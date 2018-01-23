Üniformanın ardındaki dünyalar

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 14:57 |5 saat önce

Bu işlerde çalışanlar üniformalarını giydikleri anda, gerçek yaşamlarını geride bırakıyorlar. Oysa kendi hayatlarında bakın nasıl bir kişiliğe bürünüyorlar.

Kadın askerler sosyal medyayı salladı

1 / 56 Üniformalarının içinde oldukça sert gözüken kadınlar günlük hayatlarında ne kadar feminen olduklarını sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya koyuyorlar.

2 / 56 İşte giydikleri kıyafetlerin içinde oldukça etkileyici gözüken kadın güvenlik güçlerinin instagram paylaşımları...

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20 / 56 ABD'Lİ KADIN ASKER INFITDEL SOSYAL MEDYAYI SALLADI Infitdel 25 yaşında ve 6 sene Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışmış.

21 / 56 ABD'li kadın asker Infitdel sosyal medyayı salladı Infitdel Donald Trump'ın en büyük hayranlarından biri.

22 / 56 Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasından sonra İsrail bayrağıyla bir sosyal medyadan bir paylaşımı bile var.

23 / 56 Infitdel'in 2 ve 1 yaşında 2 tane oğlu var.

24 / 56 Fakat oğulları Instagram'a sıcak fotoğraflar girmesine engel değil.

25 / 56 Infitdel'in Instagram'da 135.000 takipçisi bulunuyor.

26 / 56 Özellikle Amerikan bayraklı bikinileri tercih eden Infitdel tam bir özgürlük savaşçısı.

27 / 56 Çok iyi silah kullanan Infitdel "Önüme geleni vururum" diyor.

28 / 56 Infitdel, yoga, pilates yapıyor ve ağırlık kaldırmayı çok seviyor.

29 / 56 İşte Infitdel'in sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımları...

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