Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Farklı ülkelerde çeşitli sayıda evi bulunan kraliyet ailesi, yaşamlarını sürdürdüğü her ülkenin en seçkin muhitlerinde oturuyor, özel tasarımcıların dizayn ettiği evlerde oturuyor. İşte ülkeleri kriz yaşarken sefa süren Yunan kraliyet ailesinin gözlerden uzak yaşamı...

Yunanistan'dan taşınan kraliyet ailesinin lüks yaşamı

1 / 20 1970'lerde monarşiyi terk ederek demokrasiyi benimseyen Yunanistan'da ülkeden maddi kaynakları kesilerek yurtdışına gitmek zorunda kalan Yunanistan Kraliyet ailesinin lüks yaşamı ortaya çıktı.

2 / 20 Yunanistan 1974'te düzenlenen referandum ile cumhuriyeti benimserken kraliyet ailesi ile bağları koparmak için maddi destek verilmeyeceği açıklanmıştı. Bu durum hala sürüyor; aile Yunanistan’dan maddi destek alamasa da hâlâ zengin.

3 / 20 Ailenin başında Kral Constantine var. Onun arkasından, 51 yaşındaki, Prens Pavlos ve 48 yaşındaki eşi Prenses Marie Chantal geliyor.

4 / 20 Çiftin, biri Prenses Olympia (fotoğraftaki) olmak üzere, 5 çocuğu var. Çiftin, çocuklarının geleceği ve onlara yakın olmak için farklı yerlerde evleri var.

5 / 20 Bu evler arasında New York’daki daire, Londra’daki konak ve Yorkshire’deki taşra evi sayılabilir.

6 / 20 Aile, çocukların eğitimi için 2004’de New York’dan Londra, Chelsea’ya taşındı.

7 / 20 Orada seçkin bir muhit olan Chenyne Yolu’na taşındılar ve Roman Abramovich’in 100 milyon sterlin değerinde evinin bulunduğu muhite yerleştiler.

8 / 20 Evin iç tasarımı için, özel tasarımcı François Catroux’u tuttular ve bazı sanat eserlerini modern sanat sanatçısı Herve van der Straeten’den aldılar.

9 / 20 Evin genel olarak rengi siyah ve beyaz. Eşyalarda minimalist ve tek renkli stil ön planda.

10 / 20 Her odada vazo içinde taze çiçekler bulunuyor. Evin arkasında özel tasarlanmış bir bahçe bile var.

11 / 20 Yorkshire Ailenin, Yorkshire’da aslen Kral Constantine tarafından alınmış olan taşra evleri var. Aile İngiltere’de yaşarken çoğu hafta sonunu burada geçiriyordu. Ev, ailenin inzivaya çekilmesi ve erkeklerin avlanması için tasarlanmış.

12 / 20 Ev, orijinalde, aile için avcılık kulübesiydi. Avcı kulübesi, 32.000 dönümlük arazi üzerinde kurulmuş olup, bölgede avcılık, uzun bir yürüyüş yapmak ve açık hava sporları yapmak için fazlasıyla alan vardı. Zamanla ev genişletilse de, hâlâ büyük bir bahçesi var. Prenses Marie Chantal, burası hakkında, “Hong Kong’da büyürken kalmaktan keyif alacağım, burası gibi, muhteşem bir yer hayal etmiştim. Şehir ve taşra tarzlarının birbirine karıştığı biriyim.” dedi.

13 / 20 New York New York’da ise iki farklı evde kalınıyor. Prenses Olympia, Soho bir apartmandaki dairede kalıyor. Daire, tek yatak odalı ve fiyatı aylık 9,000 dolar. Dairenin bulunduğu apartmanın 24 saat kapıcısı, güneşlenme yeri ve spor salonu var. Evinden paylaştığı fotoğraflara göre, her yeri üniversitede okuduğu lisansa göre kitaplarla yani tasarım kitapları ile doldurmuş.

14 / 20 Ebeveynler ise Manhattan’da kalıyor. Oraya yerleşme amaçlarının üniversitedeki çocuklarının yanında olmak olduğunu söylüyorlar. Evlerini minimalist bir tarzda dekore etmişler.

15 / 20 Tek renkli mobilyalar, Diptyque mumları ve moda kitaplarıyla süslenmiş olan ev ailenin kışın çoğunu geçirdiği yeni evleri.

16 / 20 Cotswolds Ev, konak olarak geçiyor ve kırsal bölgede bulunuyor. Buradaki ev, Prenses Olympia, , tarafından “mutlu bir yer” olarak tanımlanıyor.

17 / 20 Prenses Olympia, Instagram’da evin manzarasını gösteren ve dışarıda bulunan yemek masasın gösteren fotoğraflar paylaştı. Geçen sene, 21. yaş doğum günü partisini prenses burada yapmıştı.

18 / 20

19 / 20