Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı

Son Güncelleme 3 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 10:33 |3 dakika önce

İstanbul Tuzla'da dün akşam İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde genizleri yakan koku paniğe yol açmıştı. Kokudan etkilenen çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaçak kimyasal atığın atıldığı alan günün aydınlanmasıyla görüntülendi.

İBB Tuzla'daki kokunun sebebini açıkladı

1 / 24 SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI Tüzla'da dün akşam paniğe yol açan kokuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi, Belediye, kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasalın yol açtığını açıkladı.

2 / 24 Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi’nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaştığı öğrenildi.

3 / 24 İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla’da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

4 / 24 İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi.

5 / 24 Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

6 / 24 35 KİŞİ HALA HASTANEDE Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi.

7 / 24 Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.

8 / 24 İSKİ, TUZLA'DAKİ KOKUNUN SEBEBİNİ AÇIKLADI İSKİ'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

9 / 24 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

10 / 24 ATIK SU KOLEKTÖR HATTINA KAÇAK DEŞARJ EDİLEN KİMYASAL ATIK SEBEP OLMUŞ! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi" denildi.

11 / 24 ÖLÇÜM YAPILDI Bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgede ve kokunun geldiği belirlenen atık su kolektör hattına çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri de atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

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18 / 24 ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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20 / 24 Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etkisinden kurtulmak için maske taktı.

21 / 24 CHP’Lİ HAMZAÇEBİ: TAKİP EDECEĞİZ, BUNUN SORUMLULARINI BULACAĞIZ CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de gece saatlerinde Tuzla’ya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Hamzaçebi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyadaki vatandaşlarımızın bazı şikayetleri üzerine önce Tuzla İlçe Başkanımla konuştum. kendisi hemen buraya geldi. Sonrasında Kaymakamımızla görüştüm. Nitrik asit sızıntısı gibi bir ihtimalin olup olmadığını sordum. Kendilerinde böyle bir bilginin kayıtlı olmadığını, ekiplerin araştırdığını söylediler...

22 / 24 Bilgiler üzerindeki çelişkiler nedeniyle ben de hemen evden çıktım buraya geldim. Burası kokunun kaynağı olan yerlerden birisi olarak görünüyor. İlk buraya geldim. Bundan sonra diğer güzergahlara da gideceğiz. Burada kesif bir koku var. İki boru görüyoruz, öyle zannediyorum ki buraya sanayi atıklarını vidanjörlerle getirenler boruları kullanarak deşarj ediyorlar. Bunlar sabit borular, demek ki burası devamlı kullanılıyor. Nitekim yine geçen yıl ve 2015 yılında Tuzla’da bu kokuları medya yazdı...

23 / 24 Bugün o yıllardaki dozun çok üzerine çıktı. Kolektör bacalarından bütün Tuzla’ya bu ağır koku çıkıyor. Koku zararlı mı değil mi? bunu devletin ilgili kurumları açıklamalı. 2017 yılındayız ama burada ilkel bir deşarj noktası var. Kimyasal, sanayi atıkları burada doğaya salınıyor. Demek ki yetkililer, Tuzla Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, sağlık ekipleri görevini yapmıyor...