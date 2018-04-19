Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...

Tıpkı hızı ve keskin dişleriyle avını kısa sürede tuzağa düşürmeyi başaran bu çitanın yaptığı gibi...

Vahşi doğa

1 / 133 Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren çita, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.

2 / 133 İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.

3 / 133 Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.

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7 / 133 Küçük bir gölette içerisinde yakalandığı kurt sürüsüne karşı yavrusunu korumak için çabalayan geyik, tek başına mücadele etti. Geyiğin, tüm çabalarına rağmen yavruyu kapan kurtlar, annesinin çaresiz bakışları altında yavruyu parçalayıp yedi.

8 / 133 Alaska'da çekilen bu fotoğraflar, kurt sürüsünün saldırısına uğrayan yavrusunu kurtarmaya çalışan anne geyiğin dramatik mücadelesini yansıttı.

9 / 133 Küçük bir gölette yavrusunu korumak için kurtlarla mücadele eden geyik, sonunda çaresiz kaldı.

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19 / 133 ASLAN KRALI KORKUTAN HAREKET Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır. Ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz.

20 / 133 Nehirde serinleyen bir aslan farkında olmadan timsahın bölgesine giriyor.

21 / 133 Aslanın kendi bölgesine girdiğini fark eden timsah bu davranışı tehdit olarak algılıyor ve aslanın üzerine gidiyor.

22 / 133 Bunu fark eden aslan ise bir anda yerinde zıplayarak korkuyor ve nehri hemen terk ediyor.

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26 / 133 Boynuzlarıyla kuşu öldüren bir geyik.

27 / 133 Piton, zehirli kral kobrayı yakalayıp boğmaya çalışmış ama kobra tarafından sokulunca ikisi de ölmüş.

28 / 133 Bir ayı cesedi.

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30 / 133 Av için daldığı suda buz tutan yalıçapkını.

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32 / 133 Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.

33 / 133 Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.

34 / 133 Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...

35 / 133 Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı. Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.

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41 / 133 Fotoğrafçı Gordon Donovan çektiği bu fotoğrafta inanılmaz bir detay yakaladı.

42 / 133 Kendi yavruları rakip bir erkek aslan tarafından öldürülen bu dişi, bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi.

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46 / 133 Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.

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49 / 133 Botswana'da 3 aslanın saldırısına uğrayan bufalonun zeki taktiği hayatını kurtardı.

50 / 133 Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşanbufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.

51 / 133 Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

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53 / 133 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.

54 / 133 Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

55 / 133 Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

56 / 133 Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

57 / 133 Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

58 / 133 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

59 / 133 Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

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65 / 133 Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

66 / 133 Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.

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68 / 133 Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

69 / 133 Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

70 / 133 Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

71 / 133 Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.

72 / 133 Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor.

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76 / 133 Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.

77 / 133 Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.

78 / 133 Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

79 / 133 Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

80 / 133 Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

81 / 133 Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

82 / 133 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

83 / 133 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı.

84 / 133 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

85 / 133 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

86 / 133 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

87 / 133 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

88 / 133 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.

89 / 133 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

90 / 133 BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

91 / 133 Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

92 / 133 Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

93 / 133 Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.

94 / 133 Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.

95 / 133 O anlar işte böyle kaydedildi.

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104 / 133 Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.

105 / 133 Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.

106 / 133 Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.

107 / 133 Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

108 / 133 Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.

109 / 133 Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.

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112 / 133 Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

113 / 133 Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

114 / 133 Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

115 / 133 Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

116 / 133 Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

117 / 133 İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

118 / 133 Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

119 / 133 Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.

120 / 133 Houston'da yaşanan sel faciasının ardından birarada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.

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122 / 133 Güney Afrika'nın Kruger parkında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti. Su içmek isteyen bir Afrika antilobunu yakalayan timsah, tam 8 dakika boyunca onu suya çekmeye çalıştı.

123 / 133 Antilobun dakikalarca direnişi tam son buluyordu ki, 2 su aygırı gelerek timsahı oradan kaçırdı.

124 / 133 Bunu antilobun iyiliği için yaptığını düşünen görevliler dakikalar sonra gördükleriyle şok oldular.Aç su aygrları antilobun peşine düşseler de başarılı olamadılar.

125 / 133 Güney Afrika'da etrafı aslanlar tarafından çevrilen bufalo, gösterdiği mücadele ile hayrete düşürdü.

126 / 133 Aslanlardan kaçmak için her yolu deneyen bufalo, son olarak suya girmeyi başardı.

127 / 133 Ancak aslanlar yine etrafını sararak onu kıyıya sürüklemeyi başardı.

128 / 133 Aslanlar bufaloyu öldürmek için 35 dakika boyunca uğraştı.

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