Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Genç adam, 'anüsünden atılan büyük bir topaktan sonra' hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri tamamlayan doktorlar, rektumunun bedenine olan bağını kaybettiğini söyledi.

30 dakika boyunca tuvalette oyun oynayınca...

1 / 60 Guangdong bölgesindeki Zhongshan'da yaşanan olayda, tuvalette 30 dakikadan uzun bir süre telefonunda oyun oynayarak oturan genç adam acilen hastaneye kaldırıldı. Genç adamın hastaneye kaldırılma sebebi ise; anüsünden vücuduna bağlı bir organın düşmesi. Doktorlar, genç adamı ameliyata aldıktan sonra bir açıklama daha yaparak, “Rektum düşmesi, birinin iç organlarının vücutla bağını kopararak dışarıdan görünür hale gelmesidir.

2 / 60 Dr. Su Dan, gazetecilere verdiği demeçte; Adamın rektal prolapsusu teşhisi konduğunu ve bu durum sonucu bağırsağın son bölümünün bedene olan bağını kaybettiğini, vücudun dışından görülebileceğini gösteren bir durum olduğunu söyledi. Dr. Su, ilk geldiğinide hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi. Su, "Hastanın dört yaşından beri rektal prolapsus var, ancak şişkinlik geçmişi geride kaldı. Bu zamana kadar tedavi görmedi. Bu nedenle durumu daha da kötüydü." dedi.

3 / 60 Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, hastanın anüsünün dışında top şeklinde bir çıkıntı gösterdi. Topağın çapı 16 cm (6.3 inç) idi. Dr Su, hastanın bağırsak duvarında çürükler ve kan lekeleri olduğunu da söyledi. Dr. Su'ya göre rektal prolapsus genellikle çocuklar ya da yaşlı insanlarda görülür. Bazı küçük çocuklar için, durum doğuştan gelen işlev bozukluğu ile ilişkili olabilir. Hasta, erken yaştan beri rahatsızlığa maruz kalmış olsa da, Dr. Su, prolapsusun nedeninin tuvalette uzun süre kalma olduğunu sözlerine ekledi.

4 / 60 Cerrahlar aynı gün topağı adamdan başarıyla aldı ve adamın iyileştiğini söyledi. Dr. Su'nun bir meslektaşı Dr. Lv, benzer bir duruma sahip olan herkesin durumu en kısa sürede tedavi ettirmesi gerektiğini söyledi.

5 / 60 Kalın bağırsağın makata yakın olan ilk 12 cm olan bölümüne rektum adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri denir.

6 / 60 FOTOĞRAFLARLA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TUVALETLER Türkiye'nin de bulunduğu listeden dünyanın en ilginç umumi tuvaletleri...Kuzey Alaska'da karlarla çevrili olan bu tuvalet 2011 yılında kurulan Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan. Hindistan, Bangalor'daki bir binanın çatısındaki tuvalet. Ülkenin 1 milyar 200 milyonluk nüfusunun yarısının tuvalete erişimi yok.

7 / 60 Hindistan, Bangalor'daki bir binanın çatısındaki tuvalet. Ülkenin 1 milyar 200 milyonluk nüfusunun yarısının tuvalete erişimi yok.

8 / 60 Guatemala'da, açık hava tuvaletlere sıklıkla rastlanıyor. Nüfusun yalnızca yüzde 60'ının hijyenik tuvaletlere erişimi var.

9 / 60 Hindistan, Godalpur'da bir umumi tuvalet. Hükümet 2019 yılına dek ülkedeki herkesin tuvalete erişimi olacağını taahhüt etti.

10 / 60 Hindistan'da açık havada yer alan ilkel tuvalet sağlıksız koşullar nedeniyle parazitlerin hızla yayılabileceği bir yer.

11 / 60 Dünyada yaklaşık 1 milyar insan tuvalet ihtiyacını hâlâ açık havada gideriyor; bu durum su kaynaklarını kirletmenin yanı sıra geceleri tek başına tarlalara giden kadınları saldırılara açık bir hale getiriyor. Burası, Hindistan, Orissa'daki bir alaturka tuvalet.

12 / 60 Gana'da yer alan Afrika'nın tek kelebek sığınağı Bobiri Ormanı'nda bir açık hava tuvaleti.

13 / 60 Guatemala'daki bu tuvalet gibi açık hava tuvaletleri düzgün bir şekilde inşa edilip korunmazsa, hastalığın yayılmasını engellemekte çok fazla etki sahibi olamıyor.

14 / 60 Katar, Doha'da bir havaalanı tuvaleti.

15 / 60 Güney Afganistan'daki bir açık hava tuvaleti 'yalnızca kadınlar için'

16 / 60 Hindistan'ın kenar mahallelerinde hijyen koşulları iç karartıcı. Yeni Delhi'de hükümet günde yalnızca bir saatlik su imkanı sağlıyor.

