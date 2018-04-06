Üç Kadın filmi gerçek oldu! Aldatılan 4 kadın bir araya gelip bakın ne yaptı

Fransa'nın Lyon kentinde yaşanan olay da bu filmdeki sahneleri aratmadı. Aynı anda 4 kadınla ilişki yaşayan adam internet üzerinden birbirlerini bulup bir araya gelince oldukça zor anlar yaşadı. Adeta intikam yemini eden kadınlar, kendilerini kandıran adamın evinin önünde buluşmaya karar verdi. Sonrasında yaşananlarsa polise yansıycak boyuta geldi. İşte Üç Kadın filminin görüntüleriyle Times gazetesinde yer alan haberin detayları...

Aldatılan kadınların acı intikamları

1 / 44 Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı.

2 / 44 Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı.

3 / 44 Polis raporuna göre kadınlar adamı makasla tehdit etti, adama tokat attı, hakaret etti ve adamın başına vazo fırlattılar.

4 / 44 27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulans intikal etti.

5 / 44 Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü.

6 / 44 Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak.

7 / 44 Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu.

8 / 44 Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.

9 / 44 Aldatılmayı hazmedemeyen Üç Sevgili filmindeki kadınlar da bir araya gelip intikam planı yapmışlardı. Tarık Akan'ı eve çağırıp böyle dövmüşlerdi...

10 / 44

11 / 44

12 / 44 ALDATILAN KADINLARIN ACI İNTİKAMLARI Dominik Cumhuriyeti’nin Puerto Plata kentinde yaşayan 28 yaşındaki Johanny Diaz, uyuşturucu vererek bayılttığı 44 yaşındaki eski sevgilisi Samuel Ventura Garcia’nın cinsel organını kesti.

13 / 44 CİNSEL ORGANI YERİNE DİKİLDİ AMA... Hastaneye kaldırılan Garcia’nın cinsel organı yerine dikildi. Ancak ameliyatının başarılı geçip geçmediği henüz belli değil.

14 / 44 'BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ' Saldırıdan sonra beraber kaldıkları kulübeden kaçan kadını polis yakaladı. Tutuklanan kadın, iki yıldır birlikte olduğu adamın kendisini defalarca ölümle tehdit ettiğini belirterek, saldırıdan dolayı pişman olmadığını söyledi.

15 / 44 TECAVÜZ İDDİASI Diaz, terk etmek istediği Garcia’nın zor kullanarak kendisiyle birlikte olduğunu da ifade etti.

16 / 44 Polis, çiftin büyük ihtimalle sonu ayrılmaya giden ateşli bir tartışma yaşadıklarını duyurdu.

17 / 44 EŞLERİN ACI İNTİKAMLARI Bir Reddit kullanıcısı kız arkadaşını kendisini aldattığını öğrenince ona bir sürpriz hazırlamak istedi.

18 / 44 Burada evinin anahtarı bulunuyor. Artık bekar olduğuna göre cinsel içerikli mesajlaşmalarının yüzünden suçluluk duymana gerek kalmadı. Ya da Michael ile çıktığın veya Derek ile birşeyler içtiğin için de… </p>

19 / 44 Ama sürpriz bozuluyor, çünkü bu fotoğrafları Reddit'te paylaştıktan sonra kız arkadaşının bir arkadaşı tarafından tesadüfen durum fark ediliyor ve erkek arkadaşının kendisine böyle bir sürpriz hazırladığından bahsederek tüm sürprizi mahvetmiş.</p>

20 / 44

21 / 44

22 / 44

23 / 44

24 / 44

25 / 44 Aldatma olaylarına karşı insanların verdikleri tepkiler çok farklı olabiliyor.

26 / 44 Eşini bir başka adama çıplak fotoğraflarını gönderirken yakalayan adam, intikamını almaya karar verdi. Eşini New York sokaklarına çırılçıplak bırakan ve bir de kameraya alan kızgın koca, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

27 / 44 Bir havluya sarılı vaziyette sokağa çıkarttığı eşini ayağında sadece botları kalacak şekilde çıplak bırakan koca, onu dakikalarca halkın içerisinde yürümeye zorladı.

