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Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Dakka'ya giden bir uçakta çırılçıplak porno izleyip hostesleri kucaklamaya çalışan adam uçaktan atıldı.

Malezyalı adamın uçakta yaptıkları ülke gündemine oturdu.

Uçakta çırılçıplak porno izleyince...

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Cumartesi gecesi Malezya’nın Kuala Lumpur kentinden Bangladeş’in başkenti Dakka’ya giden uçaktaki bir yolcu, ortalığı karıştırdı.
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20 yaşındaki üniversite öğrencisi, önce uçakta soyunarak kendi dizüstü bilgisayarından porno izledi. Sonra da görevlilerin kendisini nazikçe uyarmasının ardından, uçaktaki hosteslere sarılmaya çalıştı. Hosteslerin karşılık vermemesiyse çıplak yolcuyu daha da sinirlendirdi.
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Bir türlü sakinleştirilemeyen genç erkek, bağlanarak kontrol altına alındı. Uçak Dakka’ya inince de tutuklandı. Adamın bu garip davranışının ardındaki sebep açıklanmadı. Ancak uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği tahmin ediliyor.
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UÇAKTA SEKS İTİRAFI!

UÇAKTA SEKS İTİRAFI!
Victoria's Secret podyumuna 18 yaşında çıkan ve dünyanın en çok talep gören modellerinden biri olan Kelly Gale, yaptığı açıklamayla ülkenin gündemine oturdu.
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İşte Avustralya'da yayınlanan sabah programına katılan güzel modelin 'The Kyle and Jackie Show'da ses getirecek itirafları...
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22 yaşındaki Gale, uzun süre birlikte olduğu sevgilisiyle uçakta seks yaptığını açıkladı.
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Kökeni Avustralya ve Hindistan'a dayanan ünlü model, "Bu yapmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi hissettim" diyerek sunucuları şaşırttı.
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Uçakta seks fantezisinin skandala dönüştüğünü de itiraf eden Gale, tuvaletten çıkarken basıldıklarını ve buna gülüp geçtiğini anlattı.
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Gale, başta gizlemeye çalışsa da söyleşinin ilerleyen dakikalarında uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiği kişinin lise yıllarından bu yana birlikte olduğu ilk aşkı Johannes Jarl olduğunu söyledi.
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KALÇA SELFIE'Sİ ISRARI UÇAKTAN ATTIRDI

KALÇA SELFIE'Sİ ISRARI UÇAKTAN ATTIRDI
Selter kalça selfiesi çekmek için ayağa kalkınca hostesler tarafından uyarıldı ancak oturması yönündeki ikazlara aldırmadı.
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Mürettebatın oturması için yaptığı uyarılara alaycı bir şekilde yanıt veren güzel model çağrılan polis eşliğinde uçaktan indirildi.
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5 POLİS EŞLİĞİNDE İNDİ

5 POLİS EŞLİĞİNDE İNDİ
24 yaşındaki sosyal medya yıldızı 5 polis tarafından uçaktan indirilirken bu durum uçuşum 90 dakika kadar rötar yapmasına sebep oldu.
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Mürettebatın pilot ile konuşmasından sonra uçaktan indirilen Selter olayı cep telefonu ile de kaydetti.
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"ÇATIŞMACI BİR İNSAN DEĞİLİM"

"ÇATIŞMACI BİR İNSAN DEĞİLİM"
27 Ocak günü, New York uçuşunda yaşanan bu olay ile ilgili konuşan model, "Ben çatışmacı bir insan değilim" dedi.
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Selter uçaktan indirilirken yanında kız kardeşi de vardı. Belfie adı verilen kalça selfieleri ile meşhur olan modelin Instagram'da 12 milyona yakın takipçisi var.
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ulan bize denk gelmezki o laptop u kafasında ikiye böleyim
Uçak havalandıktan sonra, uçaktan atılsaydı...
BİZE DENK GELMEZ Mİ DİYEN DANGALAK YANINDA BİRİ VARKEN YAPABİLİRMİ HEEEE UÇAĞI KAPATMIŞ HERİFOĞL REKLAM REKLAM BUUUU
onu64 internet delikanlılığı yapma senin klavyenin arkasındaki erkekliğin bana yetmez etek giyersin sonra
ADAM UÇAĞI TEK BAŞINA KAPATMIŞ NE YAPACAK DİKİ NE YANINDA ARKA ÖN BON BOŞ ŞANSLI ERKEK PARALI ERKEK REKLAM YAPMIŞ REKLAM
her türlü iddiaya girerim adamın ki 10 santimden fazla değil. ve aynen reklam
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