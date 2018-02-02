Ülkelerine gelmesini dahi istemiyorlar

Rihanna'yı ülkelerinde istemiyorlar!

1 / 125 STK'ların temsilcileri, ortak bildiride başkent Dakar’da yarın düzenlenecek Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna’yı ülkede istemediklerini ilan etti.

2 / 125 'ILLUMINATI ÜYESİ' Yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna’nın Senegal’in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

3 / 125 'GEREKİRSE GÖSTERİ YAPACAĞIZ' Bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, İçişleri Bakanı'na ya da devlet başkanına gideceğiz." ifadeleri kullanıldı.

4 / 125 Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor.

5 / 125 Temmuz ayında Macron ile Paris’te görüşen Rihanna, Afrika’da bir faaliyete imza atacaklarını duyurmuştu.

6 / 125 Şarkıcı Rihanna, 24 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'dan eğitim için fon ayırmasını istemişti.

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11 / 125 AMCASI RIHANNA'NIN ÇAKMA GİYSİLERİNİ SATARKEN YAKALANDI! Ünlü şarkıcı Rihanna geçen mayıs ayında memleketi Barbados’u ziyaret ettiği sırada, Puma için tasarladığı kıyafetlerin sahtelerinin Bridgestown’daki, bir dükkanda satıldığını fark etti. 29 yaşındaki müzisyen durumu Barbados polislerine ve giyim şirketine bildirdi.

12 / 125 SATAN KİŞİ AMCASI ÇIKTI Yetkililerin araştırmaları sonucunda sahte ürünleri satan kişinin Rihanna’nın 53 yaşındaki amcası Leroy Fitzgerald Brathwaite olduğu ortaya çıktı.

13 / 125 Şoke olan Rihanna’nın Fenty isimili koleksiyonundaki terlik ve tişörtlerin çakmalarını satan Brathwaite tutuklandı.

14 / 125 Fakat, De Warrior sahne adını kullanan Bajun sanatçısı Brathwaite, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılarak, davası ileriki bir zamana ertelendi.

15 / 125 Brathwaite’in savunma avukatı, onun tutuklanmadan önce hiçbir uyarı almadığını söyledi.

16 / 125 Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın reklam ve tanıtımı için hiç para harcamadan 9 Eylül'de piyasaya sürdüğü "Fenty Beauty" isimli makyaj markası da kısa zamanda 72 milyon dolar değere ulaşmıştı.

17 / 125 RİHANNA'DAN ŞİŞMANLIK AÇIKLAMASI Son dönemde alıp verdiği kilolarla gündeme gelen Barbados'lu şarkıcı Rihanna, ''Kıyafetlerimi belirlemeden önce kendime ‘bu hafta şişman haftam mı, yoksa zayıf haftam mı?’ diye sormam gerekiyor'' diyerek gündeme oturdu.

18 / 125 "BİREYSEL BİR DURUM" 29 yaşındaki yıldız ‘Hemen hemen her gün buna dikkat etmem gerekiyor. Bir gün gayet fit hissediyorum ama sonraki gün başka bir fizikteyim. Bir sonraki hafta bambaşkayım. Bu tamamen bireysel bir durum’ diye ekledi.

19 / 125 Rihanna; eleştirilere "Kötü halimle idare edemiyorsan(ız) en iyi halimi haketmiyorsun(uz)" diyerek yanıt vermişti.

20 / 125 Rihanna, 2012'de verdiği röportajda: ''Vücudunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Sevseniz de sevmeseniz vücudunuz bu ve bunu sevmek zorundasınız. Hiç kimse yüzde yüz düzgün olamaz'' diye konuşmuştu.

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22 / 125 Yürüyen servet Rihanna Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

23 / 125 Yemeğe giderken bile şıklığından ödün vermiyor 29 yaşındaki şarkıcı Rihanna, dün gece New York'un Brooklyn bölgesinde arkadaşlarıyla akşam yemeğine giderken görüntülendi.

24 / 125 10 bin liralık tulumuyla dudak uçuklattı Kürklü çanta, Gucci ayakkabılar, elmas bileklikler ve Rosie Assoulin tasarımı pembe tulumuyla beğeni toplayan Rihanna'nın pembe tulumunun fiyatı ise 10 bin lira.

