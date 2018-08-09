Türkiye'nin gündemine damga vuran seri katiller şöyle:

Türkiye'nin en korkutucu isimleri

1 / 18

2 / 18 İLK SERİ KATİL Hiristo Anastadiyadis Ahilya, İstanbul’un işgal yıllarında Emniyet'in sabıka kayıtlarına geçtiğinde 16 yaşındaydı. Hırsızlık, kapkaççılık ve söğüşçülükle ilk vukuatlarına başladı. Yaşı ilerledikçe karmanyolacılığa (şehir içinde ıssız yolda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk) da başlayıp, etrafına dönemin ünlü haydutlarından organize bir suç çetesi oluşturdu. İlk seri katil olarak anılan Hiristo, polis müdüriyeti´ne `Hepinizin kanını içeceğim...` diye mektuplar yollayıp, 13 polis başta olmak üzere 21 kişiyi öldürdü. İstanbul emniyetinin başına bela olan Hiristo, ünlü sinema ve dizi oyuncusu Selda Alkor´un babası Emniyet Amiri Muharrem Alkor tarafından öldürüldü. Hiristo sabıka kayıtlarına geçtiğinde 16, öldüğünde ise 23 yaşındaydı.

3 / 18 ANTEP CANAVARI Türkiye'nin bilinen ilk seri katillerinden biri "Antep Canavarı"ydı. Abdullah Palaz, 43 kişiyi öldürdüğü için 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı.

4 / 18 ÇİVİCİ KATİL Türkiye'nin gündemine gelen bir diğer seri katil ise "Çivici Katil" olarak bilinen Süleyman Aktaş. Aktaş, Antalya'da Nuri Keskin adındaki Başkomiseri öldürdü ve tutuklandı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 4.5 yıl tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Çambaşı Köyü'ne döndü. 1994'te dört komşusunu boğarak öldürdü, gözlerine ve kafalarına çivi çaktı.Kamuoyunda "Çivici Katil" olarak bilinen Aktaş, konulduğu Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine konuldu, buradan kaçtı ancak yakalandı.

5 / 18 Artvin Canavarı Adnan Çolak ise "Artvin Canavarı" olarak biliniyor. Adnan Çolak 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde 11 kişiyi öldürdü. Adnan Çolak 5 yıllık yargılama sonunda 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı ancak kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen Şartlı Salıverme düzenlemesiyle 28 Mayıs 2005'te serbest bırakıldı.

6 / 18 BEBEK YÜZLÜ KATİL "Bebek Yüzlü" katil olarak bilinen Ali Kaya ise 1997'de amcası Celal Kaya'yı öldürdü. 5 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktığında annesine tecavüz öne sürülen bir kişiyi öldürdü. Bu cinayet sonrası akli dengesi bozuk raporu alarak akıl hastanesine kaldırıldı. 1999'da kapalı yerde duramaz raporu aldı ve bu nedenle hastaneden çıkarıldı. Bundan sonra Alanya'da 5 kişiyi daha bıçaklayarak öldürdü. Son cinayetinden sonra kişilik bozukluğu teşhisiyle tekrar akıl hastanesine yatırıldı. Hastanede, yine benzer suçlarla oraya atılmış olan Ayhan Kartal'ı bıçaklayarak öldürdü. Son cinayetinden sonra Şanlıurfa yarı açık cezaevi'ne kaldırıldı. Bir yıl sonra buradan firar eden Kaya, 2004 yılında Alanya'da yakalandı.

7 / 18 MOBİLYACI KATİL Kamuoyunda "Mobilyacı Katil" bililen Seyit Ahmet Demirci ise 1998'te İstanbul'da üç mobilyacıyı dükkanlarının bodrumkatında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Demirci'nin kurbanları mobilyacılardı. Esenler ve Bağcılar'da hiç tanımadığı mobilyacıları rastgele seçerek öldürmüştü.