17 / 60 Guatemala'da bir alafranga tuvalet.

18 / 60 Guatemala'da bir açık hava tuvaleti, otlayan hayvanların ortasında duruyor.

19 / 60 DÜNYANIN EN İLGİNÇ 42 TUVALETİ Kuzey Alaska'da karlarla çevrili olan bu tuvalet 2011 yılında kurulan Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan.

20 / 60 Nijerya'nın Delta bölgesinde olan 'yüzen tuvalet'

21 / 60 Paris'te bir barda Rolling Stones grubunun logosundan esinlenerek yapılan tuvaletler.

22 / 60 Nepal'de bir evde merdiven altında bulunan tuvalet.

23 / 60 Kenya Nairobi'de bir köyde bulunan etrafı paslı levhalarla çevrili olan umumi tuvalet.

24 / 60 Hindistan'da çimlerin üzerinde olan açık tuvalet.

25 / 60 Meksika'da düşük gelirli insanların oturduğu bir mahallede tahta levhalarla çevrili tuvalet.

26 / 60 Fildişi Dahilleri'nde Abidjan kentinin Marcory ilçesinde görülen açık bir tuvalet.

27 / 60 Tokyo'da bir tren istasyonunun bahçesinde bulunan halk tuvaleti.

28 / 60 Rusya Kuril Adaları'nda özel bir mülk gibi duran açık tuvalet.

29 / 60 Cezayir'de bulunan yazarkasalı kadın tuvaleti.

30 / 60

31 / 60 Myanmar Mandalay'da bir evde bulunan alaturka ve alafranga tuvalet.

32 / 60 İngiltere doğu Londra'da yer alan eve benzeyen umumi tuvalet.

33 / 60 Brezilya Rio de Janeiro'da bar tuvalet.

34 / 60 İstanbul Eminönü'de bulunan yürüyen merdivenli girişe sahip umumi tuvalet.

35 / 60 Filistin Gazze'de bir aile tarafından kullanılan barınakta bulunan tuvalet.

36 / 60 Amerika Kalifornia'da Pasifik Okyanusu Manzaralı bir tuvalet.

37 / 60 İtalya Roma'da sıralı tuvaletler.

38 / 60 Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Everest sınırında bir tuvalet.

39 / 60 Ürdün'de Al Azraq kentinde bir mülteci kampındaki tuvaletler.

40 / 60 Meksika'da bir evde dantel kapak örtüsüyle süslenmiş tuvalet.

41 / 60 Amerika Brooklyn'de bir restoranda grafiti yazılarla dekore edilmiş bir tuvalet.

42 / 60 Amerika Chicago'da bir barda barın içini gören pisuvarlar.

43 / 60 Güney Afrika Cape Town'da barakaların olduğu bölgede bulunan geçici tuvaletler.

44 / 60 Nepal'de bir mobil tuvalet.

45 / 60 Avustralya Sidney'de bir evin bahçesinde duran eski tuvalet.

46 / 60 Gürcistan Tiflis'te bulunan 2013 yılında bir lünapark görüntüsüyle tasarlanmış umumi tuvalet.

47 / 60 Vietnam Hanoi'de cadde boyunca evlerin duvarlarında yazan yazı 'buraya tuvaletinizi yapmayın'.

48 / 60 Çin Hong Kong'da ebeveyn banyolu bir yatak odası.

49 / 60 Almanya Frankfurt'ta bir dükkan'da bulunan tuvalet.

50 / 60 Çin Pekin'de bir apartman dairesinde ahşap küveti olan bir tuvalet.

51 / 60 Yunanistan Kos Adası'nda çarşaflar ve sandalyelerle kapatılmış derme çatma duş kabini.

52 / 60 Lübnan'da bulunan Suriyeli mülteci kampında Unicef ve Dünya Vision tarafından bağışlanan tuvaletler.

53 / 60 Kuzey Kore'de otel lobisinin aynasına yansıyan tuvalet girişi.

54 / 60 Sao Paulo'da bulunan bu umumi tuvaletin erkek bölümü Rolling Stones solisti Mick Jagger'ın kızı Jade Jagger tarafından tasarlandı.

55 / 60 Çin Pekin'de bulunan bu umumi tuvaletin duvarları cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ile ilgili reklam afişleriyle dolu.

56 / 60 Mısır'da Giza Piramitleri'nde bir sfenks önüne yapıştırılmış tuvalet levhası.

57 / 60 Almanya Münih'te sığınmacılar için yapılan bölgede duran tuvalet.

58 / 60 Norveç Oslo'da bir tuvalet.

59 / 60 Şili Santiago'da boş bir alanın ortasında duran tuvalet.