25 / 125 Kıyafetini elmas takılar ve Gucci ayakkabılarla tamamladı Sütyen tarzında bir üst giyen Rihanna'ya, 'göğüsleri fırlayacak gibi' yorumları yapıldı.

26 / 125 Rihanna, giydikleriyle kendinden söz ettirmeyi başarıyor Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

27 / 125 Yürüyen servet Rihanna Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

28 / 125 Yürüyen servet Rihanna Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

29 / 125 Yürüyen servet Rihanna Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

30 / 125 Yürüyen servet Rihanna Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

31 / 125 Gecenin sonuna doğru sütyeni fırlatıp attı New York'ta düzenlenen Diamond Ball hayır gecesinin partisine beyaz bir elbiseyle katılan 29 yaşındaki şarkıcı Rihanna bir kez daha tüm gözleri üzerine çekti. Jamie Foxx ve DJ Calvin Harris'in de aralarında bulunduğu birçok ünlünün katıldığı geceye Rihanna'nın damga vurmasının nedeni ise elbisesinin içine sütyen giymemesi olarak açıklanıyor.

32 / 125 Rihanna Geleneksel Elmas Balosu’nu ABD'nin New York kentinde düzenledi Suudi prensle yaşadığı aşktan, aldığı kilolara kadar gündemden hiç düşmeyen Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine ilgiyi üzerine çekecek bir konu buldu.

33 / 125 Ünlülerin akın ettiği gecede ise dikkatleri Rihanna çekti Parti çıkışında magazin basının objektiflerine yakalanan şarkıcının elbisesinin içine sutyen giymemesi olay oldu.

34 / 125 Geceye ilk olarak siyah bir elbiseyle katılan Rihanna, gecenin sonunda beyaz bir elbise giydi 29 yaşındaki şarkıcı tek omzunu açıkta bırakan asimetrik etekli beyaz elbisesinin altına yine beyaz şeritli bir topuklu ayakkabı giymişti.

35 / 125 Ancak elbisenin içine sutyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı Gecenin başında sütyenli ve siyah elbisesiyle görüntü veren Rihanna gece yarısı yapılan partide adeta sütyeni çıkarıp attı.

36 / 125 Gecenin sonuna doğru sütyeni fırlatıp attı Koyu uzun saçlarını salaş dalgalar halinde açık bırakan seksi şarkıcı, mor tonlardaki dumanlı göz makyajı ve parlak dudaklarıyla da kusursuzdu.

37 / 125 Gecenin sonuna doğru sütyeni fırlatıp attı Eğitim, sağlık gibi konuların işlendiği yardım gecesine ailesinin yanı sıra Beyonce, Jay Z, Calvin Harris, Jamie Foxx, Emily Ratajkowski, Lil Kim ve Martha Hunt gibi Hollywood ve müzik dünyasının ünlü isimleri akın etti. Etkinlikten elde edilen geliri kurucusu olduğu Clara Lionel Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan 29 yaşındaki şarkıcı, Etkinlikten elde edilen geliri kurucusu olduğu Clara Lionel Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

38 / 125 Rihanna'ya 'Suudi teneffüs' yapmıştı, meğer daha önce evliymiş! Bakın kiminle... Rihanna yaklaşık altı aydır iş adamı Hassan Jameel ile olan ilişkisini gizli tutmayı başardı. Ancak, playboy işadamı da işleri sakinleştirmekte oldukça başarılı.

39 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu Toyota'nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hassan Jameel ile beraber olan Rihanna geçtiğimiz haziran ayında İspanya'ya tatile gitmiş, havuzdaki öpüşme görüntüleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

40 / 125 İşte Hassan Jameel'in eski eşi İnternet sitesi DailyMail'de yer alan habere göre Hasan Jameel'in başından bir evlilik geçtiği ortaya çıktı.

41 / 125 Lina Lazaar adındaki eski eş Orta Doğu Sanatı'nda en etkili ilk 10 kadından biri 2012'de Paris Opera Binası'nda lüks bir törenle Hassan Jameel ile dünya evine giren Lina Lazaar, 'Jameel' soyadını kullanarak 2012'de bir dergiye verdiği röportajda, kocasının çok özel bir insan olduğunu söylemiş.

