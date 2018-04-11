Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor

Ülkelerinin içinde bulunduğu durumu umursamayan gençler bakın ailelerinin kazancıyla nasıl keyif çatıyorlar...

Vatandaşlarının çoğunluğu yoksul olan ülkede zengin çocuklarının lüks yaşamı görenleri şaşırtıyor.

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Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zimbabve'nin görünmeyen yüzü oldukça farklı hayatlar barındırıyor.