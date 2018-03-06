Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı

Malezyalı adamın uçakta yaptıkları ülke gündemine oturdu.
Uçakta çırılçıplak porno izleyince...
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Cumartesi gecesi Malezya’nın Kuala Lumpur kentinden Bangladeş’in başkenti Dakka’ya giden uçaktaki bir yolcu, ortalığı karıştırdı.
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20 yaşındaki üniversite öğrencisi, önce uçakta soyunarak kendi dizüstü bilgisayarından porno izledi. Sonra da görevlilerin kendisini nazikçe uyarmasının ardından, uçaktaki hosteslere sarılmaya çalıştı. Hosteslerin karşılık vermemesiyse çıplak yolcuyu daha da sinirlendirdi.
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Bir türlü sakinleştirilemeyen genç erkek, bağlanarak kontrol altına alındı. Uçak Dakka’ya inince de tutuklandı. Adamın bu garip davranışının ardındaki sebep açıklanmadı. Ancak uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği tahmin ediliyor.
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UÇAKTA SEKS İTİRAFI!
Victoria's Secret podyumuna 18 yaşında çıkan ve dünyanın en çok talep gören modellerinden biri olan Kelly Gale, yaptığı açıklamayla ülkenin gündemine oturdu.
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İşte Avustralya'da yayınlanan sabah programına katılan güzel modelin 'The Kyle and Jackie Show'da ses getirecek itirafları...
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22 yaşındaki Gale, uzun süre birlikte olduğu sevgilisiyle uçakta seks yaptığını açıkladı.
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Kökeni Avustralya ve Hindistan'a dayanan ünlü model, "Bu yapmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi hissettim" diyerek sunucuları şaşırttı.
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Uçakta seks fantezisinin skandala dönüştüğünü de itiraf eden Gale, tuvaletten çıkarken basıldıklarını ve buna gülüp geçtiğini anlattı.
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Gale, başta gizlemeye çalışsa da söyleşinin ilerleyen dakikalarında uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiği kişinin lise yıllarından bu yana birlikte olduğu ilk aşkı Johannes Jarl olduğunu söyledi.
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KALÇA SELFIE'Sİ ISRARI UÇAKTAN ATTIRDI
Selter kalça selfiesi çekmek için ayağa kalkınca hostesler tarafından uyarıldı ancak oturması yönündeki ikazlara aldırmadı.
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Mürettebatın oturması için yaptığı uyarılara alaycı bir şekilde yanıt veren güzel model çağrılan polis eşliğinde uçaktan indirildi.
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5 POLİS EŞLİĞİNDE İNDİ
24 yaşındaki sosyal medya yıldızı 5 polis tarafından uçaktan indirilirken bu durum uçuşum 90 dakika kadar rötar yapmasına sebep oldu.
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Mürettebatın pilot ile konuşmasından sonra uçaktan indirilen Selter olayı cep telefonu ile de kaydetti.
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"ÇATIŞMACI BİR İNSAN DEĞİLİM"
27 Ocak günü, New York uçuşunda yaşanan bu olay ile ilgili konuşan model, "Ben çatışmacı bir insan değilim" dedi.
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Selter uçaktan indirilirken yanında kız kardeşi de vardı. Belfie adı verilen kalça selfieleri ile meşhur olan modelin Instagram'da 12 milyona yakın takipçisi var.
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