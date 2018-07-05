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Türkiye'nin 2. büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2. büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu, Samsun'a gelen turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Samsun'daki Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarına hitap ediyor. İşte görenleri büyüleyen o doğa harikası güzellik...

Turistlerin yeni gözdeki Şahinkaya Kanyonu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 2’nci büyük su kanyonu unvanını taşıyan “Şahinkaya Kanyonu” doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu.
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Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan “Şahinkaya Kanyonu”, tabii güzelliği ile insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor.
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İlçeye 13 km uzaklıkta olan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki kanyon, Kızılırmak’ın turkuaz rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor.
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Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu çevre 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edildi ve halihazırda bölgeye günübirlik geziler yapılıyor.
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Kızılırmak Nehri üzerindeki göz kamaştıran Şahinkaya Kanyonu, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Özellikle gençlerin gözbebeği haline gelen kanyonda turistler, doğa yürüyüşü, kano, tekne turu ve kamp yaparak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor. Türkiye’de çok az sayıda bulunan kanyon için, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye turizm yatırımları gerçekleştiriliyor.
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Son olarak tekne turları ile ün salan kanyona, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsunum-3 gemisi konuşlandırıldı. Ayrıca turizm bölgesi ilan edilerek yerli ve yabancı turistlerin kısa sürede dikkatini çekmeyi başaran kanyonun, Hitit dönemine kadar dayandığı ve kanyonun altında eski bir şehrin bulunduğu iddia ediliyor.
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Şahinkaya Kanyonu’na şehir dışından gelen vatandaşlar, “Buraya ilk kez geliyoruz. Gerçekten Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri. Karadeniz’e gelindiğinde mutlaka görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir yer. Doğası mükemmel ve büyüleyici. Kanyonda tekne turları yaparak bol bol fotoğraf çektik. Çok iyi vakit geçirdik. Herkese tavsiye ederiz. Mutlaka herkes gelmeli” dediler.
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Şahinkaya Kanyonu Kanyon Samsun Vezirköprü

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