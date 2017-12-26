Tüyler ürperten kare! Bahçesinden çıkanlar şoke etti

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 09:01 |6 saat önce

Bir fotoğraf paylaşım sitesinde paylaşılan kare tüyler ürpertti. Bahçede kazı yaparken bir kavanoz bulan adam, kavanozu açtığında evinde voodoo büyüsü yapıldığını gördü.

Bahçede kazı yaparken Voodoo bebeği buldu

1 / 45 GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ Evinin bahçesinde düzenleme yapan adam ilginç bir şeyle karşılaştı.

2 / 45 Toprağa gömülü halde bulduğu ağzı bantlanmış kavanozun içini açan adam gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

3 / 45 Kapağı açtığında yoğun aromatik kokuları olan çeşitli yağlar ve içinde ise voodoo büyüsü için kullanılan bez bir bebek olduğunu fark etti.

4 / 45 İşte tüyler ürperten o kareler...

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6 / 45 KOMŞUSUNUN EVİNDE GÖRDÜĞÜ MANZARAYLA DEHŞETE DÜŞTÜ ABD'de meydana gelen ve sosyal medyada paylaşılan bir olay görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Yan komşusunun açık kapısını gören adam, içeride işkence gören birinin yazdığı düşünülen ürkütücü yazılarla karşı karşıya geldi.

7 / 45 Bir grup arkadaş, akşam işten döndüklerinde hemen yan taraflarında bulunan dairenin kapısının zorlanmış ve açılmış olduğunu fark ettiler.

8 / 45 Uzun süredir kimin yaşadığını anlayamadıkları ve boş olduğunu düşündükleri evde neler olup bittiğini anlamak için eve yöneldiler.

9 / 45 Asherbaby isimli sosyal medya kullanıcısı eve girince gördüklerini fotoğraflamaya karar verdi.

10 / 45 Evin içerisinde iki ayrı daire bulunuyordu. İlki terk edilmiş bir eve göre normal görünüyordu. Ancak diğerinin içine girdiklerinde gördükleri karşısında kanları dondu.

11 / 45 Duvarlarda hapishanelerdekine benzer yüzlerce kırmızı çizgi gördüler. Ardından duvarlardaki yazıları fark ettiler.

12 / 45 Duvar yazılarından birinde "Onları her gün görüyorum... Geleceğimi çalmaya çalışacaklar" yazıyordu.

13 / 45 Duvarda yazılanlar işkence gören birinin ifadelerine benziyordu.

14 / 45 Asherbaby gördüklerini ve yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaştı. Fotoğrafları yükleyen adam hikayeyi de buradan paylaştı.

15 / 45 İşte tüyler ürperten o görüntüler...

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26 / 45 LANETLİ OLDUĞUNA İNANILAN YERLER Changi plajı – Singapur İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen Sook Ching katliamı sebebiyle burada pek çok Japon öldürüldü. Binlerce Çinli, Japon karşıtı olmakla suçlanarak katledildi. Bu plajda, ölen Çinlilerin hayaletlerinin görüldüğü söyleniyor. Bu olayı ürpertici boyutlara taşıyan şey ise, görüldüğü söylenen hayaletlerin arkalarında kan lekeleri bırakması!

27 / 45 Ohio Üniversitesi - Amerika Bu kampüs ülkede anılan en lanetli yer olmakla beraber etrafında bulunan 5 ayrı mezarlığın şeytanın simgesi pentagramı oluşturduğu ve rektörlüğünde bu işaretin tam ortasında kaldığı gerçeği oldukça ürkütücü. Üniversitenin içinde de pek çok lanetli yer bulunuyor. Hayalet izine rastlanan yerlerden biri, altında mezarlar bulunan Jefferson salonu. Bir diğeri ise akıl hastaları üzerinde elektro şok deneyleri ve labotami uygulanan ‘The Ridges’ adlı terkedilmiş bir akıl hastanesi.

28 / 45 Çığlık tüneli, Niagara Şelaleleri – Ontario Bu tünelin gerçekten de tüyler ürpertici bir hikayesi bulunuyor. Rivayete göre bundan yüzyıl önce tünelin güney çıkışına yakın bir çiflik evi varmış. Bir gece evde yangın çıkmış ve kıyafetleri tutuşan küçük bir kız çocuğu tünele doğru koşmaya başlamış. Bir yandan kıyafetlerinden kurtulmaya çalışan kız tünelin ortasında yere düşmüş ve orada ölmüş. İddiaya göre eğer gece tünelin ortasında dikilip bir kibrit yakarsanız alevi hemen sönüyor ve bir kız çığlığı işitiyorsunuz!

29 / 45 Bhangarh Hisarı – Hindistan Rajasthan’da Jaipur ve Alwar arasında bulunan bu hisarın ilginç bir efsanesi var. Bir kara büyü ustası olan Singhia herkesin burada öleceğini ve ruhlarının sonsuza kadar orada hapsolacağını söyler. İlginç nokta ise bu bölgede ne zaman bir ev yapılsa çatısı çöktüğü için çatısız yapılıyor olmasıdır. Gece olduğunda burada bulunanların geri dönemediği söylentisinin yanı sıra hükümetin, gün batımından sonra buraya ziyareti yasakladığını da belirtmek gerek!

30 / 45 Highgate mezarlığı, Kuzey Londra – İngiltere Özellikle geceleri korku filmlerini andıran bir görünüme sahip bu mezarlık ürkütücü mezar taşları, sarmaşıkların yükseldiği duvarları, mezarlar arasındaki derin geçitleriyle Britanya’nın bir numaralı hayalet mevkii olarak görülüyor. Karl Marx’ın da burada yattığını söylemeden geçmeyelim.

