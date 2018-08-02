Onun işi tatil yapmak

27 ülkeden başvuran 8 bin 235 kişi arasından profesyonel turist olarak seçilen Efe Tanay, sabah saatlerinde, projenin yürütücülüğünü üstlenen reklam ajansı yetkilileri ile Dalyan Mahallesindeki iskeleye geldi.

“Türkiye’nin en iyi işi” başladı

1 / 9 Dalyan Kanalı’nda tekne turu yapan Tanay, tarihi kaya mezarları manzarası önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

2 / 9 Ardından, Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Plajı’nda denize girdi.

3 / 9 Gördüklerini cep telefonu ile fotoğraflayan Tanay’ı yerli ve yabancı turistlerde ilgiyle izledi. İztuzu’nun ardından Delikli Ada, Alagöl ve Köyceğiz Gölünü görme fırsatı bulan profesyonel turist Tanay, bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi.

4 / 9 Projeyi, Dalyan ve çevresinin tanıtımı için iyi bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Efe Tanay, “bestjobinturkey sosyal medya hesaplarımızdan bölgenin güzelliklerini takipçilerimiz ile paylaşacağız.

5 / 9 Ayrıca, Dalyan’ın ne kadar eğlence, aktivite dolu olduğunu göstereceğiz. El değmemiş, dünya çapında ödül almış plajlarını, Caretta Carettalarını, kaya mezarlarını ve birçok farklı yönünü paylaşacağız" diye konuştu.

6 / 9 Farklı coğrafyalarda, farklı aktivitelere katıldığını anlatan Tanay; “Bu proje beni çok heyecanlandırdı. İzlediklerinde çok büyük sürprizlerle karşılaşacakları aktiviteler yapacağız. Şimdi içerisinde bulunan o ‘şanslı kişi’ olarak bu projenin neden Türkiye’nin en iyi işi olarak adlandırıldığını gayet iyi anlayabiliyorum" dedi.

7 / 9 Bölge insanın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Tanay, sözlerini şöyle sürdürdü;

8 / 9 “Bölgenin doğası çok iyi korunmuş. Diğer turistik yerlere göre gerçekten el değmemiş bir yer burası. Dolayısıyla da çok büyük ilgiyi hak ediyor, zamanla bu ilgiyi görecektir Dalyan. Bizde bu ilginin büyümesinde, oluşmasında ciddi rol oynayacağımıza inanıyoruz.”