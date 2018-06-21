İkizler Dubai'yi birbirine kattı!

Peki kefaletle serbest bırakılan ikizler Dubai'den sınır dışı edilecek kadar ne yaptı? İşte cevabı...

Avukat kardeşler tutuklandı

1 / 17 İngiliz porno yıldızı ve avukat ikiz kardeşler, Dubai'de başlarını büyük bir belaya soktu.

2 / 17 37 yaşındaki Alena ve Sasha Parker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde detayları oldukça ilginç olan bir suç işledi... Olayın detayları kadınların hayatları kadar ilginç bir hal aldı.

3 / 17 İki kardeş Beyaz Rusya’da doğup büyüdükten sonra okumak için İngiltere, Londra’ya taşındılar. Kardeşlerden Alena orada Miles Parker ile daha önce film çekimleri sırasında tanışmışlardı. Alena, Miles ile 2001 yılında evlendi.

4 / 17 Sasha’da kardeşi ile aynı soyadı paylaşmak için değişiklik yaptırdı. Miles Parker’a göre kardeşleri birbirinden ayırt etmek zordu, bu yüzden soyadı değişikliği isteği normal gelmişti.

5 / 17 2005’de İngiltere vatandaşı oldular. Bu sırada okullarını bitirip avukat olan ikizlerden Alena yüksek lisans yapmaya başladı. Bu sırada birkaç porno filminde rol aldılar. Alena’nın yüksek lisansı bitince, 2007 yılında, Dubai’ye beraber yaşayacakları daireye taşındı.

6 / 17 2017 yılında, Dubai’de lüks bir otelin dışında sarhoş halde bulundular. Onları bulan polis memurlarının ifadelerine göre, olay bir sağlıkçının sarhoş halde elini inciten Alena’ya yardım etmeye çalışması ile başladı. Parker kardeşlerden biri ambulansın kapısını kendilerine yardım eden sağlıkçının elinin üstüne kapattı. Çevredekiler, polisi çağırdı.

7 / 17 Polis geldiğinde ikizlerden biri ambulansın dışında oturuyordu diğeri ise dışarı da duruyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyordu. İkizlerin sarhoş ve dengesiz olduğu tespit edildi. Polisler onları kelepçeleyip sürekli zorluk çıkarmalarına rağmen arabaya bindirdiler.

8 / 17 Kelepçelerden kurtulmaya çalışan Parker kardeşler, araç hareket halinde iken aracın camlarına vurup bağırmaya başladılar. Mahkemeye giderken kelepçeleri değiştirmek için karakolun orada durdular. Polislerden birinin başlarında kalmasını fırsat bilen ikizler, diğer polis memuruna saldırdı.

9 / 17 Saldırıya uğrayan polis memurunun ifadesine göre, önce onu yere atıp tekmelediler. Ardından, üstüne çıkıp vurmaya başladılar.

10 / 17 İkizlerden biri kadın polisin kolunu tırmaladı. Diğer polis memurunun gelmesi ile kardeşler tekrar araca bindirilebildi. Saldırıya uğrayan kadın polis memuru hastaneye kaldırılırken ikizler mahkemeye götürüldü. İkizler, duruşma sırasında sürekli itiraz etseler de hakim onları suçlu buldu.

11 / 17 Hakimin karşısına çıkan Alena ve Sasha Parker hakkında 6 aylık hapis ve ardından sınır dışı etme kararı alındı. İkizler, kefalet ile şimdilik serbest kaldılar. 1 aylık süreleri var; bu süre içinde karara itiraz edip etmediklerini bildirmek durumundalar. Ederlerse dava tekrar görülecek; etmezlerse tutuklanıp hapse gönderilecekler.

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