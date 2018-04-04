Tuvalet sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir

Bazen fare, bazen zehirli bir örümcekle karşılaşacağınız tuvaletleri bazen de kurbağalarla dolu bir halde bulabilirsiniz. Öyle ki kapısını açtığınız tuvaletten her türlü dışkı fışkırması da mümkün. İşte size kanıtı...
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