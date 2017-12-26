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Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 10:33 | Son Güncelleme 3 dakika önce

İstanbul Tuzla'da dün akşam İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde genizleri yakan koku paniğe yol açmıştı. Kokudan etkilenen çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaçak kimyasal atığın atıldığı alan günün aydınlanmasıyla görüntülendi.

İBB Tuzla'daki kokunun sebebini açıkladı

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SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Tüzla'da dün akşam paniğe yol açan kokuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi, Belediye, kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasalın yol açtığını açıkladı.
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Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi’nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaştığı öğrenildi.
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İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla’da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.
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İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ

İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ
Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi.
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Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
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35 KİŞİ HALA HASTANEDE

35 KİŞİ HALA HASTANEDE
Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi.
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Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.
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İSKİ, TUZLA'DAKİ KOKUNUN SEBEBİNİ AÇIKLADI

İSKİ, TUZLA'DAKİ KOKUNUN SEBEBİNİ AÇIKLADI
İSKİ'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.
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ATIK SU KOLEKTÖR HATTINA KAÇAK DEŞARJ EDİLEN KİMYASAL ATIK SEBEP OLMUŞ!

ATIK SU KOLEKTÖR HATTINA KAÇAK DEŞARJ EDİLEN KİMYASAL ATIK SEBEP OLMUŞ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi" denildi.
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ÖLÇÜM YAPILDI

ÖLÇÜM YAPILDI
Bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgede ve kokunun geldiği belirlenen atık su kolektör hattına çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri de atıksu kanallarında ölçüm yaptı.
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ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etkisinden kurtulmak için maske taktı.
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CHP’Lİ HAMZAÇEBİ: TAKİP EDECEĞİZ, BUNUN SORUMLULARINI BULACAĞIZ

