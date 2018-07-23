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'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 08:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü, Mısır'ın jeolojik yapısına benzerliği ile dikkat çekiyor.

Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Salda Gölü, bu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
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Göz kamaştıran güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.
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Burdur merkeze 56, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta bulunan, 110 kuş, 4 balık, 301 sucul ve karasal bitki türüne ev sahipliği yapan, uygun kamp alanlarıyla da turizmin hizmetinde olan Salda Gölü, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılıyor.
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Salda Gölü göl Burdur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Birincisi Mısıra değil Mars gezegenine benzerlik gösterir İkincisi fotoğraflardaki gibi güzel ama sakin yüzmeyi unutun.kalabalık çok fazla Bir Saldali olarak ve orada oturan biri olarak itiraf edeyim. Beklentileriniz yüksek olmasın. Altyapı-wc büyük sıkıntı.esnaflar da öyle. 10 tlye kola ,15 tlye gözleme satabilirler. Zaten 10 senelik ömrü var.Burdur golü gibi pislik ve hastalıktan giremeyecegiz
içine etmeyinde oranın doğanın bi güzelliği olarak kalsın ..
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