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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak anılan Zimbabve'de sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar dünyada büyük yankı uyandırıyor.

Ülkelerinin içinde bulunduğu durumu umursamayan gençler bakın ailelerinin kazancıyla nasıl keyif çatıyorlar...

Fakir ülkenin zengin çocukları

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Vatandaşlarının çoğunluğu yoksul olan ülkede zengin çocuklarının lüks yaşamı görenleri şaşırtıyor.
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Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zimbabve'nin görünmeyen yüzü oldukça farklı hayatlar barındırıyor.
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Pahalı marka kıyafetler, altından saatlerle bezeli insanların hayatı, fotoğraflara bakanları ülkenin gerçeklerinden oldukça uzak bir atmosfere götürüyor.
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Maddi güçlerini sosyal medyada sergilemekten çekinmeyen Zimbabveli gençlerin yayınladığı kareler sanal alemde büyük yankı uyandırıyor.
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Onlarca araba, özel jetler ve üzerinde tekrar görmeyeceğiniz sayısız kıyafetler...
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İşte Zimbabve'nin zengin çocuklarının hayatları...
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Fakir zengin Zimbabwe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, dehşet çirkin ve kırolar . Eşek aynı eşek yani :)))))
işte ülkesini ingilizlere peşkeş çeken vatan hainlerinin çocukları
ALLAH DAHA ÇOK VERİSİN...
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