Uçak yolculuğunda sınır tanımıyorlar!

Evinden uzakta olduğunun farkında olmadan evindeki rahatlığı sürdürmeye karar veren yolcular ortaya ilginç mi ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.

En garip uçak yolculukları

1 / 36 Bulutların üzerinde uçarken bazı insanların düşmekten korktuğu için bazılarınınsa camdan dışarıya fırlayarak uçacağını düşündüğü için tedirgin olduğunu hatta bazılarınınsa tüm bunların stresiyle ağladığını hayal edebilirsiniz.

2 / 36 Fakat gerçek bu çerçevede gerçekleşenlerden çok farklı.

3 / 36 Öyle ki bazı insanlar rahatlık konusunda fazla umursamaz davranıp kamusal alanda olduklarını dahi unutabiliyor. Başkalarının haklarını umursamadan rahat yolculuk etmenin peşine düşebiliyorlar.

4 / 36 İşte bu durumlarda bakın dışarıdan oldukça durağan gözüken uçakların içinde neler yaşanıyor...

5 / 36 ARKADAKİ KİMİN UMRUNDA! Ekrandan film izleyen bir kadın arkasındaki yolcunun da ekranı kullanabileceğini umursamadan saçlarını koltuktan sarkıtıyor. Bu durumda ekranı kullanma fikrinden bir hayli uzaklaşan yolcu, film izlemeyi bırakın kitabını rahatça tutacak yer dahi bulamayabiliyor. Sebebiyle yolcunun saçlarına değdiğinde rahatsız olacağını düşünmesi...

6 / 36 Umuyoruz ki bu iki yolcu birbirini tanıyordur...

7 / 36 Uyumaya oldukça hevesli gözüken bu adam, perdeleri kapatıyor, pantolonundan kurtuluyor ve yumuşacık yastığına kendisini bırakıveriyor.

8 / 36 Öndeki yolcunun yaptığı bu hareketi fark etmeyeceğini umuyor olabilir mi?

9 / 36 Yemeklerin yerini ayaklar alınca...

10 / 36 Yer işgalinde sınır yok...

11 / 36 EN GARİP UÇAK YOLCULUKLARI Uçak yolculukları her zaman için bir yere gitmenin en hızlı yoludur. Yapılan ikramlar olsun yerden binlerce metre yukarda vermenin hissi olsun başlı başına keyifli bir aktivitedir.

12 / 36 Ama eğer sizin de yanınızda yolculuğunuzu rezil eden birileri varsa, bir saatlik uçuş bile rezalete dönüşebilir.

13 / 36 İşte kanıtı...

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