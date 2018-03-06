Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı

Malezyalı adamın uçakta yaptıkları ülke gündemine oturdu.

Uçakta çırılçıplak porno izleyince...

1 / 47 Cumartesi gecesi Malezya’nın Kuala Lumpur kentinden Bangladeş’in başkenti Dakka’ya giden uçaktaki bir yolcu, ortalığı karıştırdı.

2 / 47 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, önce uçakta soyunarak kendi dizüstü bilgisayarından porno izledi. Sonra da görevlilerin kendisini nazikçe uyarmasının ardından, uçaktaki hosteslere sarılmaya çalıştı. Hosteslerin karşılık vermemesiyse çıplak yolcuyu daha da sinirlendirdi.

3 / 47 Bir türlü sakinleştirilemeyen genç erkek, bağlanarak kontrol altına alındı. Uçak Dakka’ya inince de tutuklandı. Adamın bu garip davranışının ardındaki sebep açıklanmadı. Ancak uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği tahmin ediliyor.

4 / 47 UÇAKTA SEKS İTİRAFI! Victoria's Secret podyumuna 18 yaşında çıkan ve dünyanın en çok talep gören modellerinden biri olan Kelly Gale, yaptığı açıklamayla ülkenin gündemine oturdu.

5 / 47 İşte Avustralya'da yayınlanan sabah programına katılan güzel modelin 'The Kyle and Jackie Show'da ses getirecek itirafları...

6 / 47 22 yaşındaki Gale, uzun süre birlikte olduğu sevgilisiyle uçakta seks yaptığını açıkladı.

7 / 47 Kökeni Avustralya ve Hindistan'a dayanan ünlü model, "Bu yapmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi hissettim" diyerek sunucuları şaşırttı.

8 / 47 Uçakta seks fantezisinin skandala dönüştüğünü de itiraf eden Gale, tuvaletten çıkarken basıldıklarını ve buna gülüp geçtiğini anlattı.

9 / 47 Gale, başta gizlemeye çalışsa da söyleşinin ilerleyen dakikalarında uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiği kişinin lise yıllarından bu yana birlikte olduğu ilk aşkı Johannes Jarl olduğunu söyledi.

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12 / 47 KALÇA SELFIE'Sİ ISRARI UÇAKTAN ATTIRDI Selter kalça selfiesi çekmek için ayağa kalkınca hostesler tarafından uyarıldı ancak oturması yönündeki ikazlara aldırmadı.

13 / 47 Mürettebatın oturması için yaptığı uyarılara alaycı bir şekilde yanıt veren güzel model çağrılan polis eşliğinde uçaktan indirildi.

14 / 47 5 POLİS EŞLİĞİNDE İNDİ 24 yaşındaki sosyal medya yıldızı 5 polis tarafından uçaktan indirilirken bu durum uçuşum 90 dakika kadar rötar yapmasına sebep oldu.

15 / 47 Mürettebatın pilot ile konuşmasından sonra uçaktan indirilen Selter olayı cep telefonu ile de kaydetti.

16 / 47 "ÇATIŞMACI BİR İNSAN DEĞİLİM" 27 Ocak günü, New York uçuşunda yaşanan bu olay ile ilgili konuşan model, "Ben çatışmacı bir insan değilim" dedi.

17 / 47 Selter uçaktan indirilirken yanında kız kardeşi de vardı. Belfie adı verilen kalça selfieleri ile meşhur olan modelin Instagram'da 12 milyona yakın takipçisi var.

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