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Twitter'ı kasıp kavuran komik tweet'ler

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 12:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

Güncel konularla kasıp kavrulan Twitter, içinde bulunduğu duruma oldukça eğlenceli şekilde isyan edenleri de bünyesinde barındırıyor. Peki ortaya nasıl tweetler çıkıyor dersiniz? İşte cevabı...

Bu tweetlere gülmemek imkansız

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Twitter'da gündem genellikle ağır.
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Bazen kafayı dağıtmak için kara bulutları dağıtmakta fayda var.
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İşte Twitter'da fenomen olmuş kahkaha garantili tweetler...
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