CHP’Lİ HAMZAÇEBİ: TAKİP EDECEĞİZ, BUNUN SORUMLULARINI BULACAĞIZ
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de gece saatlerinde Tuzla’ya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Hamzaçebi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyadaki vatandaşlarımızın bazı şikayetleri üzerine önce Tuzla İlçe Başkanımla konuştum. kendisi hemen buraya geldi. Sonrasında Kaymakamımızla görüştüm. Nitrik asit sızıntısı gibi bir ihtimalin olup olmadığını sordum. Kendilerinde böyle bir bilginin kayıtlı olmadığını, ekiplerin araştırdığını söylediler...
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Bilgiler üzerindeki çelişkiler nedeniyle ben de hemen evden çıktım buraya geldim. Burası kokunun kaynağı olan yerlerden birisi olarak görünüyor. İlk buraya geldim. Bundan sonra diğer güzergahlara da gideceğiz. Burada kesif bir koku var. İki boru görüyoruz, öyle zannediyorum ki buraya sanayi atıklarını vidanjörlerle getirenler boruları kullanarak deşarj ediyorlar. Bunlar sabit borular, demek ki burası devamlı kullanılıyor. Nitekim yine geçen yıl ve 2015 yılında Tuzla’da bu kokuları medya yazdı...
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Bugün o yıllardaki dozun çok üzerine çıktı. Kolektör bacalarından bütün Tuzla’ya bu ağır koku çıkıyor. Koku zararlı mı değil mi? bunu devletin ilgili kurumları açıklamalı. 2017 yılındayız ama burada ilkel bir deşarj noktası var. Kimyasal, sanayi atıkları burada doğaya salınıyor. Demek ki yetkililer, Tuzla Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, sağlık ekipleri görevini yapmıyor...
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Zamanında sayfiye yeri olan Tuzla vatandaşları zehirleniyor muyuz? Ölüyor muyuz? feryatlarının duyulduğu bir ilçeye dönüşmüş durumda. Takip edeceğiz, bunun sorumlularını bulacağız" dedi.
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Çevre kirliliğine sebep olanlara, hele bu işi bilinçli, kasıtlı yapan işletmelerin sahiplerine ağır hapis ve ağır para cezası verilmeli. Arıtma olmadan böyle bir işletmeye ruhsat verilmemeli. Cezalar gerçekten caydırıcı olmalı. Her vatandaş ''kimse benim de yaşadığım çevreyi kirletemez'' demeli, ihbar etmeli ve şikayet etmeli.
kuş sıçsa siyasi ranta çevirmeye yönelik yorumlar yapıldığı için yorumlar önemli deil bu işi yapan hakettiği cezayı almalı
@palermo544 peki sence siyasi güvenceleri olmasa böyle bir işi kimler yapabilir bir kilo bakır kabloyu yaktım diye iki tane ekip arabası geldi bu ülkede her şey siyasi güç bunu aklının bir köşesine yaz
Yüreğiniz gücünüz varsa bunu yapan kurumu ve sahiplerini ticaretten men edin. Herkese ders olsun. Havamızı suyumuzu kirletenlere ders olsun..
İki gün önce Bostancı,Küçükyalı,Maltepe sahillerinde karaya vuran balıkların sebebide bu atıklar olabilir.Önce denizdeki sonra karadaki oksijeni yok etmiş gözüdönmüş para delisi,doğa katili bir firma.En kısa sürede sorumlular ortaya çıkarılmalı ve gereken cezayı almalılar.
Cezalar gerçekten caydırıcı olmalı. Her vatandaş ''kimse benim de yaşadığım çevreyi kirletemez'' demeli, ihbar etmeli ve şikayet etmeli.
Bu yöneticiler ne iş yapıyor. Hiç mi insan canının kıymeti yok. Ne kadar çok ihmal var. Yazıklar olsun beyinsizler.
kesin akp li bi şirketin işidir kendine güvendiğine göree bu cesareti bulamazdı yoksa
Sizce bu atıkları döken şirketler bulunacak mı?Hadi bulundu yandaş çıkacaklar mı?
para uğruna insanların sağlığını hiç düşünmeden tehlikeye atanlar bence cinayete teşebbüsle yargılanmalı tabi onları yargılayacak bir adalet sistemi var ise
İnsanına ,Doğasına ,denizine,hayvanına,tabiatına,şehir ve köyüne bu kadar ihanet eden bir millet varsa o da Türklerdir desek yanılmış olmayız.Para denilince gözümüz hiç bir şeyi görmüyor.Yeter ki para bende olsun. Diğer insanlar, doğa,deniz,tabiat mahvolurmuş kimsenin umurunda değil.Yazık bu ülkeye.
Vatandaş, çevre ve deniz canlıları bu rantiyenin hiç umurunda değildir. Bunlara hiç bir şey olmaz. Yoksa bu sabah bu iş yeri hemen tespit edilip kapatılırdı...
EVET BULURSUNUZ, BAKARSINIZKİ YANDAŞ , BU GAZ BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL İNSAN SAĞLIĞINADA İYİ GELİYORMUŞ DERSİNİZ..
Yazıklar olsun,ne denizimiz ne dağımız nede ovamız kaldı,böyle vicdansız düşüncesiz yaratıklar yüzünden.her yer kimyasal yazık dünayı yaşanmaz hale getirenler böyle insafsızca pislik saçanlardır.burda bunu yapıyordur başka bir yerde de doğa çevre hayranı olduğunu çevreye zarar vermeyelim konuşmaları yaparlar gösteriş olsun diye,kendi ailesinin evinin bahçesine döksün bu kimyasalları,bunca insanı tedirgin edip hastanelere acillere gitmesine sebep oldu,hastane ve görevlileri meşgul ettirdi,bunların hesabını gerçekten sorun yetkililer üç beş kuruş ceza yazıp salmayın,salıyonuz aynısını yapıyolar
faprikatörler icin insan sagligi öneml degil, kücük ceza , büyük rüsvet ile kapatılır, kılıfı önceden hazırlamıştır, halk ayaklanmalı ses getirmeli duyarsı halkız
yazik cocuklarimizin geleceği çalınıyor bu sekilde. Denizde yaşayan canlılar ya da yağmurla bunlar içimize işliyor. Bu konuda cok ciddi denetimler olmalı ve ağır yaptırımlar olmalı.
Tuzla belediyesi görevini yapmıyor adamlar ellerini kollarını sallyarak gelip kimyasal atık boşaltıyorlar, ramazanda iftar sofrası kurmakla düzelmiyor bu işler,insanlar sesini yükseltmeli zehirleniyoruz nefes alamıyoruz ölüyoruz.
@serkankal hocam doğru söyledin her gece 3 den sonra fabrikalar basıyolar kimyasalı havaya...
cüzzi bir cezayla gaz alınır aynı tas aynı hamam adamlar nükler enerji için çevreye zararı yok diyor kimyal atığamı zararlı diyecek ancak kendilerinden olmayan bir işletmeciyse ozaman vay haline
Faili meçhul kalacağından eminim
hastanelerin patolojik atıkları formol ve ksilen benzeri kimyasal atiklar olabilir. Normalde belediyeler bu atıkları topluyor ama nerelere döküyor ya da gercekten imha ediyor mu emin degilim
Pendik sahilde oturuyorum. Bizide etkiledi koku.
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