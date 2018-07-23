'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu

Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Salda Gölü, bu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Göz kamaştıran güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.

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Burdur merkeze 56, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta bulunan, 110 kuş, 4 balık, 301 sucul ve karasal bitki türüne ev sahipliği yapan, uygun kamp alanlarıyla da turizmin hizmetinde olan Salda Gölü, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılıyor.