HABER

Ukrayna'nın en güzel kızı seçildi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen uluslararası güzellik yarışı ‘Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2018’in kazananı Kırgızistanlı model Altınay Abdımomunova oldu.

Odesa Belediyesi'nin resmi internet sitesi Odessa Life'ta yer alan habere göre yarışmaya Ukrayna, İsrail, Arnavutluk, Estonya, Almanya, Romanya, Moldova, Belarus, Bulgaristan ve Avusturya'dan güzeller katıldı.

Altınay Abdımomunova Black Sea 2018 güzeli seçildi

1 / 10

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen finalde yarışmacılar ulusal kıyafetleri sergiledi, akşam elbisesiyle podyumda yürüdü ve tanıtım videolarını sundu.
2 / 10

Jüri, yarışmanın ödülünü Kırgızistan temsilcisine verdi. Abdımomunova, değerli metalden yapılan ve değerli taşlarla süslenen taç aldı.
3 / 10

İsrail güzeli ikinci olurken Moldova temsilcisi de Miss Bikini kategorisinin ödülünü aldı.
4 / 10

İki yıldır üst üste Odessa'da yapılan uluslararası yarışma ‘Odessa'ya istiyorum' festivalinin bir parçası oldu.
5 / 10

Altınay Abdımomunova, ülkesini diğer güzellik yarışmalarında da temsil etmişti. Geçen yılın eylül ayında Tayvan'daki Global Charity Queen güzellik yarışmasına katılan Kırgız güzel, 3 ay sonra da Ermenistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu Top Modeli güzellik yarışmasına katılarak Miss Gülümseme kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmuştu.
6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Odessa Miss Tourism International, Ukraine Black Sea

En Çok Okunan Haberler

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kraliçe Victoria'nın askere yolladığı çikolata 118 yıl sonra ortaya çıktı

Kraliçe Victoria'nın askere yolladığı çikolata 118 yıl sonra ortaya çıktı

Tren kazası sonrası cenazesini teşhis edenler gözyaşlarına boğuldu

Tren kazası sonrası cenazesini teşhis edenler gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'daki olay yerinden son görüntüler

Tekirdağ'daki olay yerinden son görüntüler

Çorlu'da en acı bekleyiş!

Çorlu'da en acı bekleyiş!

Dünyanın en ilginç doğum hikayeleri sizi şaşkına çevirecek

Dünyanın en ilginç doğum hikayeleri sizi şaşkına çevirecek

Japonya'da büyük felaket... Onlarca kişi öldü

Japonya'da büyük felaket... Onlarca kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.