42 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu DailyMail, Hassan Jameel'in Lina'dan boşandıktan sonra Rihanna ile tanıştığını söylüyor. Ancak bu ayrıntı daha önce hiç gündeme gelmediği için Rihanna'nın hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanacaktır diye ekliyor.

43 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu Hasan Jameel'in eski eşi Lina, Suudi Arabistan'da sanat camiasının önemli bir üyesi, Orta Doğu Sanatı'nda ise en etkili ilk 10 kadından birisiymiş.

44 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu The Sun gazetesi Rihanna'ya yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, Rihanna'nın arkadaşlarına Suudi iş adamına sırılsıklam aşık olduğu ve ona tamamen vurulduğunu söylediği ifade ediliyor.

45 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu Rihanna yaklaşık altı aydır iş adamı Hassan Jameel ile olan ilişkisini gizli tutmayı başardı. Ancak, playboy işadamı da işleri sakinleştirmekte oldukça başarılı.

46 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu Rihanna yaklaşık altı aydır iş adamı Hassan Jameel ile olan ilişkisini gizli tutmayı başardı. Ancak, playboy işadamı da işleri sakinleştirmekte oldukça başarılı.

47 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu Rihanna yaklaşık altı aydır iş adamı Hassan Jameel ile olan ilişkisini gizli tutmayı başardı. Ancak, playboy işadamı da işleri sakinleştirmekte oldukça başarılı.

48 / 125 Rihanna ve Hassan Jameel'in samimi halleri gündem olmuştu Rihanna yaklaşık altı aydır iş adamı Hassan Jameel ile olan ilişkisini gizli tutmayı başardı. Ancak, playboy işadamı da işleri sakinleştirmekte oldukça başarılı.

49 / 125 Rihanna hayranlarını kandırmaya çalıştı ama... Ülkesi Barbados'un düzenlediği Crop Over Festivali'ne her yıl olduğu gibi bu yılda Rihanna damgasını vurdu. Suudi işadamı sevgilisi ve kilolarıyla gündeme gelen şarkıcı bu kez de paylaştığı fotoğrafa photoshop yapmasıyla konuşuluyor.

50 / 125 Kilolarını gizledi ama ayrıntıyı fark etmedi Genç şarkıcı, başında turkuaz rengi bir peruk, üzerinde tüyler ve taşlarla süslü canlı renkli bir kostümle çektirmiş olduğu fotoğrafını İnstagram'da paylaşmasının ardından coşkulu yorumlar aldı. Ancak Rihanna'nın yaptığı photoshop da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Muhtemelen fazla kilolarını photoshop yardımıyla gizlemeye çalışan Rihanna'nın gözünden bu ayrıntı kaçtı. Fotoğrafta, iki başparmak tırnağı varmış gibi görünüyor.

51 / 125 İşte Rihanna'nın photoshopsuz hali Takipçileri ünlü şarkıcıya, ''tırnağı silmeyi unutmuşsun, başparmağında iki tane mi tırnak var?, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?'' gibi yorumlar yapıldı.

52 / 125 Hayranlarından kaçmayan detay, sosyal medyada günün konusu oldu Rihanna'nın Instagram paylaşımına, eski sevgilisi Chris Brown göz emojisi koyarak yorum yaptı. Bu durum ünlü şarkıcının hayranlarını kızdırdı.

53 / 125 Rihanna sık sık kilolarıyla gündeme geliyor Ünlü ismin, 2009 yılında Grammy ödülleri öncesinde Rihanna'ya şiddet uygulaması olay yaratmıştı. Yüzünde şişlikler ve morluklar oluşan Rihanna, olayın ardından mahkemeden sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

54 / 125 Rihanna sık sık kilolarıyla gündeme geliyor Karayipler ülkesi Barbados'un düzenlediği Crop Over Festivali'ne her yıl olduğu gibi bu yılda Rihanna damgasını vurdu. Suudi işadamı sevgilisi ve kilolarıyla gündeme gelen şarkıcı bu kez de paylaştığı fotoğrafa photoshop yapmasıyla konuşuluyor.

55 / 125 Rihanna kabına sığamadı! Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

56 / 125 Cesur kıyafet tercihiyle galaya damga vurdu Başollerini Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen ve Rihanna gibi isimlerin paylaştığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa prömiyeri yıldızlar geçidi gibiydi. Ancak Rihanna göz kamaştıran kırmızı elbisesiyle herkesi gölgede bıraktı.