28 / 44 Sosyal medyada büyük tepki gören görüntüleri izleyenlerin bir kısmı kızgın kocaya hak verirken, bir kısmı ise böyle bir cezanın kabul edilemeyeceğini savundu.

29 / 44 Çin'in Hunan eyaletinde bir kadın, fazla kilolu olduğu için kendisini terk eden sevgilisinden intikam almak için oldukça ilginç bir yol buldu</p>

30 / 44 Genç kadının Twitter'ın Çin'deki versiyonu olarak bilinen Weibo'da "Xiaoxiao” kullanıcı adıyla paylaştığı mesaj büyük şaşkınlık yarattı.

31 / 44 Paylaşım rekorları kıran mesajda kadın, kilolu olduğu için kendisini terk eden eski sevgilisi Yang Şiaolei'ye yağlarından yapılan sabunu annesine hediye olarak gönderdiğini yazdı.

32 / 44 Independent'ın haberine göre, Yang ise eski sevgilisine internetten sert bir şekilde verdiği cevapla şöyle dedi: "Neden beni internette kötü gösteriyorsun? Aramızdakiler çoktan bitti, hastaneye gidip yağ aldırarak beni iğrendirmene gerek yoktu. Kahretsin! İnsanları sadece görünüşleriyle mi değerlendiriyorum? Annemi iğrendirmene gerek yoktu.”</p><p> Xiaoxiao bunun üzerine yayınladığı son mesajda, "Benim kilolu olduğumu söyledin. İnan ya da inanma bütün ailene sabun gönderiyorum” yazdı.

33 / 44 Japonya'da bir kadın, bambaşka bir intikam yöntemi olarak kendisini aldatan sevgilisinin bütün elektronik eşyalarını gözünü kırpmadan telef etti ve intikam anının görüntülerini ona gönderdi.

34 / 44 İngiltere'de ise bir kadın kendisini aldatan kocasının arabasının camını kırdı ve içinde dışkı olan bir kovayı "hediye olarak" geride bıraktı.

35 / 44 Almanya'da ise başka bir kadın, sevgilisinin kendisini aldatırken görüntülerini çekti ve bu görüntüleri fotoğraf olarak bastırdıktan sonra arabasını bir aldatış sergisine çevirdi.

36 / 44 2011 yılında Ryan Fitzgerald adlı bir dövmeci, sevgilisi Rossie'nin onu aldattığını öğrenince sırtına işte bu dövmeyi yaptı. Sevgilisinden sırtına Narnia Günlükleri filminden bir sahneyi dövme yapmasını isteyen Rossie, başına neyin geleceğini bilmiyordu. Aynaya baktığı zaman gördüğü şey, yanlış adamı aldattığının resmi belgesi gibiydi. Rossie bu dövme yüzünden Ryan'a 100.000 dolarlık bir tazminat davası açmıştı. Ryan cezayı ödemeyi "İntikam paha biçilmezdir." sözleriyle kabul etti.

37 / 44 ABD'de bir Facebook kullanıcısı kendisini ev arkadaşıyla aldattığını öğrendiği kız arkadaşını yatak odasında bastı ve fotoğraflarını çekti. Bu fotoğrafları Facebook'ta yayınlayarak onu bütün çevrelerine rezil etti. İlginçtir paylaştığı fotoğrafları ilk beğenenler yine sevgilisi ve arkadaşı oldu.

38 / 44 Sevgilisinin onu okuldaki diğer kızlarla aldattığını öğrenen bir genç, onun fotoğraflarını "Kayıp Köpek İlanı" olarak dağıttı ve yaptıklarını afişe etti.

39 / 44 Yine ABD'de bir kadın kendisini aldatan sevgilisinin bütün eşyalarını bedava olarak yoldan geçenlere dağıttı.

40 / 44 ABD'de dominant bir kadın ise sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince onu "adil" bir şekilde cezalandırdı. Onu şehir merkezindeki bir parka dikti ve "Ben aldattım, cezam da bu." yazısıyla bütün gün orada durmasını sağladı.

41 / 44

42 / 44

43 / 44