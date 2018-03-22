Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...

Akademisyenler tarafından kayda alınan anlar Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde çekildi.

Kimseden çekinmeden cinsel ilişkiye girdiler

1 / 28 Gündüz vakti, kampüsün ıssız bir köşesinde olduğunu düşünen iki genç, çevresindekiler tarafından görüldüğünü fark etmedi.

2 / 28 Gençler baş başa zaman geçirdiğini düşünürken çevresindekilerin farkına bile varmadı. O anlar saniye saniye kayda alındı.

3 / 28 Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerdeki öğrencilerin kim olduğu belirlenemediğinden yönetim tarafındna herhangi bir ceza da verilmedi.

4 / 28 TOPLANTI ODASINDA İLİŞKİYE GİRDİLER Boş toplantı odasında birlikte olan çiftin görüntüleri konferansa internet aracılığı ile bağlanan ve konuşmayı sonlandırmayan kişiler tarafından saniye saniye görüntüleniyor.

5 / 28 Ardındansa içlerinden biri tarafından internette yayınlanıyor.

6 / 28 Ortaya çıkan görüntüler sonrası şirket patronu, tespit ettiği sitelerden görüntülerinin kaldırılmasını istiyor ve kendisine hakarette bulunan kişilere hakaret davası açmak için harekete geçiyor.

7 / 28 KİMSEYE ALDIRMADAN İLİŞKİYE GİRDİLER! Londra'nın doğusundaki Hackney Downs Overground istasyonunda metro bekleyen çift cinsel ilişkiye girdi. Kimseye aldırış etmeden pantolonlarını indirerek cinsel ilişkiye giren ikilinin görüntüleri bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

8 / 28 POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılan görüntüler eleştiri yağmuruna tutulurken, rekor kıran video polisi de harekete geçirdi. Ülkedeki güvenlik görevlileri cezalandırılması için sınır tanımayan çiftin peşine düştü. Hakkında arama kararı çıkarılan çiftin ne ceza alacağı ise merak konusu oldu.

9 / 28 ŞEHRİN EN İŞLEK CADDESİNDE İLİŞKİYE GİRDİLER The Mirror’ın haberine göre; Magaluf’un en işlek caddesine birkaç dakika mesafede bir sokakta yaşanan olay, yoldan geçen biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 1 dakika 19 saniyelik video, yüklendiği porno sitesinde 20 binden fazla tıklandı.

10 / 28 YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ Yetkililer, bu tarz görüntülerle sıklıkla karşılaşılan tatil beldesinde birtakım önlemler almak için kolları sıvadı. Ahlaka mugayir tavırlar sergileyen ve aşırı alkol alıp sorun çıkaran turistler, yüklü miktarda para cezası ödemek zorunda kalacak.

11 / 28 TEDAVİ İÇİN ANNESİYLE CİNSEL İLİŞKİYE SOKUYORLAR Gelen raporlar son beş yıl içinde Hindistan'da yaşanan "tedavi tecavüzü" vakalarını dünyaya açıkladı. Peki nedir bu "tedavi tecavüzü?"

12 / 28 LGBT raporları bu konuda özellikle yaşanan iki vakanın altını çiziyor.

13 / 28 Anlatılanlara göre Bangalore şehrinde bir ailenin bireyleri, evin eşcinsel oğlunu "tedavi etmek için" annesiyle cinsel ilişkiye sokuyor.

14 / 28 Altı çizilen bir diğer vakada ise lezbiyen bir aile üyesi yine "düzelmesi için" erkek kuzenleri ve bazı durumlarda ise kardeşleri tarafından aile konseyi kararıyla tecavüze uğruyor.

15 / 28 Times of India gazetesine konuşan LGBT sözcüleri bu tür vakaların çok büyük oranda gizli tutulduğu ve yetkililere taşınmadığını anlatıyor...

16 / 28 Hindistan'da eşcinsel ilişkiler Yüksek Mahkeme kararıyla 2013 yılının sonunda yasaklandı.

17 / 28 "Eşcinsel eylemlerde" bulunurken yakalanan Hintler ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

18 / 28 Eşcinsellere karşı siyasilerin duruşu ise başta LGBT örgütleri olmak üzere tüm halktan büyük tepki çekiyor.

19 / 28 2015 yılının başında Hint politikacı Ramesh Tawadkar, eşcinsellerin "düzeltilmeleri için" tedavi merkezleri açılması gerektiğini iddia etmiş ve eşcinselleri alkoliklere benzetmişti.

20 / 28 Radikal Hindular da eşcinselliği bir hastalık olarak tanımlarken bunun "Batı'nın kültürü" olduğunu iddia ediyor..

21 / 28 Ülkede yapılan araştırmalar Hindistan'da pek çok eşcinsel bulunduğunu ancak toplum ve siyasi baskı nedeniyle bunların birçoğunun ikili bir hayat yaşadığını gösteriyor.

22 / 28 Genç kızın toplu tecavüz sonucu ölümü Hindistan yakın tarihindeki en büyük dayanışmalarından birine yol açmıştı.

23 / 28 Hindistan'da Deepthi Tadanki'nin yönettiği "Satyavati" isimli film ülkedeki "tedavi tecavüzüne" dikkat çeken ilk film olacak. Filmin konusu eşcinsel olduğu için annesiyle ilişkiye girmeye zorlanan bir çocuğun yaşadığı ikili hayat...

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