57 / 125 Rihanna sosyal medyada kendini eleştirenleri dikkate almıyor Son zamanlarda aldığı kilolarla sumo güreşçilerine benzetilen Barbadoslu şarkıcı, kendini eleştirenleri duymamazlıktan geliyor

58 / 125 Oscar almak istiyor Filmdeki performansıyla kendine güvendiğini söyleyen Rihanna The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar ödülüne göz diktiğini belirtti.

59 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) filmiyle 27 Temmuz’da beyazperdedeki yerini almaya hazırlanan 29 yaşındaki sanatçı, Oscarlı oyuncular Cher ve Jennifer Hudson gibi isimleri kendine örnek aldığını söyledi.

60 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Barbadoslu şarkıcı “Ben de bir gün bunları başarmak istiyorum. Kim yaptığı işin harika olduğunun söylenmesini istemez ki?” dedi. Rihanna, “İşime tamamen kendimi vermek için elimden geleni yapıyorum. Bunun sonucunda da bir ödül gelirse muhteşem olur” dedi.

61 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

62 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

63 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

64 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

65 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

66 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

67 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

68 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

69 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

70 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna Geçtiğimiz günlerde Suudi iş adamı Hassan Jameel'la gündeme gelen Rihanna, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun Avrupa filminin galasına katıldı. Rihanna, cesur kıyafet tercihiyle geceye damga vurdu.

71 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi milyarder İngiliz basını dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın gizemli bir erkekle çekilen samimi görüntülerini paylaştı. Daha önce Naomi Campell'la da görüntülenen "gizemli erkeğin" kim olduğu araştırılırken, yanıt kısa sürede bulundu. Rihanna'nın Toyota'nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hassan Jameel ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

72 / 125 Bu aşk magazin gündemine bomba gibi düştü Rihanna'nın Toyota'nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hassan Jameel ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

73 / 125 Rihanna, Suudi sevgilisine olan aşkını bol bol öpüşerek gösterdi Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Drake ile ilişkisini sonlandırdığından bu yana ilk kez biriyle görüntülendi.

74 / 125 Rihanna'nın yakın arkadaşları, Suudi işadamına 'sırılsıklam aşık' olduğunu belirtiyorlar Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Toyota'nın varisi Hassan Jameel, Forbes'un en çok kazananlar listesinde yer alırken, net gelirinin 1,5 milyar dolar olduğu biliniyor. Şirket, Suudi Arabistan'daki Toyota otomobilleri için dağıtım haklarına sahip.

75 / 125 Hassan Jameel'in 1.5 milyar dolar kişisel serveti bulunuyor İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve çifte yakın olduğu belirtilen kaynaklar ikilinin birlikteliğini doğrularken, tatildeki süre boyunca oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

76 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Hassan Jameel'in adı geçen zamanlarda Britanyalı süpermodel Naomi Campbell ile anılmıştı.

77 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Hasan'ın dedesi Abdul Latif Jameel, o yıllarda (1955) bilinmeyen bir marka olan Toyota'nın araçlarını Suudi Arabistan'da satma hakkını elde ederek aile şirketi kurmuş. İlk olarak Cidde'de dört araç satan Jameel'in şirketi, bugün 7 ülkeye araç dağıtımı yapıyor. Ailesinin Suudi Arabistan'da bir de futbol ligi var

78 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

79 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

80 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

81 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

82 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

83 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

84 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

85 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

86 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

87 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

88 / 125 Rıhanna'nın yeni aşkı Suudi Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, tatil yaptığı İspanya’da havuzda öpüşürken çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rihanna'nın esrarengiz sevgilinin şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın ünlü işadamlarından Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı. 1.5 milyar dolar kişisel serveti olan işadamı çapkınlıkları ile ünlü.

89 / 125 Rihanna beyaz bikinisiyle yürek hoplattı <p>Konser maratonuna ara veren Rihanna arkadaşlarıyla birlikte Hawaii'de tatil yapıyor.</p>

90 / 125 Rihanna sezonu açtı <p>Beyaz bikinisiyle formda vücudunu gözler önüne seren Rihanna, denizde çocuklar gibi eğlendi.</p>

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