

1 / 30 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nın kapatılması üzerine kutlamalar Maltepe'deki miting alanına taşındı.

2 / 30 Anma törenleri sabah sendikaların Taksim Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

3 / 30 Ardından da miting alanına gitmeye çalışan gruplar harekete geçti. Bir araya gelen örgüt üyeleri miting alanına halaylar çekerek gitti.

4 / 30 İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler de oluştu.

5 / 30 Özellikle Beşiktaş'tan geçmek isteyen gruplarla polis arasında yaşanan gerilim akıllara kazınan karelerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

6 / 30 Polis barikatını aşarak yürüyüş yapmak isteyen gruplar, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

7 / 30 Bu sırada yaşanan arbede saniye saniye objektiflere yansıdı.

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14 / 30 ADANA'DA MEHTERLİ 1 MAYIS KUTLAMASI ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi büyük ilgi gördü.

15 / 30 Hak-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs'ı Türkiye genelinden katılımcılarla Adana'da mitingle kutladı. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce kişi katıldı.

16 / 30 Geniş güvenlik önlemi alan polisler, 3 ayrı yerde arama noktası kurdu. Türk bayraklarının taşındığı mitinge katılanlar, halay çekip eğlendi.

17 / 30 Mitingde Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarıyla da görüntü çekti.

18 / 30 MUĞLA'DA 1 MAYIS BÖYLE GEÇTİ Muğla'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımıyla kutlandı.

19 / 30 Kutlamalar, gruptakilerin Emirbeyazıt Mahallesi'nde toplanmasıyla başladı.

20 / 30 Daha sonra slogan atarak yürüyüşe geçen gruptakiler, şehir merkezinden geçerek Atatürk Bulvarı'ndan Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alana ulaştı.

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26 / 30 ÇAYCUMA'DA 1 MAYIS HALAYLARLA KUTLANDI 1 Mayıs İşçi Bayramı Çaycuma’da halaylar çekilerek kutlandı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlamalara,Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, siyasi parti temsilcileri, sendika ve dernek temsilcileri, kağıt fabrikası çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

27 / 30 Eğitim Sen Çaycuma Şube Başkanı Gökhan Taner Günsan ve Selüloz İş Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura'nın açıklamalarda bulundular. Selüloz İş Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura programa katılanlara karanfil verdi. Ardından emekçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekerek İşçi Bayramını kutladı. Atatürk heykeli önüne kadar yürüyen katılımcılar ardından kutlamalar için Zonguldak kent merkezine hareket etti.

28 / 30 BOLU'DA İŞÇİ ÖLÜMLERİNE TEPKİ İÇİN YERE YATTILAR Bolu’da, 1 Mayıs kutlamalarına katılan Yol-İş Sendikası üyesi karayolları taşeron işçileri, kadroya alınmamaları ve işçi ölümlerini protesto etmek için önce çıplak ayakla yürüdü, ardından soyunarak yere yattı.

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