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Tuvalet sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Pek çok kişinin rahatlama alanı olarak gördüğü tuvaletler kimi zaman korku filmlerini aratmayacak olayları içlerinde barındırıyor olabilirler.

Bazen fare, bazen zehirli bir örümcekle karşılaşacağınız tuvaletleri bazen de kurbağalarla dolu bir halde bulabilirsiniz. Öyle ki kapısını açtığınız tuvaletten her türlü dışkı fışkırması da mümkün. İşte size kanıtı...

Tuvaletten çıkmayan şey kalmadı!

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Selden sonra tuvaletten kurbağa fışkırdı
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Tuvalet kağıdı, üretim sırasında içeri giren bir yaban arısı ile basılmış.
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Ve tuvalet kağıtları yine gizli bir konuk ağırlıyor.
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Bir istenmeyen ziyaretçi de klozetten çıkıyor! Oldukça tehlikeli. Ne dersiniz?
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Bu da düşük bütçe ayrılmış bir klozet olsa gerek...
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Tuvaletlerin olduğu kısma ayna koyma fikri hangi tasarımcıdan çıkmış olabilir ki?
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Ve en görülmek istenmeyecek ana tanık olmak!
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Bu dışkılar her ne kadar bedeni terk etse de evden ayrılmak istemediği kesin...
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Aynı anda kaç kişinin tuvalete geçmesini bekliyor olabilirler ki?
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Oldukça şeffaf! Hafif bir esintide dahi parçalanacağı kesin.
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İşte tam da bu sebepten dolayı Avustralya'da tuvalet kullanmadan önce güvenlik kontrolü şart.
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Bu kişi halka açık tuvaletin temiz olduğuna kendini çok inandırmışa benziyor.
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Bu fırça yanlış kişinin ellerine geçmiş gibi duruyor.
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Sadece 'merhaba' demek için gelmiş bir yüzücü...
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Bir diğeri de sanırız 'hoşçakal' demeye çalışıyor.
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Bu fotoğrafın yaşananla ilgili cevap vermekten çok, kafada daha fazla soru işareti bıraktığı kesin.
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Ne olduğunu anlayabilen var mı?
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