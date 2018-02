Ülkelerine gelmesini dahi istemiyorlar

29 yaşındaki yıldız ‘Hemen hemen her gün buna dikkat etmem gerekiyor. Bir gün gayet fit hissediyorum ama sonraki gün başka bir fizikteyim. Bir sonraki hafta bambaşkayım. Bu tamamen bireysel bir durum’ diye ekledi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

29 yaşındaki şarkıcı Rihanna, dün gece New York'un Brooklyn bölgesinde arkadaşlarıyla akşam yemeğine giderken görüntülendi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahnede olduğu gibi günlük hayatta da giyimine önem veren ünlülerden. New York'ta akşam yemeği için pembe bir tulum tercih eden şarkıcı kıyafetinin fiyatıyla dudak uçuklattı.

New York'ta düzenlenen Diamond Ball hayır gecesinin partisine beyaz bir elbiseyle katılan 29 yaşındaki şarkıcı Rihanna bir kez daha tüm gözleri üzerine çekti. Jamie Foxx ve DJ Calvin Harris'in de aralarında bulunduğu birçok ünlünün katıldığı geceye Rihanna'nın damga vurmasının nedeni ise elbisesinin içine sütyen giymemesi olarak açıklanıyor.

32 / 125 Rihanna Geleneksel Elmas Balosu’nu ABD'nin New York kentinde düzenledi

The Sun gazetesi Rihanna'ya yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, Rihanna'nın arkadaşlarına Suudi iş adamına sırılsıklam aşık olduğu ve ona tamamen vurulduğunu söylediği ifade ediliyor.

Ülkesi Barbados'un düzenlediği Crop Over Festivali'ne her yıl olduğu gibi bu yılda Rihanna damgasını vurdu. Suudi işadamı sevgilisi ve kilolarıyla gündeme gelen şarkıcı bu kez de paylaştığı fotoğrafa photoshop yapmasıyla konuşuluyor.

Karayipler ülkesi Barbados'un düzenlediği Crop Over Festivali'ne her yıl olduğu gibi bu yılda Rihanna damgasını vurdu. Suudi işadamı sevgilisi ve kilolarıyla gündeme gelen şarkıcı bu kez de paylaştığı fotoğrafa photoshop yapmasıyla konuşuluyor.

Filmdeki performansıyla kendine güvendiğini söyleyen Rihanna The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar ödülüne göz diktiğini belirtti.

59 / 125 İşte geceye kıyafetiyle damga vuran Rihanna

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) filmiyle 27 Temmuz’da beyazperdedeki yerini almaya hazırlanan 29 yaşındaki sanatçı, Oscarlı oyuncular Cher ve Jennifer Hudson gibi isimleri kendine örnek aldığını söyledi.