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Türkiye'nin Instagram kraliçesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.02.2018 08:07 | Son Güncelleme

Türkiye onu ünlü bir şarkıcının sevgilisi ve stil danışmanı olarak tanımıştı.

Sonradan yolları ayrıldı ama o şöhretini artırarak sürdürdü.

'Her zaman harikalar diyarında'

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Öyle ki sosyal medyanın kraliçelerinden birine dönüştü. İddialı Instagram paylaşımlarıyla magazin basınının da dikkatini çekti. Şimdi de 400 bine yakın takipçisi olan Instagram sayfasında yer verdiği per pozuyla uzun uzun konuşuluyor. Fotoğraflar: Instagram
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Belki de tahmin ettiniz: Eliz Sakuçoğlu'ndan söz ediyoruz. Bir dönem Murat Boz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Sakuçoğlu, aslında kariyerine model olarak başladı. Ondan önce de ailesiyle birlikte yaşadığı Almanya'nın Bremen kentinde ünlülerin gittiği bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalışıyordu.
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2005 yılında İstanbul'a taşınan Eliz Sakuçoğlu, o dönemde modellik kariyerine başladı. Müjda Gezen Sanat Merkezi'ndi eğitim aldıktan sonra kısa süre oyunculuk deneyimi yaşadı.
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Fear Factor yarışmasında ise geniş kitlelerin dikkatini çekti. O yarışmada birinci oldu ve 50 Bin TL para ödülü kazandı.
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Eliz Sakuçoğlu son dönemde de Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte "Eliz Harikalar Diyarında" başlığını kullandığı Instagram sayfasında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarından bazıları.
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Eliz Sakuçoğlu instagram

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