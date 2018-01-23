Üniformanın ardındaki dünyalar
Bu işlerde çalışanlar üniformalarını giydikleri anda, gerçek yaşamlarını geride bırakıyorlar. Oysa kendi hayatlarında bakın nasıl bir kişiliğe bürünüyorlar.
Kadın askerler sosyal medyayı salladı
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Üniformalarının içinde oldukça sert gözüken kadınlar günlük hayatlarında ne kadar feminen olduklarını sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya koyuyorlar.
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İşte giydikleri kıyafetlerin içinde oldukça etkileyici gözüken kadın güvenlik güçlerinin instagram paylaşımları...
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ABD'Lİ KADIN ASKER INFITDEL SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Infitdel 25 yaşında ve 6 sene Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışmış.
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ABD'li kadın asker Infitdel sosyal medyayı salladı
Infitdel Donald Trump'ın en büyük hayranlarından biri.
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Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasından sonra İsrail bayrağıyla bir sosyal medyadan bir paylaşımı bile var.
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Infitdel'in 2 ve 1 yaşında 2 tane oğlu var.
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Fakat oğulları Instagram'a sıcak fotoğraflar girmesine engel değil.
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Infitdel'in Instagram'da 135.000 takipçisi bulunuyor.
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Özellikle Amerikan bayraklı bikinileri tercih eden Infitdel tam bir özgürlük savaşçısı.
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Çok iyi silah kullanan Infitdel "Önüme geleni vururum" diyor.
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Infitdel, yoga, pilates yapıyor ve ağırlık kaldırmayı çok seviyor.
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İşte Infitdel'in sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımları...
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