31 / 45 Tarihi Tokmak Hanı (Ram Inn), Gloucestershire – İngiltere Hayaletlere inanıyor olun ya da olmayın bu hanı ziyaret etmek oldukça huzursuz edici bir deneyim olacak. Gıcırdayan döşemeleri, soğuk duvarları, küf kokuları ve hafif aydınlatma sistemiyle konaklamak için oldukça ürkütücü bir han. Cinayet, satanizm ve çocuk kurban etme gibi olayların gerçekleştiği yönünde ciddi söylentiler dolaşıyor.

32 / 45 Monte Cristo – Avustralya Bu lanetli malikanenin hikayesi ise, Bayan Crawley’nin kocasının ölümünden sonraki 23 sene boyunca iki kez dışında hiç dışarıya çıkmadığı yönünde. Bazıları evi lanetleyen kadının tuhaf biçimlerde gözükmesi, sesler, ışıkların yanıp sönmesi gibi ürkütücü gözlemlere sahip.

33 / 45 Edinburg Kalesi – İskoçya İskoç tepelerinde bir kaya üzerine oturtulmuş bu ortaçağa ait ihtişamlı kalenin boş koridorlarında ölülerin sesinin yankılandığı söyleniyor. Kalenin zindanlarında , güney köprü kemerinde, vebadan ölen insanlara mezar olmuş kullanıma kapalı Mary’s King avlusunda görülen hayaletlerin yanı sıra köpek hayaletlerinin de görüldüğü söyleniyor.

34 / 45 Dominician Hill (Dominik Tepesi) Baguio - Filipinler Bazıları savaşta ölen insanların ruhlarının, bazıları da tedavi görmekte olan ve yaşama umudu olduğu halde burada ölen hastaların ruhlarının burayı ele geçirdiğini düşünüyor. Gece boyunca kapı ve cam çarpması, tabak kırılma sesi ve çığlıklar duyulduğu söyleniyor.

35 / 45 Berry Pomeroy Kalesi - Totnes Lanetli olduğu konusundaki ünü ile 14’üncü yüzyıldan kalma bu kale birkaç efsaneye ev sahipliği yapıyor. Bu kalenin iki ünlü hayaleti var. Biri beyaz kadın diğeri de mavi kadın olarak adlandırılıyor. Efsaneye göre adı Margaret Pomeroy olan ‘beyaz kadın’ lakaplı hayalet, kıskanç kız kardeşi tarafından kalenin zindanlarına kapatılıp, açlıktan ölüme terkedilmiştir. Mavi kadının kim olduğu bilinmese de, ziyaretçileri akıl almaz bir biçimde kalenin harabe kısımlarına çekmekte olduğu söylenmektedir.

36 / 45 Bran Şatosu - Transilvanya'da bulunan Dracula'nın kalesi.

37 / 45 Myrtles Plantasyonu - St. Francisville, Louisiana'da bulunan bu ev "Amerika'nın en lanetli evi" olarak da bilinir. Canlanan yağlıboya tabloları, kanlı el izi ve kendi kendine açılıp-kapanan kapıları fenomen lanetleri arasında.

38 / 45 Pfister Oteli - 1893 yılında inşa edilen bu otel ABD başkanı William McKinley ve ondan sonraki bütün başkanları ağırlamıştır. 1927'de ölen otelin kurucusu Charles Pfister'in hayaletinin gece vakti otele kayıt yaptırdığı söyleniyor. Bazı müşteriler de bazen garip sesler duyduklarını ve doğa üstü deneyimler yaşadıklarını anlatıyorlar.

39 / 45 Alcatraz - Bir zamanlar dünyanın en sıkı güvenliğine sahip, Al Capone ve George Kelly gibi ünlü suçluları barındırmış bu hapishane San Fransisco Körfezi'nde ki adada bulunuyor. Hapishane faaliyeti sonlandırılan mekanı ziyaret edenler çığlıklar, aniden kapanan hücre kapıları veya ayak sesleri duyduklarını iddia ediyorlar.

40 / 45 Amityville - Amityville, New York'ta bulunan evin eski sahipleri gece vakti çalınan bando sesi, cızırtı, garip kokular bazen de siyah garip bir yaratığın varlığından söz ediyorlar.

41 / 45 Paris Yeraltı Mezarlığı</strong> 1800'lerde Paris mezarlıkları dolmak üzereydi. Bu yüzden cesetler şehrin altındaki tünellere taşınmaya başladı. Kafatasları ve kemiklerin üstüste yığıldığı bu mezarlıklardan garip sesler geldiği söyleniyor.

42 / 45 Doğu Eyalet Islahevi - Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bulunan bu bina mahpusların kendilerini ve dindarlıklarını sorgulamaları için yapılmıştı. Ancak çoğu mahkum tam tersine akli dengesini kaybetti. Bu fasilite kapatıldıktan sonra içerisinden garip sesler duyulduğu da söylentiler arasında.

43 / 45 Coronado Oteli - San Diego, Coronado'da bulunuyor. 1982 yılında genç bir kadın California Körfezi'nde bulunan bu lüks otele kocasını beklemek üzere kaydını yaptırmış. Kocası otele hiç gelmemiş ve birkaç gün sonra da kadın merdivenlerde ölü olarak bulunmuş. O günden beri otelin çalışanları ve konukları siyah giysili ve soluk benizli bir kadın silüetine rastladıklarını söylüyorlar.

44 / 45 Inverary Şatosu</strong> 1644'yılında kendini asarak intihar etmiş bir arp sanatçısının hayaleti batı İskoçya'da bulunan bu kasrın koritorlarında dolaştığı ve kütüphanede arp çaldığı söyleniyor. Şato bugünlerde 13.Argyll Dükü'nün evi ancak bazen de kapılarını cesur ziyaretçilere açmakta.