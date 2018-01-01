Türkiye ve Dünya yeni yıla böyle girdi

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.01.2018 09:12 |7 saat önce

Türkiye'de ve dünyada 2018 coşkuyla karşılandı. Meydanların ve eğlence mekanlarının dolup taştığı gecede birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte özellikle İstanbul ve Ankara'da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gecede ortaya çıkan manzaralar...

Türkiye'de ve dünyada yeni yıl kutlamaları

1 / 73 Taksim meydanında İranlı müzisyenler

2 / 73 Taksim

3 / 73 Taksim

4 / 73 Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı

5 / 73 Taksim

6 / 73 Taksim

7 / 73 İstiklal Caddesi

8 / 73 İstanbul'da yeni yıl kutlaması için Ortaköy Meydanı'nda toplanan turistler ve vatandaşlar, yeni yıla birlikte girdi.

9 / 73 Muğla'nın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te vatandaşlar, yeni yılı soğuk havaya rağmen suni kar altında ve havai fişeklerle meydanlarda karşıladı.

10 / 73 Marmaris'te binlerce vatandaş yeni yılı meydanda karşıladı. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda belediye tarafından kurulan platformdan suni kar yağdırıldı. Yeni yılın ilk dakikalarında da havai fişek gösterisi yapıldı.

11 / 73 Başkent'te yeni yıl kutlamalarının yapılacağı alanlara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik tedbirleri umuma açık eğlence merkezlerinde artırıldı.

12 / 73 Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından "Noel Baba" ve Balon satıcısı şeklinde kıyafet giyen Polisler ile çok sayıda ekip Kızılay ile Güvenpark çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

13 / 73 Ankara

14 / 73 İzmir'de vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği konser ve havai fişek gösterisiyle 2018'i karşıladı.

15 / 73 İzmir

16 / 73 İzmir'de vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği konser ve havai fişek gösterisiyle 2018'i karşıladı. Mirkelam da sahnedeydi.

17 / 73 Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla kutlandı.

18 / 73 Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar yeni yılı, aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'nda havai fişek gösterisini izleyerek karşıladı.

19 / 73

20 / 73 Bazı vatandaşlar da kent merkezinde sokak sanatçılarının çaldığı şarkılarda dans etti.

21 / 73 Hafta sonuyla birleşen yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da, yılbaşı coşkuyla karşılandı. Oteller Bölgesi'nde vatandaşlar yeni yıla yaktıkları ateşle ısınarak ve kar üstünde mangal yaparak girdi.

22 / 73 Muş'un Şenyayla bölgesinde görev yapan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, 2018 yılına ailelerinden uzak nöbet tutarak girdi.

23 / 73

24 / 73 Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup maden işçisi, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi. İlçede faaliyet gösteren PLT Madencilik'e ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu. Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçiren ve yılbaşı pastalarını kesen işçiler, beraber yemek yediler ve birbirlerinin yeni yılını kutladılar.

25 / 73 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistler yeni yıla, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında girdi.

26 / 73 Uçhisar Kalesinin bulunduğu alanda her yılbaşı düzenlenen havai fişek gösterisi bu kez yoğun sis engeline takıldı. Gösteriyi izlemek isteyen turistler yoğun sis nedeniyle umduklarını bulamadı.

27 / 73

28 / 73

29 / 73

30 / 73

31 / 73

32 / 73

33 / 73

34 / 73

35 / 73

36 / 73

37 / 73

38 / 73

39 / 73

40 / 73

41 / 73

42 / 73

43 / 73

44 / 73

45 / 73

46 / 73

47 / 73

48 / 73 DÜNYADA YENİ YIL KUTLAMALARI - YENİ ZELANDA Dünya 2018'e “merhaba” dedi. Asya kıtasında başlayan yeni yıl kutlamaları dünya genelinde renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde binlerce kişi dev televizyon kulesindeki geri sayıma hep bir ağızdan eşlik etti.

49 / 73 AVUSTRALYA/SİDNEY Avustralya'nın Sidney kentindeki kutlamalarda ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

50 / 73 AVUSTRALYA/MELBOURNE Avustralya'nın Melbourne kentinde gökdelenler havai fişek gösterilerinin birer parçası oldu.

51 / 73 GÜNEY KORE/SEUL Güney Kore'nin başkenti Seul'de 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzunbeşinci binası olan Lotte World Tower havai fişeklerle donatıldı.

52 / 73 HİNDİSTAN/MUMBAİ Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chattrapathi Shivaji Tren Garı yılbaşı için aydınlatıldı.

53 / 73 JAPONYA Japonya'daki kutlamalardaysa beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

54 / 73

55 / 73 ÇİN Asya'daki en renkli görüntülere Hong Kong sahne oldu.

56 / 73 Vıctorıa Limanı'nda yapılan havai fişek gösterisi keyifli dakikalar yaşattı.

57 / 73 ENDONEZYA VE TAYLAND Endonezya ve Tayland'da da 2018 coşkuyla karşılandı.

58 / 73 Binlerce kişi, dünyanın en uzun binası olan Burj Kalifa üzerine yansıtılan ışık gösterisini izledi.

59 / 73 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yeni yıl kutlamalarının adresi Dubai oldu.

60 / 73 RUSYA Türkiye'yle aynı dakikalarda Rusya da yeni yıla girdi.

61 / 73

62 / 73 YUNANİSTAN Atina'daysa tarihi Akropolis binlerce havai fişekle aydınlandı.

63 / 73

64 / 73 FRANSA Paris'teki havai fişek gösterilerinin adresiyse Eyfel Kulesi değil Zafer Takı oldu.

65 / 73

66 / 73

67 / 73

68 / 73 İNGİLTERE İngiltere'deki yeni yıl kutlamaları için Thames Nehri'nin kıyısı seçildi.

69 / 73

70 / 73 SİNGAPUR

71 / 73

72 / 73 ALMANYA Almanya'daki kutlamalar Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda yapıldı.