8 / 18 UZİ'Lİ TERMİNATÖR Erdinç Tümer ise İzmir ve Bursa'da biri kadın 5 kişiyi öldürdü. Mafya tetikçisi ve tahsilatçısı olan Tümer, cinayetleri "Uzi" marka silahla işlediği için basında "Uzi'li Terminatör" olarak anıldı. Tümer 1999'da yakalandı. 2002'de yargılaması biten Tümer, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 / 18 İZMİR CANAVARI "İzmir Canavarı" olarak bilinen Ayhan Kartal ise İzmir'de 1985'te 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldürdü. 1 yıl akıl hastanesinde kalıp çıktıktan sonra pedofil seri katil tecavüz ve cinayetlerini sürdürdü. 1989'da 9 yaşındaki bir çocuğu tecavüz ettikten sonra öldürdü. Yeniden akıl hastanesine konuldu, 1 yıl sonra kaçtı. Yakalandı yeniden akıl hastanesine konuldu. Yakalandığındaki ifadesinde, "İçimdeki bir ses çocuklara yaklaşmamı söylüyordu. Ancak çocuklarla ilişki kurabiliyordum" dedi. 2000 yılında Manisa'da akıl hastanesinde kaldığı koğuştaki arkadaşlarınca bıçaklanarak öldürüldü.

10 / 18 İDDİACI KATİL Aftan yararlanarak cezaevinde çıktığı belirtilen Durmuş Anuçin, Kartal, Ümraniye ve Maltepe’de beş kişiyi öldürdüğü, dört kişiyi gasp ettiği ve bir kişiye de tecavüz ettiği iddiasıyla 2002 yılında yakalanmıştı. Seri katil olduğu gerekçesiyle tutuklanan Durmus Anuçin, ilk ifadesinde öldürmeye seri katil Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia üzerine başladığını söylemişti. Anuçin, İstanbul DGM’de verdiği ifadede “Bu iddiayı kazandım" demişti.

11 / 18 BİR YILDA 8 CİNAYET 28 yaşındaki Yüksel Aktin, Mayıs 1999-Ocak 2000 arasında İstanbul’da biri kadın beş kişiyi öldürdü. Yakalandıktan sonra Abdullah Çatlı’yla Rusya’ya gidip üç kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

12 / 18 KOLİCİ KATİL Orhan Aksoy ise 5 kişiyi naylon iple boğarak öldürdükten sonra cesetlerini de kolilere yerleştirip değişik yerlere attı. Orhan Aksoy, bu nedenle kamuoyunda "Kolici Katil" olarak tanındı. Yargılandığı duruşmalarda olay çıkaran, hakime kolundaki saati fırlatan "Kolici Katil", 2004'te 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13 / 18 TORNAVİDALI KATİL Yavuz Yapıcıoğlu ise "Tornavidali Katil" olarak tanınıyor. Yavuz Yapıcıoğlu, Türkiye kriminoloji tarihinin en tehlikeli, en çok cinayet işleyen sanığı. Polis kayıtlarına göre 18 kişiyi öldürdü. Ancak 43 cinayetin sanığı olduğu ileri sürüldü. İstanbul ve Ankara'da cinayetler işledi. Cinayetleri işleme biçimi nedeniyle, "Tornavidalı Katil" olarak anıldı. Halen cezaevinde.

14 / 18 KARAYOLU KATİLLERİ 2006’nın Ramazan bayramını kana bulayan Yiğit Bekçe ile Mehmet Karahasan, Bursa ile Mersin arasındaki karayolunda 7 kişiyi öldürmüştü. Bekçe yakalandığında basın mensuplarına, “Zevk için öldürdük” diye bağırmıştı.

15 / 18 KUYUCU KATİL Özkan Zengin İstanbul'da 2008'de öldürdüğü kişileri bir su kuyusuna attığı için "Kuyucu Katil" olarak anıldı. Zengin'in hedef seçtiği kurbanlar, eşcinsellerdi. 2 ayda 4 kişiyi öldürdü. Zengin 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16 / 18

17 / 18 OKUMUŞ KATİL Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Atalay Filiz, Ankara'da 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürdü. Daha sonra kaçak hayatı süren Filiz, kendisini tandığı gerekçesiyle tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürmüş ve başlanan insan avinda yakalanmıştı. Filiz ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.