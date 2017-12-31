Türkiye'de 2017 böyle geçti

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 11:33 |4 saat önce

Türkiye'de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti.

2017'de Türkiye'de yaşananlar..

1 / 72 Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da Reina isimli gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. Ortaköy'deki gece kulübüne gelen bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu 39 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

2 / 72 İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında bir polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit düştü. Şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

3 / 72 OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile TCK'nın ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşların, "Yurda dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılması düzenlemesine gidildi.

4 / 72 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan açılan davada yargılanmasına başlandı.

5 / 72 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

6 / 72 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, anayasa değişikliği halk oylaması kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesine başvurmayacaklarını açıkladı.

7 / 72 Ortaköy'deki katliamın faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

8 / 72 Terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

9 / 72 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Köln yakınlarındaki Frechen beldesinde katılacağı etkinliklere engeller çıkarıldı.

10 / 72 Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etti.

11 / 72 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellendi ve Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Hollanda polisi, olaya tepki gösteren Türkleri güç kullanarak dağıttı.

12 / 72 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Genelkurmay "Çatı iddianamesi", Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı hakkında, 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, 15 Temmuz gecesi TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin 8 binden fazla askeri personeli görevlendirdiği, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı bildirildi.

13 / 72 FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame, tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Bir numaralı sanığın FETÖ elebaşı Gülen olduğu iddianamede, iki numaralı zanlı Öksüz, üç numaralı şüphelinin ise Batmaz olarak yer aldı.

14 / 72 Yeni Zigana Tüneli, ''Çanakkale 1915 Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temelleri, ayrı ayrı düzenlenen törenlerle atıldı.

15 / 72 Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan FETÖ zanlısı eski savcı Mustafa Bilgili ile KPSS soruşturmasını örtbas ettiği öne sürülen eski başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

16 / 72 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt bulunduğunu bildirdi.

17 / 72 Türk Silahlı Kuvvetlerince, 24 Ağustos 2016'da koalisyon güçleri ile koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı.

18 / 72 Türkiye, nisan ayında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti.

19 / 72 Halk oylamasında yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı ve anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

20 / 72 Halk oylamasının ardından,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulalarının geçerli sayılması"na ilişkin kararının tartışıldığı nisan ayında YSK; CHP, HDP ve Vatan Partisinin halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin taleplerini bire karşı 10 üyenin oy çokluğuyla reddetti. CHP'nin, YSK'nın mühürsüz oyların geçersiz sayılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da açtığı dava da reddedildi.

21 / 72 Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları için düzenlenen izinsiz gösteride üç kişinin öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 / 72 Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davada, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yazıda, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu 13 sanıkta, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği bildirildi.

23 / 72 Mayıs ayında, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Erdoğan, "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine, "979 gün" sonra yeniden üye olarak döndü.

24 / 72 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014'te genel başkanlık koltuğunu Davutoğlu'na bırakan Erdoğan, 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığını üstlendi.

25 / 72 Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan, içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü.

26 / 72 İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Sabancı suikastının tutuklu sanığı İsmail Akkol'un yargılandığı davayı karara bağladı. Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın firari sanığı Fehriye Erdal'ın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

27 / 72 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin ABD'li yetkililerle görüşme yaptı.

28 / 72 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleriyle uluslararası sularda bir gemiye yapılan ortak operasyonda 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

29 / 72 Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 30 dakika içerisinde ikisi 4,9 büyüklüğünde olmak üzere yedi ayrı sarsıntı kaydedildi.

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31 / 72 CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

32 / 72 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekil Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlattı.

33 / 72 Türkiye genelinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 11-16 Temmuz'da anma etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi "demokrasi nöbeti" tutuldu.

34 / 72 Başbakan Yıldırım, 2017-2018 yıllarını kapsayan kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinde zam oranının, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 6 ayı için yüzde 5; gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendiğini bildirdi.

35 / 72 MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan Kınalıada Korveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi. Törende, MİLGEM Projesi'nin beşinci gemisi olan İstanbul Fırkateyni'nin de ilk kaynağı yapıldı.

36 / 72 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü, 25 gün sonra İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle sona erdirdi.

37 / 72 Bakanlar Kurulunda değişiklikler yapıldı.

38 / 72 Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Küçükakyüz atandı.

39 / 72 OHAL kapsamında çıkartılan KHK'daki düzenlemeyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), cumhurbaşkanına bağlandı. Daha önce MİT müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna da artık cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

40 / 72 Başbakan Binali Yıldırım, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den 39 yıl sonra Vietnam'a başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi

41 / 72 ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir istifa etti.

42 / 72 Trabzon'un Maçka ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit düştü. Sosyal medyada binlerce "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaşıldı.

43 / 72 Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta bir otel odasında silahla öldürüldü. Cinayeti aynı odada intihar eden eski manken Filiz Aker'in işlediği anlaşıldı.

44 / 72 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programında, "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım" açıklamasının ardından TEOG sınavının yerine konulacak yeni sisteme ilişkin çalışmalar eylül ayı gündeminde yer aldı.

45 / 72 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını belirterek, liselere geçişte yeni modele ilişkin, "Üzerinde Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulumuza sunacağız, Bakanlar Kurulunda çıkan kararı da milletimizin bilgisine sunacağız" dedi.

46 / 72 YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte ise sınavsız bir modelin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabilir. Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sınav sistemine yönelik bir hazırlığımız var" açıklamasında bulundu.

47 / 72 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nde Irak'ın da toprak bütünlüğü temelinde varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek inşa etme ideallerini hayata geçirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bağımsızlık talepleri gibi bölgede yeni krizler, çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor. Buradan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni bu doğrultuda başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.

48 / 72 Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

49 / 72 TBMM'nin, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 30 Ekim 2017'den itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

50 / 72 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa etti.

51 / 72 Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

52 / 72 Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

53 / 72 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevlerinden istifa etti.

54 / 72 Eski milletvekili Meral Akşener, İYİ Parti'yi kurdu.

55 / 72 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "casusluk" ve "Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

56 / 72 Yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu.

57 / 72 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.

58 / 72 FETÖ'nün "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu iddiasıyla elebaşı Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

59 / 72 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişte uygulanacak yeni sistemi açıkladı.

60 / 72 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. isimli şirketin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 28 Kasım Salı günkü grup toplantısında ileri sürdüğü yurt dışı para transferine ilişkin soruşturma başlattı.

61 / 72 Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

62 / 72 FETÖ'nün darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirlerinden biri olan, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport sahiplerinin, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı alarak seyahat etmelerine yönelik uygulama sona erdi.

63 / 72 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya geldi.

64 / 72 Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.

65 / 72 "Kutlu Doğum" haftasının adı "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirildi. Haftanın başlangıcının Hicri Takvim'e göre rebiülevvel ayının 12'nci günü olması kararlaştırıldı.

66 / 72 İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklamasının ardından, dönem başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerinde İstanbul'da olağanüstü toplandı.

67 / 72 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, zirve bildirisinde, Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan etti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin'i Doğu Kudüs'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya çağırdı.

68 / 72 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a, 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

69 / 72 Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz vefat etti.

70 / 72 İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.

71 / 72 Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 51 gündür tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nden fizik tedavi ve rehabilitasyon için ambulans uçakla Almanya'daki bir merkeze götürüldü.